Branża lotnicza ma poważne zmartwienie. Chodzi o cięcie emisji

Przemysł lotniczy nie wierzy, że uda mu się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Głównym problemem ma być niedostępność odpowiedniego paliwa lotniczego, pozwalającego na cięcie emisji.

Badanie opinii publicznej przeprowadzone wśród managerów branży lotniczej na zlecenie firmy General Electric Aerospace pokazało, że tylko 46 proc. z 325 z nich wierzy, że lotnictwo osiągnie zeroemisyjność do 2050 roku, 32 proc. z nich uważa, że tak się nie stanie, podczas gdy 22 proc. nie jest pewnych.

Większość z managerów uważa jednocześnie, że cel ten jest możliwy do zrealizowania do 2055 roku. Jednocześnie respondenci są podzieleni w kwestii tego, czy dekarbonizacja postępuje we właściwym tempie. 51 proc. ankietowanych wskazało, że tempo jest zbyt wolne.

Przemysł lotniczy zgodził się w 2021 roku, że do 2050 roku powinien osiągnąć neutralność klimatyczną, co ma stać się głównie dzięki zrównoważonemu paliwu lotniczemu - SAF. Na razie jednak na całość zużywanego paliwa przez linie lotnicze stanowi ono zaledwie 0,1 proc.

Aktywiści klimatyczni argumentują, że cele postawione sobie przez lotnictwo są mało realistyczne i rozwiązaniem jest po prostu znaczne ograniczenie liczby lotów. Rosnące koszty dostaw są według respondentów jednym z największych wyzwań dla branży.

W zeszłym tygodniu szef IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) Willie Walsh zapewnił, że branża jest w pełni oddana celowi dekarbonizacji do 2050 roku, ale jego osiągnięcie może być ciężkie.

74 proc. managerów zadeklarowało także, że nadal będą zwiększać zielone inwestycje mimo recesji i inflacji. Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach, Indiach, Francji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

