Branża transportowa może zaoszczędzić nawet 27 mld euro

Zastosowanie nowych technologii i pełne wdrożenie przepisów o cyfryzacji mogą obniżyć koszty administracyjne branży transportowej od 20 do 27 mld euro do 2040 roku. Firmy mogą zaoszczędzić co najmniej jeden dzień w transporcie towarów.

Elektroniczne standardy wymiany informacji o przewozach towarowych mogłyby zaoszczędzić nawet jeden dzień transportu towarów – wynika z szacunków agencji celnej Bunasta.

Jej przedstawiciele wskazują, że zastosowanie nowych technologii i pełne wdrożenie przepisów o cyfryzacji mogą obniżyć koszty administracyjne branży transportowej od 20 do 27 mld euro do 2040 roku.

Jednym z głównych celów rozporządzenia w sprawie elektronicznej informacji o transporcie towarowym jest zachęcenie podmiotów do rezygnacji z dokumentów papierowych, co usprawni łańcuchy logistyki transportu, przyspieszy dostarczanie ładunków oraz poprawi procedury przekraczania granic.

Można zaoszczędzić co najmniej jeden dzień w transporcie towarów

Globalna wartość sztucznej inteligencji w sektorze transportowym osiągnie w 2030 roku blisko 14,8 mld dolarów, a średnioroczny wzrost w latach 2022-2023 będzie wynosił prawie 23 proc. – wynika z raportu firmy analitycznej Precedence Research. Boom na sztuczną inteligencję w ostatnich miesiącach to nie jedyny element, który przyspieszy technologiczny postęp w branży transportowej.

– Procedury celne i przekazywanie danych, od dawna wymagają cyfryzacji. Zauważył to Parlament Europejski już w 2020 roku, kiedy to zatwierdzono rozporządzenie w sprawie elektronicznej informacji o transporcie towarowym (eFTI - ang. Electronic Freight Transport Information) – przypomina Jurgis Adomavičius, założyciel i prezes agencji Bunasta.

Według przeprowadzonych przez tę firmę szacunków wprowadzenie elektronicznych standardów wymiany informacji o przewozach towarowych pozwoliłoby zaoszczędzić co najmniej jeden dzień transportu towarów.

- Szacuje się, że wdrożenie eFTI w Unii Europejskiej obniży koszty administracyjne dla operatorów o 20-27 miliardów euro do 2040 roku. To gigantyczna kwota, w sumie zaoszczędzone godziny pracy podmiotów zarządzających dokumentami mogłyby być warte 75-102 mln euro - podkreśla Jurgis Adomavičius.

Rozporządzenie eFTI ma na celu stworzenie regulacji prawnych i standardów elektronicznej wymiany informacji o przewozach towarowych na terenie UE. Jednym z głównych celów rozporządzenia jest zachęcenie podmiotów do rezygnacji z dokumentów papierowych, co usprawni łańcuchy logistyki transportu, przyspieszy dostarczanie ładunków, zwiększy przejrzystość oraz poprawi procedury przekraczania granic.

Branża transportowa stoi na progu rewolucji technologicznej

Jurgis Adomavičius zwraca uwagę, że pomimo rewolucji technologicznej w transporcie, obrót dokumentacji w wielu procedurach celnych nadal wymaga istotnych przemian.

- Przed pandemią, zaledwie trzy lata temu, przewoźnicy zamawiali usługę, fizycznie przychodząc do biura i przynosząc fizyczne dokumenty. Covid-19 wymusił zastąpienie fizycznych wizyt wiadomościami e-mail i zdjęciami dokumentów wysyłanymi SMS-em przez samych kierowców za pomocą różnych aplikacji. Niemniej agencje teraz zmuszone są do pozyskiwania i przepisywania bardzo ważnych danych - numerów, nazwisk – z mało idealnych zdjęć, ponownego zdigitalizowania i przedłożenia organom celnym lub wydrukowania – podkreśla Jurgis Adomavicius.

Podkreśla, że niektórzy operatorzy celni tworzą rozwiązania na własną rękę. Cała branża stoi teraz na progu rewolucji technologicznej.

- Od dawna korzystamy z autorskiego systemu, który oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji. Analizuje dokumenty transportowe, rozpoznaje obrazy i pozwala skrócić średni czas wypełniania tych dokumentów z 40 do 16 minut. Połączyliśmy nasze rozwiązanie z systemami krajowymi, co pozwala na przyśpieszenie wszystkich procedur. Nie był to jednak łatwy proces, o ile my mogliśmy pozwolić sobie na taką inwestycję ze względu na skalę, to jednak sektor agencji celnych jest rozdrobniony na wiele małych podmiotów – dodaje Jurgis Adomavičius.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl