Branża lotnicza cieszy się z układu z PAŻP, ale straty i tak podlicza

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) podpisała w czwartek 28 kweitnia porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca 2022 roku. Tym samym udało się uniknąć paraliżu na polskim niebie, ale to nie znaczy, że wszyscy są zadowoleni. Linie i porty, które odnotowały straty finansowe, albo utracone korzyści, będą walczyły o rekompensaty.

- To nie jest koniec wojny, to jest rozejm - powiedział podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) Andrzej Fenrych.

Uczestniczący w podpisaniu porozumienia Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, przyznał, że PAŻP wymaga naprawy. Branża też tego oczekuje, ale nie wierzy w powodzenie tego procesu.

Wierzy za to w swoich prawników, którzy mają znaleźć podstawy prawne, by roszczenia względem Agencji były skuteczne.

Porozumienie w PAŻP komentują dla WNP.PL prezesi: PPL, lotniska w Modlinie, PLL LOT, Ryanair oraz Enter Air.

- To, co udało się nam w tym momencie wypracować to 2 miesiące i 10 dni - do 10 lipca - względny spokój na pracę merytoryczną. W tym czasie będziemy monitorować, na jakim poziomie wdrożenia są te rzeczy, które dotąd udało się nam uzgodnić - powiedział na podkomisji sejmowej Andrzej Fenrych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL).

Chodzi o kwestię 24 postulatów ściśle związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczych. Przez najbliższe tygodnie prace będą dotyczyć regulaminu pracy, regulaminy wynagradzania, kodeksu etyki PAŻP oraz programu kształtowania karier kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów służby informacji powietrznej.

Czytaj więcej o szczegółach porozumienia między kontrolerami i PAŻP: Nie będzie paraliżu polskiego nieba. Jest porozumienie

Faktem jest to, że „zawieszenie broni” w Agencji daje oddech całej branży.

- Dzięki osiągnięciu tymczasowego porozumienia między kontrolerami lotów a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ruch lotniczy na lotnisku Chopina, w tym rejsy PLL LOT, od 1 maja będą realizowane zgodnie z zaplanowaną siatką połączeń. Jest to dobra wiadomość dla branży lotniczej, która wychodzi powoli z największego kryzysu w swojej historii. Dlatego tak istotne jest odbudowanie zaufania pasażerów do latania i do przewidywalności planowania podróży - mówi WNP.PL Michał Fijoł, wiceprezes ds. handlowych w LOT.

- Bardzo cieszymy się z osiągniętego porozumienia i z tego, że możemy wrócić ze spokojem do pracy i już w majówkę obsłużyć tysiące pasażerów na wszystkich polskich lotniskach - dodaje Stanisław Wojtera, prezes PPL, które zarządza lotniskiem im. Fryderyka Chopina.

To właśnie to lotnisko byłoby najbardziej stratne, gdyby do porozumienia w PAŻP nie doszło, a w efekcie z pracy odeszliby kolejny kontrolerzy z warszawskiego obszaru zbliżania, który obejmuje swym zasięgiem lotniska Chopina i w Modlinie.

Cisza przed burzą?

- Cieszymy się, że to się udało. Szkoda jednak, że tyle nerwów to wszystkich kosztowało - dodaje Michał Kaczmarzyk, szef polskich struktur Ryanaira oraz prezes czarterowych linii Buzz, które swoją bazę mają właśnie w Modlinie.

Przypomnijmy, że ten irlandzki przewoźnik złożył skargę do Komisji Europejskiej na polski rząd. Spowodowane było to opublikowanym rozporządzeniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), w którym wytypowano przewoźników i połączenia, które można byłoby realizować przy minimalnej obsadzie kontrolerów w Warszawie i wynikającej z tego ograniczonej przepustowości.

Ryanair, według urzędowych wytycznych, mógłby latać tylko osiem razy dziennie. Zdecydowanie więcej możliwości dostał od ULC choćby państwowy LOT.

Skarga z Komisji Europejskiej najprawdopodobniej zostanie przez Irlandczyków wycofana. Podpisane na podkomisji sejmowej porozumienie nie daje jednak Ryanairowi całkowitego spokoju.

- Przede wszystkim nie wiemy, gdzie jest jeszcze ten punkt „otwarty”, nad którym do lipca będą pracowali w PAŻP. Będziemy chcieli poznać wszelkie możliwe szczegóły, żebyśmy wiedzieli, jak poważna sprawa jest jeszcze do załatwienia - mówi Kaczmarzyk i przyznaje, że najlepsze w tej sytuacji byłoby doprowadzenie do spotkania przewoźników lotniczych z władzami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Warszawa na lotniczy margines

Kto mógł (przed spodziewanym paraliżem w Warszawie) ten próbował przenosić część swojej oferty poza centrum Polski. Tak z setką połączeń zamierzały zrobić czarterowe linie lotnicze Enter Air, które są liderem w tym segmencie w Polsce.

- Działania faktycznie już poczyniliśmy. Transporty ze sprzętem pojechały. Byliśmy także w trakcie rezerwacji kilkuset pokoi w hotelach w Katowicach i Poznaniu. Z tymi hotelami mamy bieżącą współpracę więc mam nadzieję, że istotnych kar nam nie naliczą - opowiada Andrzej Kobielski, wiceprezes Enter Air.

Kobielski dodaje w rozmowie z WNP.PL, że największych kosztów związanych z migracją połączeń z Warszawy udało się uniknąć.

- Szczęśliwie, że to się zadziało dzisiaj. Gdybyśmy rozmawiali o tym jutro, to na pewno pewne działania byłyby przez nas podjęte i kilka naszych samolotów zostałoby przebazowanych na inne lotniska - dodaje.

I choć odwołań rejsów udało się uniknąć, to i tak straty finansowe są.

- Dotychczas poniesione koszty na pewno jesteśmy w stanie oszacować i pewnie będziemy się zastanawiali, w jaki sposób próbować je odzyskać od PAŻP. To zostawiam już do decyzji naszych prawników, bo de facto zapowiadanych ograniczeń w ruchu jeszcze nie doświadczyliśmy więc ktoś mógłby nam jednak zarzucić, że roszczenia są bezzasadne - mówi Kobielski z Entera.

Utracone korzyści Modlina

Porty lotnicze z Warszawy też swoje straty wyliczać pewnie będą. Na razie jednak tylko w Modlinie mówią o nich otwarcie.

- W tej chwili jest mniejsza sprzedaż u naszych przewoźników. Oni zakładają, że to co najmniej 7-8 procent. Także utracone korzyści są i to nie tylko w Modlinie - podkreśla Tomasz Szymczak, prezes zarządu lotniska w Modlinie.

Jak dodaje, na razie do „ewentualnych ruchów prawnych przeciwko PAŻP” lotnisko jednak się nie przygotowuje.

Reforma PAŻP

- Wnioski z tej sytuacji dla szeroko pojętej opinii publicznej są takie: PAŻP jest skostniałą strukturą, która ma służyć rynkowi, a de facto niewiele ma z działaniem rynkowym wspólnego. Pozostaje pytanie, czy rząd jest zdolny do potrzebnej i głębokiej reformy tej Agencji. Dobrych wzorców w Europie i w świecie jest wiele - przekonuje prezes Szymczak.

Branża, ale i cała opinia publiczna czeka na opublikowanie raportu Najwyższej Izby Kontroli, który powstał po kontroli przeprowadzonej w szczytowym momencie konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pełna treść tego dokumentu ma zostać ujawniona w maju.

Minister infrastruktury już w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że dopiero wtedy będzie można się zastanawiać nad pociągnięciem konkretnych osób do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności politycznej.

O potrzebie głębokich zmian w PAŻP mówił 28 kwietnia na podkomisji w Sejmie, tuż po podpisaniu porozumienia między szefostwem Agencji, a przedstawicielami kontrolerów.

- W poprzednich latach zawsze był problem z zarządzaniem i z kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zazwyczaj protesty powodowały różne zmiany. Ta instytucja musi być dzisiaj instytucją silną, z silnym szefostwem i dobrą ekipą kontrolerów - zadeklarował minister Andrzej Adamczyk .

