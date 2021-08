Bruksela chce tirów bez diesli

Branża transportu drogowego nie ma ostatnio szczęścia w wakacje. Latem ubiegłego roku uchwalono pakiet mobilności, który już poważnie odbija się na jej działalności. Teraz z kolei Komisja Europejska w pakiecie Fit for 55 zaproponowała rozwiązania, które mogą zmienić fundamenty jej funkcjonowania, a w negatywnym scenariuszu doprowadzić do jej znacznego okrojenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Diabeł tkwi w szczegółach

Ostrożnie i sprawiedliwie

Europa bez tirów? I bez wspólnego rynku...

Martwią się o dziś

Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, opowiada w rozmowie z WNP.PL, że widział elektryczny ciągnik siodłowy jednej z marek podczas prezentacji. Przyznaje, że bezszelestny wjazd auta do hali zrobił na nim wrażenie, ale nie zna polskiej firmy transportowej, która taki lub podobny ciągnik by dziś użytkowała.- Elektryfikacja w transporcie miejskim i lokalnym - tak, jak najbardziej. Możliwe są dostawy do sklepów mniejszymi samochodami ciężarowymi napędzanymi silnikami elektrycznymi. Przemysł motoryzacyjny jest gotowy do ich produkcji. Być może możliwa jest też elektryfikacja transportu regionalnego. Nie widzę natomiast w najbliższych latach możliwości przewozów towarowych na dłuższych dystansach, ponadregionalnych czy międzynarodowych, przy użyciu pojazdów elektrycznych - mówi Wroński. - Pewne nadzieje oferuje technologia wodorowa. Inne technologie alternatywne, które na rynku są już obecne, oparte na wykorzystaniu gazu ziemnego, nie pozwalają na osiągnięcie aż tak wyśrubowanych unijnych celów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Podobnie biopaliwa. Są one przyjazne dla środowiska, ale podczas ich spalania powstaje też CO2.Wobec unijnych planów nie jest sceptyczny, ale - jak podkreśla - diabeł tkwi w szczegółach.- Nie sądzę, żeby ciągniki siodłowe napędzane bateriami, mogły być używane na dłuższych dystansach. Ze względu na okres ładowania efektywność ich pracy byłaby marna. Nie wyobrażam sobie także mechanizmu opartego na wymianie baterii, bo trzeba by zbudować cały system ich dystrybucji, co skutkowałoby dodatkowymi kosztami i samo w sobie generowałoby na drogach olbrzymi ruch pojazdów zaangażowanych w takie dostawy - ocenia. - Załóżmy jednak taką hipotezę, że środki nacisku na przemysł motoryzacyjny zawarte w pakiecie spowodują, że znajduje się rozwiązanie, które pozwala na swobodną, długodystansową jazdę dużej ciężarówki bez emisji CO2. Na pewno taka technologia będzie początkowo bardzo droga. Czy nasze firmy będzie na to stać? I czy stać będzie na to konsumenta i europejską gospodarkę? Koszty firmy transportowej ostatecznie uwidaczniają się przecież w cenie każdego tonokilometra.Czytaj także: Droga do zerowej emisji w ciężarówkach? Poprzez napędy gazowe

Dobrą wiadomością dla branży jest to, że Ministerstwo Klimatu już w dniu ogłoszenia pakietu Fit for 55 zdystansowało się wobec pomysłu objęcia transportu drogowego (i budynków) systemem handlu emisjami (ETS).„Należy bardzo ostrożnie podejść do zmian, które mogą prowadzić do zwiększenia obciążeń dla społeczeństwa i już na tym etapie odpowiednio zaadresować ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego. Mając to na względzie, mamy bardzo poważne wątpliwości wobec zasadności i skuteczności wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami dla transportu i budynków. Takie rozwiązanie, bez wprowadzenia odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, może uderzyć w najbiedniejsze grupy społeczne dotknięte ubóstwem energetycznym. Polska nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które będzie odbywało się kosztem najsłabszych grup społecznych. Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, iż transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków ekonomicznych w określonych regionach lub grupach społecznych. Ponadto transformacja taka nie może być skutecznie realizowana bez poparcia społecznego. Z tego względu Polska będzie szukać alternatywnych rozwiązań dla takiego systemu lub środków łagodzących skutki jego wprowadzenia” - można przeczytać na stronie Ministerstwa Klimatu.Czytaj także: Polska zadowolona z części pakietu Fit for 55, ale chce też dyskusji Branża jednak tę deklarację przyjmuje bez nadmiernego entuzjazmu. Jeśli działania ministerstwa okażą się skuteczne, będzie świetnie. Doświadczenia wyniesione z procedowania pakietu mobilności mówią jednak, że Polska w wielu sytuacjach znajduje się w unijnej mniejszości, a jej siła przebicia jest niewielka.Przewoźnicy nie obawiają się, że ETS dopiecze im bezpośrednio. Nikt nie będzie wymagał, by każda firma, nawet zatrudniająca zaledwie kilku kierowców, kupowała na rynku uprawienia. Wystarczy, że dodatkową opłatą zostanie obciążona cena paliwa.W branży to tzw. koszty regulacyjne, wynikające z polityki państwa czy, od kilkunastu lat, także Unii Europejskiej. Ich cechą jest to, że nie dają się szybko przełożyć na stawki frachtów. Trwa to od kilku do kilkunastu miesięcy, czasem nawet 1,5 roku. Zwykle poprzedza to zaostrzenie walki konkurencyjnej, gdy najbardziej zdeterminowani (kredytami) przewoźnicy próbują za wszelką cenę utrzymać klientów i nie decydują się na podwyżki. Realne jest więc ryzyko, że przejście polskich firm przez rewolucję technologiczną będzie o wiele bardziej bolesne niż firm zachodnich, które mają odpowiednią poduszkę kapitałową i wsparcie państwa.Czytaj także: Bezemisyjne ciężarówki generują kosztowny problem. Także dla Polski A co jeśli, wobec trudności technologicznych, nie da się zastąpić w silniku tira oleju napędowego, a unijna reforma przyniesie zmianę paradygmatu transportowego, w którym znacznie większą rolę niż obecnie będzie odgrywać kolej.- Nie jestem uprzedzony do transportu kolejowego, ale - powiedzmy sobie szczerze - nie ma możliwości przerzucenia całej masy towarowej wymienianej w Europie na tory. Kolej ma swoje wąskie gardła. Na przykład nigdy nie zapewni dostawy just in time i door-to-door - mówi Maciej Wroński.Sieć terminali, w których dokonywano by przeładunków z pociągów na samochody, wymagałaby gigantycznych, trwających latami inwestycji i kosztowałaby fortunę.- Jedno z praw ekonomii mówi, że wielkość obszaru, na którym dany towar zachowuje konkurencyjność, jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości stawek frachtu. I być może skończą się pomidory z Hiszpanii i jabłka z Rumunii - ocenia prezes TLP. - Ktoś powie „fajnie, w sklepach będą lokalne produkty”. W ten sposób zaczyna się jednak kruszyć idea Unii Europejskiej. Przecież nie była ona projektowana jako twór polityczny. Powstała dzięki wizji wspólnego rynku, łatwej wymiany handlowej, po to, by tworzyć więzi ekonomiczne, optymalizować działalność gospodarek poszczególnych państw. Zostanie to rozmontowane.Czytaj także: Pakiet Fit for 55 może doprowadzić do wzrostu kosztów firm ciepłowniczych Ta pesymistyczna prognoza nie musi się jednak się sprawdzić. Bieg życia gospodarczego potrafi czasem zaskoczyć. Sprawy nie można jednak bagatelizować. Zdaniem Macieja Wrońskiego, pakiet Fit for 55 to drugie najpoważniejsze wyzwanie, przed którym stoi przed branża, poważniejsze nawet niż pakiet mobilności. Największym problemem jest jednak brak kierowców. W Polsce jest ich coraz mniej, kończą się rezerwy na Wschodzie.Sęk w tym, że na razie branża ma inne sprawy na głowie. O pakiecie Fit for 55 mówi się na razie mało. Środowisko jest bardzo rozdrobnione. Na 37 tys. firm tylko 200 można uznać za średnie lub duże. Dla większości problem jest abstrakcyjny. Przynajmniej wobec zmian podatkowych, jakie zapowiadane są w Polskim Ładzie, czy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowcy. Branża boi się, że projekt przepisów, który powstał bez jej udziału, może przynieść wzrost kosztów pracy nawet o 60 proc.- Walczymy z zagrożeniami, które mogą nas zabić tu i teraz - słyszymy w branży.Tymczasem wśród wielkich graczy na rynku transportowym klimatyczna karta może liczyć się coraz bardziej. Szczególnie po ogłoszeniu ostatniego raportu IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu), postulującego radykalizację polityk powstrzymywania zmian klimatu.Czytaj więcej: Alarmistyczny raport IPCC. Świat znalazł się na krawędzi W lipcu Grupa Raben, jeden z liderów rynku, poinformowała o podpisaniu umowy na pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w kwocie 225 mln euro. Jego marża zależna jest od spełnienia przez firmę warunków określanych przez wskaźniki efektywności w obszarach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).Wskaźniki te pokrywają się w części z celami ECO2WAY 2025 grupy. Chodzi m.in. o redukcję emisji z obiektów o 30 proc., redukcję emisji z działalności transportowej o 10 proc., udział pojazdów spełniających normy Euro V i VI we flocie na poziomie 96 proc. czy relatywną optymalizację przewozów drogowych dzięki wyższej efektywności transportu.- Zrównoważony rozwój od lat jest częścią naszego DNA, a ta transakcja potwierdza nasze ambicje i zaangażowanie w tym obszarze. Stanowi również duże zobowiązanie do dalszego rozwoju w przyszłości - powiedział Ewald Raben, prezes Grupy Raben.Do tematu będziemy wracać.