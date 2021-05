Boom na rynku przesyłek kurierskich. Znamy już liczby

Tego się można było spodziewać, ale wreszcie są twarde dane. W czasie pandemii rynek przesyłek kurierskich w Polsce gwałtownie urósł o niemal 1,7 mld zł, tj. 33 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wolumen dostarczonych przesyłek był wyższy o 196 mln sztuk. To olbrzymi wzrost o 44,5 proc. I wszystko wskazuje, że będzie kontynuowany.

Boom na rynku przesyłek kurierskich

Wiodący operatorzy w segmencie przesyłek kurierskich w 2020 r.

Najliczniej realizowaną w 2020 roku usługą nadal pozostały przesyłki listowe, których dostarczono 1 mld 054,7 mln szt., co oznacza jednak spadek o 15,4 proc. w stosunku do 2019 roku i co przełożyło się na 3 mld 542,9 mln zł przychodu (spadek o 6,2 proc.). Natomiast przesyłek kurierskich i tradycyjnych paczek pocztowych dostarczono w analizowanym roku, łącznie 666,9 mln szt. (wzrost o 43,1 proc.), co wygenerowało 7 mld 322,9 mln zł przychodu (wzrost o 29,5 proc.)W 2020 roku zarejestrowano, podobnie jak w roku poprzednim, 21 nowych operatorów pocztowych. Według stanu na koniec roku w rejestrze operatorów znajdowało się 291 podmiotów (w 2019 roku - 283), z czego 139 prowadziło aktywną działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych (w 2019 roku - 146).Według sprawozdań operatorów, zatrudnienie w sektorze pocztowym znalazło łącznie 93 429 osób, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 464 etaty.W 2020 roku usługi pocztowe świadczone były w 27 904 placówkach pocztowych, w tym w 7627 placówkach operatora wyznaczonego i 20 277 placówkach operatorów alternatywnych. Do realizacji usług pocztowych, wykorzystywane były automaty do pocztowej obsługi klientów, których w 2020 roku funkcjonowało już 11 tysięcy.- Segment przesyłek kurierskich polskiego rynku usług pocztowych przez kilka ostatnich lat, sukcesywnie zwiększał wolumen dostarczanych przesyłek w związku z dynamicznym rozwojem handlu e-commerce. Rocznie oznaczało to wzrost nawet o kilkadziesiąt milionów sztuk, co przekładało się na wzrost przychodów kurierów nawet o kilkaset mln złotych - piszą autorzy raportu.Czytaj także: W DPD Polska "zrobili masę". Teraz pora na "rzeźbę" W 2020 roku z powodu pandemii, rynek e-commerce w Polsce odnotował najwyższy wzrost od kilkunastu lat (według analiz około 26 proc. rok do roku) osiągając wartość ok. 80 mld zł. Handel internetowy mocno zyskał w wyniku restrykcji wprowadzonych w celu ograniczenia rozwoju pandemii. Sklepy i platformy handlowe notowały znaczące wzrosty sprzedaży, a wiele sieci sklepów stacjonarnych podjęło decyzje uruchomienia własnych e-sklepów.W ślad za tym segment przesyłek kurierskich również wzrósł w sposób dotąd niespotykany. W 2020 roku ten segment rynku, zwiększył swoje przychody aż o 1 mld 686,8 mln zł w stosunku do 2019 roku. Taki skok przełożył się na blisko 33-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł o 196 mln sztuk w stosunku do 2019 roku, przy 44,5-proc. tempie wzrostu.Przesyłki kurierskie stanowiły w 2020 roku 33,9 proc. całego wolumenu usług pocztowych na rynku, oraz aż 58,8 proc. jego wartości.- Powszechnie uważa się, że mimo tych wzrostów potencjał dalszego wzrostu polskiego rynku e-commerce jest ciągle istotny. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tendencje wzrostowe utrzymają się po zakończeniu pandemii. Liczba Polaków kupujących u e-dostawców rośnie systematycznie od lat. Według raportu „E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska” już 73 proc. internautów robi zakupy online. Ten wynik jest lepszy od poprzedniej fali badania aż o 11 pkt. proc. Znaczenie mógł tu mieć właśnie okres pandemii i obostrzeń w życiu gospodarczym i społecznym, który skłonił wiele osób do kupowania przez internet. Co więcej analitycy spodziewają się, że rynek e-commerce przez najbliższe lata będzie rósł w tempie dwucyfrowym, co spowoduje także adekwatne perspektywy wzrostu dla segmentu kurierskiego na rynku pocztowym. Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 750 mln przesyłek - czytamy w raporcie UKE.1. InPost2. DPD Polska3. Poczta Polska4. GLS Poland5. InPost Paczkomaty6. UPS Polska7. FedEx Express Poland1. InPost2. DPD Polska3. GLS Poland4. UPS Polska5. Poczta Polska6. Fedex Express Poland7. InPost PaczkomatyCzytaj także: Ta branża nie wróci do stanu sprzed pandemii. Będzie się mieć lepiej