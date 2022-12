Bresch: Kosztorysy projektów Kolei Plus mają 30-procentowe rezerwy finansowe

Na etapie szacowania wartości przetargów założyliśmy rezerwy kosztorysowe: 15 proc. na nieprzewidziane wydatki i 15 proc. na wzrosty cen, czyli teoretycznie każdy z projektów programu Kolej Plus ma 30-procentową rezerwę – powiedział PAP członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Obecnie PKP PLK "obserwuje rynek".

Warto wiedzieć, że kosztorysy poszczególnych projektów były weryfikowane na etapie składania wniosków przez samorządy.

- W Wielkopolsce jesteśmy bardzo blisko w zakresie czterech projektów i piąty w tej chwili finalizujemy" - powiedział Bresch.

Kolej Plus, czyli jak polska kolej widzi się w nowej inflacyjnej rzeczywistości

Do realizacji w ramach programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 inwestycje kolejowe zgłoszone przez samorządy z 11 województw. Do 2028 r. na realizacje zakwalifikowanych projektów przewidziano wydanie łącznie 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a około 2 mld zł zapewniają samorządy.

Członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA Arnold Bresch, zapytany przez PAP, czy ze względu na inflację i rosnące koszty inwestycji budżet programu Kolej Plus zostanie powiększony, zaznaczył, że PKP PLK "obserwuje rynek".

"Wiemy, że ceny kształtują się jak sinusoida - to górka, to dołek - są uzależnione od cen na rynkach światowych, ale też od podaży przetargów. I wiedząc, jak ta sytuacja się kształtuje. założyliśmy pewne rezerwy kosztorysowe na etapie szacowania wartości przetargów" - powiedział.

Inwestycje mają zagwarantowane dodatkowe finansowanie, na różne okoliczności

"15 proc. przewidzieliśmy na nieprzewidziane wydatki i 15 proc. na wzrosty cen. Czyli teoretycznie każdy z projektów, który zakwalifikował się do Kolei Plus, ma 30-procentową rezerwę, a aż takich wzrostów cen nie było" - zapewnił.

"Jeżeli mogę widzieć jakieś ryzyko po stronie osób, które będą realizowały projekty, to są to kwestie związane z ostatecznym zakresem tych projektów. Ale tutaj naszym bezpiecznikiem jest wspólna realizacja inwestycji z samorządami. Będziemy wspólnie, racjonalnie, podchodzić do zakresów, żeby nie przesadzić, żeby te projekty nie zostały zgaszone już w zalążku" - powiedział.

Przyznał, że założone finansowe bufory inwestycji nie są gwarancją zmieszczenia się poszczególnych realizacji w założonych kosztach, ale są zabezpieczeniem.

Jak wyglądają statystyki? 18 umów z samorządami na realizację inwestycji

"Liczymy na to, że jednej i drugiej stronie zależy na realizacji tych projektów. Będziemy wspólnie, racjonalnie podchodzić do ich zakresów i do kosztów" - zastrzegł.

Wskazał, że z 34 projektów Kolei Plus w skali całego kraju do tej pory PKP PLK podpisała z samorządami 18 umów na realizację inwestycji.

Bresch zaznaczył, że zgodnie z założeniami programu najpóźniej 30 dni po zawarciu stosownej umowy ze stroną samorządową zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie lub zaprojektowanie i budowę wskazanej linii kolejowej. Zwrócił przy tym uwagę, że gdzie można, ten proces jest skracany.

"Zrobimy wszystko, żeby po podpisaniu umów ze stroną samorządową dynamicznie podpisywać umowy realizacyjne, bo założenie jest takie, że Kolej Plus ma przynieść efekty na koniec 2028 r. To pozornie jest jeszcze odległy czas, ale zważywszy na to, że w tym zakresie jest projektowanie, uzyskanie stosownych decyzji - często są to odcinki nowe albo takie, które od dawna nie widziały kolei - mogą być problemy formalne. Tak że tego czasu może zabraknąć, stąd parcie z naszej strony, żeby szybko te projekty finalizować" - powiedział.

Pytany, kiedy PKP PLK podpisze umowy z samorządem woj. wielkopolskiego, dotyczące pięciu projektów w ramach programu Kolej Plus, zaznaczył, że stronie kolejowej zależy na realizacji wszystkich zakwalifikowanych inwestycji.

"Finalizujemy tę sprawę, przełom roku jest realny. Nie wiem, czy to będzie koniec tego roku, ale jesteśmy blisko porozumienia" - zapewnił.

"W Wielkopolsce jesteśmy bardzo blisko w zakresie czterech projektów i piąty w tej chwili finalizujemy" - powiedział. Nie chciał zdradzić, czy owym piątym projektem jest plan budowy - jako jedynej nowej w regionie - linii łączącej Konin i Turek.

"Zależy nam na tym, żeby wszystkie zakwalifikowane projekty były wprowadzone do realizacji i te prace w tej chwili finalizujemy w zakresie dopracowania warunków umowy z urzędem marszałkowskim" - zapewnił.

Inwestycje w ramach programu Kolej Plus mają uzupełnić sieć kolejową o połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

