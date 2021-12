Brytyjczycy chcą latać na wodór do San Francisco

EasyJet wspiera plany FlyZero dotyczące samolotów średniej wielkości napędzanych ciekłym wodorem, umożliwiających loty bez emisji dwutlenku węgla. Brytyjski przewoźnik współpracuje od 2019 roku z Airbusem, aby wspierać opracowanie do 2035 roku komercyjnego samolotu na wodór. Linia lotnicza niedawno dołączyła do wspieranego przez ONZ programu „Race to Zero’”, zobowiązując się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku.

Nowy samolot napędzany ciekłym wodorem będzie mógł polecieć z Londynu do San Francisco na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych bez postoju.

Samolot jest rozwijany w ramach finansowanego przez rząd projektu FlyZero o wartości 15 mln funtów, kierowanego przez Instytut Technologii Kosmicznej w Cranfield.

Zespół projektowy planuje zaprezentować na początku 2022 roku trzy ostateczne koncepcje samolotów na ciekły wodór: o dalekim zasięgu, regionalnych i wąskokadłubowych.

Wodorowy FlyZero

Trzy koncepcje

