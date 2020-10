Boom na rynku przesyłek kurierskich. Rozwijają się nowe formy dostaw

Szczególnie istotnym i wyraźnym trendem logistyki ostatniej mili są rosnące jak grzyby po deszczu punkty PUDO (Pick Up Drop Off Point), czyli specjalne miejsca, w których klient może nadać lub odebrać przesyłkę. To bardzo wygodna i ciesząca się popularnością forma odbioru paczek. O tym i o innych ważnych zjawiskach na rynku usług kurierskich mówi Marta Cudziło, ekspert Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Branża KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) rozwija się bardzo dynamicznie, w ślad za intensywnym rozwojem handlu internetowego.

Wielu operatorów logistyczno-transportowych podjęło decyzje o inwestycji w naczepy do realizacji zleceń kurierskich.

Prognozy wskazują, że mimo rosnącej automatyzacji, wystąpi wzrost zapotrzebowania na pracowników w magazynach. Polski rynek jest dla pracodawców wciąż jednym z najbardziej atrakcyjnych w Europie.