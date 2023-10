Boeing, United Airlines i NASA testują nowe paliwa. W niezwykły sposób

Takiego testu jeszcze nie było. Trzy wielkie amerykańskie podmioty sprawdzą wpływ nowego paliwa latając niemal przyklejeni do siebie - samolot za samolotem.

Amerykanie będą testowali wpływ paliwa lotniczego SAF na powstające smugi kondensacyjne oraz emisję gazów do atmosfery.

Zrównoważone paliwo lotnicze (Sustainable Aviation Fuel, SAF) wytwarzane jest z bardziej ekologicznych surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy) lub odpady leśne i rolnicze. Część produkcji oparta jest o zielony wodór i wychwycony z powietrza dwutlenek węgla.

W październiku 2021 Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) podjęło rezolucję przewidującą osiągnięcie przez branżę lotniczą neutralności klimatycznej do 2050 r. Plany IATA przewidują, że do 2025 produkcja SAF powinna wynieść 2 proc. łącznego zapotrzebowania na paliwo, a do 2030 roku 5,2 proc. przewidywanego łącznego zapotrzebowania na paliwo lotnicze. Do 2035 ma to być już 17 proc. zapotrzebowania w branży.

Jak będą wyglądały testy zrównoważonego paliwa?

Boeing 737 ecoDemonstrator Explorer, który lata w barwach United Airlines, podczas testów będzie używał paliwa SAF. Za nim będzie podążało powietrzne laboratorium naukowe NASA – samolot odrzutowy Douglas DC-8 – które będzie mierzyć emisję wytwarzaną przez ecoDemonstratora oraz analizować cząstki lodu utrzymującego się w smugach kondensacyjnych. Do testów wykorzystane zostaną także satelity NASA, które będą rejestrować obrazy tworzących się smug kondensacyjnych za samolotem.

- Testy w locie są skomplikowane i wymagają użycia dużych zasobów. Mimo to są kluczowe do tego, by zrozumieć, w jaki sposób innowacje lotnicze wpływają poprawę klimatu – mówi Rich Wahls, menedżer ds. integracji misji NASA, który odpowiada za projekty związane ze zrównoważonym lotnictwem.

Ciepło zatrzymane w atmosferze przez smugi kondensacyjne

Celem badaczy jest zrozumienie, w jaki sposób zaawansowane paliwa oraz konstrukcje komór spalania w silnikach i inne technologie mogą zmniejszyć ocieplenie atmosfery. Testy pozwolą ocenić, jak SAF wpływa na charakterystykę smug kondensacyjnych, gdy samoloty przelatują przez zimne i wilgotne powietrze.

Ze wstępnych założeń Boeinga wynika, że pewne smugi kondensacyjne mogą zatrzymywać ciepło w atmosferze.

Realizowany projekt wpisany jest w wieloletni plan realizowany wspólnie przez Boeinga i NASA. Zakłada on przeanalizowanie, w jaki sposób SAF może zmniejszyć emisję w lotnictwie.

W porównaniu z konwencjonalnym paliwem do silników odrzutowych, SAF – wytwarzany z szeregu surowców produkowanych w sposób zrównoważony – może zmniejszyć emisję nawet o 85 proc. w całym cyklu życia paliwa i oferuje największy potencjał redukcji emisji CO2 spośród już dostępnych paliw.