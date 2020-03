Bogacze uziemieni po tym, jak prywatne linie lotnicze odmawiają lotów

Nawet dziewięciokrotnie wzrosła liczba zamówień na przeloty prywatnymi liniami lotniczymi. Tymczasem przewoźnicy zawieszają loty po wprowadzeniu przez wiele państw ograniczeń dla transportu lotniczego z powodu epidemii koronawirusa - informuje agencja Bloomberga.

Jak poinformowała dziennikarzy Bloomberga właścicielka linii JetSetGo z siedzibą w New Delhi Kanika Tekriwal, potentaci finansowi są skłonni zapłacić nawet 150 tys. dolarów za miejsce w samolocie, byle tylko znaleźć się z dala od ogniska epidemii. Z danych przewoźnika wynika, że liczba zamówień na prywatne loty wzrosła aż dziewięciokrotnie, są to jednak zamówienia tylko na loty w jedną stronę, więc mało opłacalne dla linii.

Tymczasem z powodu epidemii koronawirusa wiele państw postanowiło zablokować połączenia lotnicze. W praktyce oznacza to, że także prywatne linie są zmuszone odrzucać zamówienia, zaś ich klienci zostają uziemieni.

"Nowe decyzje zapadają praktycznie co pół godziny. Nikt nie wie, jakie zakazy pojawią się w jakim państwie - niektóre kraje nagle zakazują wjazdu pilotom z innych krajów, inne blokują przyloty z określonych państw" - powiedziała Tekriwal.

Według australijskiego centrum ds. lotnictwa CAPA, epidemia Covid-19 do końca maja może doprowadzić do bankructwa części linii lotniczych, w tym tych prywatnych. I tak np. linia JetSetGo, posiadająca flotę 28 samolotów, odnotowała już 87 proc. spadek rezerwacji. A posiadająca 10 samolotów luksusowa firma lotnicza Club One Air - 70 proc. spadek podróży.

"Codziennie wydawane są nowe zarządzenia. Turystyka została tymczasowo zamrożona, loty biznesowe też właściwie się nie odbywają" - powiedział agencji Bloomberga Rajan Mehra, szef firmy.