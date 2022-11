Branża pod ścianą. Nie może ciąć kosztów w nieskończoność

Firmy transportu drogowego muszą się skonfrontować ze spowolnieniem gospodarczym. Wcześniej przez trudne okresy branża przechodziła, tnąc koszty. Teraz nie ma jak... Ceny paliwa szybko nie spadną, a na pracownikach się już nie oszczędzi.

Przychody firm TSL są wyższe niż w latach poprzednich, ale to wzrost iluzoryczny. Nie urosły na skutek zwiększenia obsługiwanego wolumenu, tylko podwyżki stawek przewozowych zawierających zindeksowane koszty paliwa.

- Została z tego całkiem rozsądna marża, ale na pewno nie jest to dowód wzrostu rynku - ocenia Paweł Trębicki, Managing Director w Rhenus Freight Logistics, dodając, że branża wchodzi w okres niższej dynamiki rynku z bardzo wysoką bazą kosztową.

Spedytorzy spodziewają się w przyszłym roku obniżki stawek za transport kontenerów. Prawdopodobnie spadną ceny frachtu morskiego, co pociągnie za sobą obniżkę cen "na lądzie".

Jeśli gdzieś szukać oszczędności, to w optymalizacji pracy kierowców i wykorzystania samochodów. Jest coraz więcej przykładów, że to działa.



Kończący się rok 2022 nie był dobry dla branży TSL, której dominantą w Polsce jest transport drogowy z liczbą 125 tys. firm (dane za 2021 r.).

Najpierw ich koszty podwyższyło wejście 2 lutego zapisów pakietu mobilności, odnoszących się do płac kierowców - de facto zrównujących je z pensjami ich kolegów z zachodu. Potem Rosja zaatakowała Ukrainę. Na skutek tego cena oleju napędowego wystrzeliła w okolice 8 zł, wjazd na Białoruś i do Rosji stał się najpierw moralnie dwuznaczny, potem zaś - z powodu sankcji - niemożliwy, a kierowcy z Ukrainy, którzy w dużej liczbie zasilali kadry polskich firm transportowych, wrócili do ojczyzny, by jej bronić przed agresorem.

Co więcej, nowe problemy spadły na branżę, gdy podnosiła się z trudnego okresu covidowego.

- Sektor TSL mocno odczuł koronakryzys. W ciągu całego 2020 roku jego zaległości płatnicze wzrosły o 1/4. Przybywało ich również w 2021 roku. Wyraźną odwilż przyniósł dopiero czwarty kwartał ubiegłego roku. W kolejnych miesiącach poziom zadłużenia zaczął się stabilizować, by na koniec września tego roku wynieść 1,13 mld zł. Można zatem powiedzieć, że sektor „odchorował” już covid, ale wciąż nie wrócił do formy, bo zadłużenie cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie - zwraca uwagę Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Na koniec września w KRD widniało 28 139 firm z branży TSL. W ciągu ostatniego roku ich liczba spadła o ok. 3 proc.

W dziale transportu i gospodarki magazynowej za największą sumę nieopłaconych faktur i rachunków odpowiadają przewoźnicy lądowi. Sięga ona niemal 1 mld zł (999 366 870 zł). Gros tych zaległości należy do transportu drogowego (880,1 mln zł).

Najgorzej z regulowaniem swoich zobowiązań radzą sobie przedsiębiorstwa TSL z Mazowsza, które mają do oddania 232,7 mln zł. Blisko co piąty dłużnik z tego sektora działa właśnie w tym województwie. W niechlubnej pierwszej trójce plasują się też województwa śląskie (135,9 mln zł) i wielkopolskie (124,7 mln zł).

- Nie wszyscy przewoźnicy byli w stanie podołać nowym wyzwaniom, co spowodowało pogłębienie szarej strefy, szczególnie w dziedzinie wynagradzania kierowców. A to z kolei zaburzyło konkurencyjność i negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe firm działających w pełni legalnie, zgodnie z krajowymi i unijnymi nowymi przepisami - wskazuje Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Jak dodaje, wzrost cen paliw w sposób szczególny dotknął firmy innowacyjne, które zainwestowały w pojazdy napędzane LNG. Ceny gazu wzrosły 10-krotnie! Tym samym każdy z takich pojazdów zaczął przynosić co miesiąc po kilka tysięcy euro strat... Na dodatek w Polsce, w odróżnieniu od innych państw europejskich, nie wdrożono jakichkolwiek instrumentów osłonowych dla poszkodowanych kryzysem energetycznym przewoźników.

Latem na zachodzie Europy, gdzie może operować nawet 38 tys. polskich firm, objawiły się problemy z dostępem do AdBlue. Technicznie to wodny roztwór mocznika o wysokiej czystości, stosowany w katalizatorze SCR w celu rozłożenia szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. Biznesowo zaś – składnik, bez którego nowoczesne ciężarówki z silnikiem Diesla nie mogą jeździć. TLP, obawiając się, że problem może trafić do Polski, zaapelowało do rządu o poczynienie odpowiednich zapasów.

Wzrosty bez wzrostów, czyli finanse firm u progu spowolnienia

Niestety, wszystko wskazuje, że popandemiczne odbicie w gospodarce nie zdążyło nabrać tempa, nim nadeszły problemy, których źródłem jest wojna w Ukrainie.

- Raczej mieliliśmy to, co już się w maszynie znalazło. Nie widać dużych wzrostów w liczbie przesyłek. Operatorzy obsługiwali raczej dotychczasowych klientów, starając się zapewnić jak najlepszy poziom serwisu - ocenia Paweł Trębicki, Managing Director (dyrektor zarządzający - przyp. red.) w Rhenus Freight Logistics.

Przychody firm TSL są wyższe niż w latach poprzednich, ale to wzrost iluzoryczny. Nie urosły one na skutek zwiększenia obsługiwanego wolumenu, lecz podwyżeki stawek przewozowych zawierających zindeksowane koszty paliwa.

- Została z tego też całkiem rozsądna marża, ale na pewno nie jest to dowód wzrostu rynku - ocenia Trębicki, dodając, że do spowolnienia gospodarczego trzeba będzie podejść inaczej niż w ubiegłych latach, gdzie kłopoty można było przenieść na kolejną fazę cyklu koniunkturalnego. Tym razem tak nie będzie. Wchodzimy w okres niższej dynamiki rynku z bardzo wysoką bazą kosztową.

Wcześniej na problemy z koniunkturą firmy reagowały klasycznie: ograniczając koszty, zmniejszając stawki dla podwykonawców, redukując zatrudnienie. Teraz trudno to sobie wyobrazić. Spekuluje się, że olej napędowy będzie w przyszłym roku po 10 zł, a jeśli chodzi o kadry, nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika. I nic nie wskazuje, że się to zmieni...

- Co może pomóc w dopięciu budżetów firm transportowych? Coraz silniejsza automatyzacja. Na pewno nie znajdzie się oszczędności w kadrach. Mimo coraz bardziej widocznych problemów w gospodarce firmy działają tu bardzo ostrożnie. Albo mrożą wakaty, czyli na miejsce po pracownikach, którzy odeszli, nie zatrudniają nowych, albo wręcz „chomikują” ludzi, dla których nie ma zajęcia, by byli dostępni, gdy sytuacja się zmieni - ocenia Beata Krawczyk, Chief Operations Officer (dyrektor operacyjny - przyp. red.) w Trans.eu.

Brak kierowców najpoważniejszym problemem przewoźników

Ostrożność kadrowych w firmach jest podyktowana tym, że cały czas na rynku brakuje kierowców. Szacuje się, że w Polsce chodzi o około 150 tys. - i bardzo trudno o nowych.

Młodzi Polacy nie garną się do tego zawodu. Kierowcy zarabiają wprawdzie dużo, w ruchu międzynarodowym może być to nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, ale płaci się za to wysoką cenę... Cierpi życie prywatne, a czasami bywa niebezpiecznie. Kradzież paliwa po uprzednim wpuszczeniu do kabiny auta gazu usypiającego to jedno z łagodniejszych zdarzeń, jakie może spotkać kierowcę na trasie.

- Żeby zawód stał się atrakcyjny, kierowcy muszą otrzymać gwarancję regularnego powrotu do kraju - tak, żeby mogli zadbać o relacje rodzinne. Trzeba polepszyć warunki socjalne w centrach dystrybucyjnych, przygotować infrastrukturę do wypoczynku - mówi Marta Cudziło, zastępca dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

To ważne, bo kierowcy ciężarówek skarżą się, że często po dostarczeniu towaru do magazynu, nie mogą skorzystać nawet z toalety, a przez jego pracowników traktowani są trochę jak niewidzialni.

Widać już jednak pierwsze jaskółki zmiany. W nowym magazynie Rohlig Suus Logistics pod Poznaniem powstała specjalnie zaprojektowana, nowa, oddzielna od części administracyjnej strefa odpoczynku kierowców. Ma oddzielne wejście, a znajdują się w niej kuchnia, prysznice, pralkomat. Jest czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Czy to pomoże? Alternatywą jest sprowadzanie kierowców spoza Unii Europejskiej - z krajów, gdzie emigracja zarobkowa pozostaje jednym z podstawowych modeli życia, np. Filipin czy Pakistanu. Są już takie przypadki, mimo że legalizacja kierowcy z tak odległego państwa jest czasochłonna. Zajmuje nawet trzy miesiące, na co mało która polska firma może sobie pozwolić. Co więcej, polski rząd patrzy na takie praktyki nieprzychylnie. W maju okazało się, że Ministerstwo Infrastruktury nie planuje przygotować anglojęzycznej wersji egzaminu kwalifikacyjnego na kierowcę.

- Mnie import siły roboczej przeraża. Lepiej zadbać o infrastrukturę przy drogach i obudzić kulturę truckerską - mówi Paweł Trębicki, dodając, że mimo spowolnienia w gospodarce i planów przerzucenia większej liczby ładunków na mniej szkodzącą klimatowi kolej, popyt na przewozy samochodowe będzie się utrzymywał.

Widać to w Niemczech, gdzie na parkingach ciężarówek nie można wcisnąć szpilki. To skutek wzrostu obrotów e-commerce i tego, że nikt nie chce czekać na zamówienie tydzień tylko dlatego, że przesyłka ma być zielona.

- Nie oceniam tego, tylko mówię, że trudno sobie wyobrazić gospodarkę bez transportu drogowego - mówi Paweł Trębicki.

Nowe technologie szansą na optymalizację w firmie

Jeśli ma branża może gdzieś znaleźć oszczędności, to w optymalizacji pracy kierowców i wykorzystania samochodów. Kilkuprocentowe zmniejszenie puli spalanego paliwa można uzyskać, dbając o właściwe ciśnienie w oponach oraz stosując mniej lepki olej silnikowy. Brzmi mało atrakcyjnie, ale większym firmom może przynieść w skali roku oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro.

Więcej może dać stosowanie telematyki. To już nie tylko proste urządzenia lokalizujące za pomocą GPS samochody, ale coraz częściej aplikacje, które na bieżąco śledzą położenie samochodu, a także to, co się dzieje z ładunkiem. Danymi zasila je kierowca, a korzystają z tego podmioty znajdujące się w łańcuchu dostawy.

Krakowska firma Optidata pracuje nad botem, który będzie „wydzwaniał” kierowców w trasie i pytał o bieżącą sytuację. Tczewskie Snarto do wyznaczania optymalnych tras zaprzęgło sztuczną inteligencję. Wszystko po to, żeby unikać pustych przewozów i żeby każdy przejechany kilometr przynosił zysk - i to nie tylko właścicielowi firmy, ale także środowisku, bo optymalna trasa to optymalne spalenie paliwa i optymalna emisja CO2. Zdecydowanie poprawiać ruch ciężarówek pomagają też coraz bardziej popularne giełdy transportowe działające w internecie.

Pytanie, jak pogodzić inwestycje w nowe technologie z potrzebą bieżącego oszczędzania, będzie sobie musiało postawić wielu menedżerów TSL. Tym bardziej że przynajmniej w drogowym transporcie kontenerów zapowiada się jednak spadek stawek.

Wielu armatorów, jak Evergreen, MSC czy CMA, zaczyna wodować nowe statki. Na rynku pojawi się więcej przestrzeni ładunkowej. To może spowodować spadek stawek na morzu, a kiedy one spadną, to też tak stanie się na lądzie. Spedycja przygotowuje się do negocjacji z przewoźnikami. Bardzo realne jest, że wybuchnie ostra walka cenowa o zmniejszający się wolumen ładunków.

Mimo to trzeba inwestować w cyfryzację. To wymóg chwili.

- W epoce niestabilności musimy bazować na szybkiej i łatwej dostępności danych - mówi Miłosz Rulewicz, menedżer z Departamentu Air & Sea Quality DSV, duńskiej firmy logistycznej.

Wystarczy spojrzeć, co dzieje się w portach; ramówki wpłynięć i wypłynięć statków często się zmieniają. Postój czekającej na ładunek ciężarówki to dla operatora także koszt - i to duży.

Cztery wyzwania stojące przed transportem, spedycją i logistyką

Zdaniem Marty Cudziło przed branżą TSL stoją cztery wyzwania, które pozwolą przejść jej przez trudny okres.

To - po pierwsze - elastyczność. Trzeba być przygotowanym na zmienność sytuacji. Nie wiadomo, kiedy skończy się wojna w Ukrainie. Jej utrzymywanie się może pogłębiać turbulencje w gospodarce, ale zakończenie prowokować ożywienie na rynku -m.in. w związku z odbudową tego kraju.

Po drugie: rozwój technologii. Nie trzeba się bać, że będzie ona wypierać ludzi, a już na pewno nie kierowców... Autonomiczne ciężarówki przynależą na razie do sfery bajek.

Po trzecie: ekologia. Mimo że stosowanie gazu w silnikach ciężarówek okazało się w dobie kryzysu energetycznego ekonomicznym samobójstwem, a ciężarówki elektryczne to - na obecnym poziomie technologicznym - gadżety dla bogatych, presja na zmniejszenie emisji w transporcie drogowym w Europie nie ustanie. Trzeba mieć to na uwadze.

Po czwarte: digitalizacja obiegu dokumentów w transporcie. I nie chodzi tu o przesyłanie mailem PDF-ów, ale stworzenie platformy cyfrowej wymiany informacji. Unia Europejska dała na to czas do 2024 r. To już bardzo blisko. Jak to zorganizować, muszą zdecydować władze państw. Niestety, może się to skończyć chaosem, gdy cenna idea utonie w zalewie wielu konkurencyjnych wobec siebie ośrodków.

Nie zanosi się zatem, że w 2023 branża TSL odetchnie, a tak bardzo za tym tęskni.

- Widzę duże zmęczenie w zespołach... Ostatnie lata, pandemia, praca hybrydowa, potem wojna stawiają przed nimi duże wyzwania. Wychodzi świetnie, ale mam wrażenie, że każdy oczekuje "niech to się wreszcie skończy". Nie nastąpi to w ciągu roku czy dwóch, więc utrzymanie pozytywnej energii, postawienie na odpowiednich liderów, umiejętność szybkiej adaptacji do zmian, dobre relacje wewnątrz organizacji będą nam bardzo potrzebne - kończy Paweł Trębicki.

Większość cytatów pochodzi z panelu na temat branży TSL, który odbył się podczas targów TransLogistica Poland w Warszawie.

