Brak pieniędzy na kolejowe inwestycje uderza w budowlankę

Z powodu zatrzymania środków unijnych branża budownictwa kolejowego w Polsce znalazła się w inwestycyjnym dołku. O pomoc zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego. Mówi nam o tym Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec, firmy produkującej materiały do budowy nawierzchni kolejowej.

Czytaj więcej: PKP PLK przygotowały przetargi za gigantyczną kwotę - To dobrze, że taki ruch został zrobiony. Co prawda nie przyniesie to bardzo szybkiego efektu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu, a podpisanie umów to wrzesień-październik, ale dzięki temu, że przetargi odbędą się teraz, zyskujemy kilka miesięcy. Gdyby PKP PLK ogłosiła je dopiero po zawarciu umów z CEF, efekt byłby dopiero w 2023 r. - ocenia Krzysztof Niemiec.Z wiceprezesem Track Tec rozmawiamy także o finansowaniu inwestycji kolejowych w Polsce po roku 2027, gdy środki unijne nie będą napływały już do naszego kraju tak szerokim strumieniem jak wcześniej, a planuje się wiele inwestycji kolejowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym.Czytaj także: Polska kolej przyspiesza, ale transport drogowy i tak jej odjeżdża