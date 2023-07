Branża gotowa na rewolucję. Czeka jednak na technologie

Automatyzacja i robotyzacja ze wsparciem AI, optymalizacja procesów oraz inwestycje prośrodowiskowe – to dominujące trendy w logistyce magazynowej i wewnętrznej w kilkuletniej perspektywie. Ale już dziś branża boryka się z długim czasem oczekiwania na technologie.

Inwestycje - choć kosztowne - są konieczne i długofalowo mogą przynieść obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

Zdaniem ekspertów nie ma odwrotu od robotyzacji, automatyzacji i działań prośrodowiskowych.

Barierą może być długi czas oczekiwania na dostawy technologii.

Dynamiczny rozwój logistyki magazynowej to przede wszystkim wynik rozwoju e-commerce. Handel elektroniczny angażuje dziś ponad 30 proc. dostępnych na rynku powierzchni magazynowych.

- Same magazyny to szeroka branża, począwszy od samodzielnego zarządzania magazynami, aż do zarządzania całymi sieciami transportowo-magazynowymi. I tu oczywiście są pewne dominujące trendy, jak np.: dynamiczny rozwój magazynów budowanych pod wynajem, rozwiązania e-commerce, które w naturalny sposób są wymuszane przez rozwój kanałów sprzedaży elektronicznej, i oczywiście ekologia z automatyką - mówi Tomasz Chojnacki z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

W najbliższych latach trzy najważniejsze obszary aktywności zmienią logistykę magazynową. - Chodzi o wdrażanie rozwiązań zintegrowanych łączących ze sobą automatyzację i robotyzację (tzw. Warehouse 4.0), które będą korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji, a także o optymalizację procesów magazynowych i wdrażanie przedsięwzięć i inwestycji o charakterze prośrodowiskowym - uważa dr inż. Michał Kruszyński, prodziekan Wydziału Logistyki i Transportu wrocławskiej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu.

Wszelkie prace będą opierały się na automatyzacji i robotyzacji

Automatyczne systemy transportowe, RFID, czyli technologia identyfikacji przedmiotów i osób, wykorzystanie Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w systemach zarządzania - te rozwiązania, choć kosztowne, długofalowo spowodują obniżenie kosztów.

- Ciekawym zjawiskiem, które obserwujemy, jest coraz większa popularność robotyki w obszarze tzw. ciemnych magazynów, w których roboty pracują przy sortowaniu i przenoszeniu towarów - podkreśla Jakub Stec, dyrektor sprzedaży w biznesie Robotyki ABB w Polsce.

Optymalizacja procesów magazynowych będzie dotyczyła efektywnego wykorzystania potencjału powierzchni magazynowych, co może odbywać się w oparciu o systemy akumulacyjne sprowadzające się do stosowania składowania pionowego. Już dziś coraz powszechniejsza jest też metodologia Lean eliminująca marnotrawstwo i optymalizująca czas realizacji poszczególnych procesów.

Ekologia na pierwszym miejscu - to będzie dominujący trend

Jednak jak podkreśla dr inż. Michał Kruszyński z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, najważniejszym trendem w logistyce magazynowej w najbliższych latach będzie wdrażanie przedsięwzięć i inwestycji o charakterze prośrodowiskowym. To m.in. wynik wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu. Nie chodzi jednak wyłącznie o energooszczędność osiągalną poprzez stosowanie odpowiedniego oświetlenia czy izolacyjnych materiałów budowlanych oraz budowę instalacji produkujących prąd.

- W obszarze przedsięwzięć prośrodowiskowych zakładających, że magazyny mają być „zielone” (zielone technologie stosowane w magazynach), należy także pamiętać o preferowaniu i tworzeniu inteligentnych sieci służących oszczędzaniu energii elektrycznej, a ponadto wykorzystywaniu inteligentnych systemów mających za zadanie chłodzenie i ogrzewanie tego typu budowli - mówi dr Kruszyński.

I dodaje: - Opisanym trzem grupom trendów towarzyszyć będzie konieczność skracania łańcuchów dostaw, a ta będzie determinowała potrzebę budowania magazynów w bezpośrednim sąsiedztwie miast i aglomeracji miejskich.

To wszystko nie będzie jednak bezbolesne. - Obecne problemy to przede wszystkim: długi czas oczekiwania na dostawy technologii, niska jakość pracowników magazynowych, ich mała dostępność i oczywiście znaczący wzrost kosztów - uważa Tomasz Chojnacki z PSTM.

