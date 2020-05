Boeing traci grunt nawet na własnym podwórku

Przez lata Boeing był hegemonem, nie miał sobie równych. Oferował szeroką gamę maszyn w różnych wersjach. Tymczasem błędy w projektowaniu B737 Max i związane z tym uziemienie samolotu pokazały, że król jest nagi, a jego oferta nie odpowiada na potrzeby klientów.

Co więcej, nic nie wskazuje, że ten trend mógłby się odwrócić. A warto pamiętać, że w przypadku Delty spodziewać się należy sporych zakupów. Flota wąskokadłubowych maszyn przewoźnika nie jest najmłodsza. O planach dotyczących modelu MD-80 już pisaliśmy (średnia wieku maszyn to 29,1 roku). Należy się spodziewać wycofania także modelu MD-90 (średni wiek samolotu to prawie 23 lata). W sumie chodzi o 45 samolotów.Jednak perspektywy dla Boeinga mogłyby być jeszcze lepsze.Delta ma bowiem flotę aż 62 Airbusów A320. Najmłodsza z tych maszyn ma prawie 17 lat, najstarsza prawie 30.Do tego dochodzi także 127 Boeingów B757 i 77 nieco większych B767. Średnia wieku dla obu tych typów samolotów to niemal 23 lata.Łącznie więc Delta będzie musiała względnie szybko wymienić flotę 300 maszyn. Jednak Boeingowi trudno będzie przebić Airbusa. Zamiennikiem A320 mógłby być B737 Max, ale problemy tego samolotu i dwie katastrofy z 349 ofiarami nie zachęcają do jego kupna.W przypadku MD-80 i MD-90 Boeing nie ma ich odpowiednika. Ma zaś takowego Airbus, który już dostarcza Delcie model A220.Zdaniem analityków przykład Delty pokazuje, że dążący do zysków przewoźnicy lotniczy w coraz mniejszym stopniu patrzą na pochodzenie produktów – inna rzecz, że Airbus składa samoloty także w USA. Liczy się stopień doskonałości konstrukcji i ekonomika użytkowania.Problem w tym, że obecna oferta Boeinga jest dość uboga. Jak już napisaliśmy, odpowiednika A220 Boeing zwyczajnie nie ma. Nie inaczej jest z B757 i B767. W przypadku tych pierwszych Airbus może oferować najdłuższy model z rodziny A320, czyli A321. W przypadku B767 prostego odpowiednika Airbus nie ma, ale nie jest wcale powiedziane, że Delta będzie te samoloty chciała zastąpić 1 do 1.Czy Boeing wykaraska się z obecnych tarapatów? Raczej tak, pomóc, chce mu państwo, należy także pamiętać, że koncern to także gigant zbrojeniowy.Jednak w przypadku oferty cywilnej Boeing musi nie tylko poprawić jej jakość, ale przede wszystkim udowodnić, że jego samoloty są bezpieczne. B737 Max zaszargał opinię koncernu, na więcej wpadek Boeing zwyczajnie nie może sobie już pozwolić.