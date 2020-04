Boeing zapowiada stopniowe wznawianie produkcji w USA

Amerykański koncern lotniczy Boeing zapowiedział stopniowe wznawianie od początku przyszłego tygodnia produkcji w swoich fabrykach w USA. Zakłady stoją od kilku tygodni z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Jako pierwsze pracę mają wznowić należące do koncernu z Chicago dwa zakłady w okolicach Seattle w północno-zachodnim stanie Waszyngton, gdzie są wytwarzane odrzutowce pasażerskie Boeing 737, 747, 767, 777 oraz 787. Produkcja czterech pierwszych modeli ma zostać wznowiona w poniedziałek, zaś ostatniego - w czwartek i piątek. Początkowo do pracy ma wrócić ok. 27 tys. osób z ogółem 70 tys. zatrudnionych przez producenta będacego największym prywatnym pracodawcą w stanie Waszyngton.

Boeing poinformował, że w zakładach firmy zostaną wdrożone nowe procedury bezpieczeństwa zakładające m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz innego wyposażenia ochronnego. Pracownikom będzie ponadto mierzona temperatura, a ich samopoczucie - rutynowo kontrolowane. W fabrykach zainstalowano również dodatkowe miejsca do mycia rąk.

Produkcja modelu 787 w zakładach Karolinie Południowej nie zostanie na razie wznowiona, podobnie jak uziemionego od marca 2019 roku modelu 737 Max.

Amerykański Boeing, podobnie jak jego największy rynkowy konkurent, europejski Airbus, przeżywa ogromne trudności w związku z pandemią koronawirusa powodującego chorobę Covid-19. Od jej początku linie lotnicze zawiesiły ok. 90 proc. połączeń. Wielu przewoźników anulowało również zamówienia na nowe samoloty.

Agencja AFP poinformowała w czwartek, że Boeing zwrócił się już do amerykańskich władz federalnych o pomoc publiczną w wysokości 60 mld dolarów dla siebie oraz swoich dostawców. Czekając na ewentualne decyzje w tej sprawie koncern, którego dług pod koniec grudnia 2019 roku wynosił 27 mld dolarów, stara się o uzyskanie finansowania ze strony funduszy inwestycyjnych.

W specjalnym komunikacie skierowanym do załogi szef firmy Dave Calhoun ogłosił plan dobrowolnych zwolnień pracowników. Menedżer wskazał, że pandemia Covid-19 będzie miała długotrwały wpływ na branżę lotniczą na całym świecie.