Boeingi 737 Max Southwest uziemione do lata

Linie lotnicze Southwest zdecydowały, że ich modele Boeing 737 Max uziemione będą do 6 czerwca. To przedłużenie decyzji z grudnia, kiedy samoloty miały stać na płytach lotnisk do 13 kwietnia. O tym, kiedy Maxy będą znowu latać zdecyduje amerykańska federalna służba lotnicza. To ona uziemiła samoloty blisko rok temu.