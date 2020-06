Budowa CPK ma ruszyć w ciągu trzech lat. Pierwsze loty w 2027 roku

Centralny Port Komunikacyjny ma być jednym z głównych narzędzi służących do wychodzenia Polski z kryzysu spowodowanego przez koronawirusa. Ma zapewnić dziesiątki tysięcy miejsc pracy i nowe możliwości gospodarcze – przekonywali podczas konferencji „CPK. Od słów do czynu” prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele rządu. Budowa lotniska ma się rozpocząć do 2023 roku.

Wybór partnera

Nie tylko lotnisko

Ekspresowe tempo budowy, Okęcie całkowicie nie zniknie

Czytaj też: Grupa Azoty zebrała miliardy na Polimery Police. Może ruszać z budową – Tak było z New Deal (program reform ekonomiczno–społecznych wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w latach 1933–1939 - red.), tak było z Planem Marshalla (plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej - red.), czy w końcu z niedawnym Planem Junckera (przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - red.) – podkreślił Morawiecki.- Ze względu na skalę inwestycji następstwem realizacji CPK, będzie także przełamanie schematów porozbiorowych – dodał premier.Podczas konferencji powiedziano również, że jeszcze w tym roku zostanie wybrany wielki port lotniczy, który będzie doradzał w tym, żeby CPK był jak najbardziej efektywny.- Na placu boju o tę funkcję zostały dwa azjatyckie porty lotnicze – powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.Są nimi obsługujący stolicę Korei port Incheon oraz główne międzynarodowe lotnisko Tokio – port lotniczy Narita. Dlaczego akurat te lotniska?- Od początku szukaliśmy doradcy, który sam obsługiwałby ponad 25 mln pasażerów rocznie (w przypadku Incheon liczba obsłużonych w ubiegłym roku pasażerów przekroczyła 71 mln, natomiast przez Naritę przewinęło się w tym samym okresie ponad 44 mln osób - red.) – mówił prezes CPK Mikołaj Wild.Jednak to niejedyne kryteria. – Oba porty znajdują się także w dziesiątce najlepszych lotnisk na świecie. Uznawane są za lotniska działające świetnie operacyjnie. Ponieważ chcemy, aby CPK także takie był, stąd nasz wybór, że ostatecznie będzie nam doradzał jeden z tych dwóch portów lotniczych – dodał Wild.Jak jednak podkreślali uczestnicy konferencji, CPK to nie tylko lotnisko. - Mogę powiedzieć że CPK to wielka szansa nie tylko dla kolei czy branży lotniczej i program dla każdego Polaka. To także zwykłe ułatwienie funkcjonowania naszych przedsiębiorców – podkreślał Morawiecki.Przypomniał, ze oprócz samego lotniska powstanie przecież 1800 km nowych linii kolejowych i 400 km nowych dróg.- CPK ułatwi prowadzenie biznesu – podkreślał premier. Według wyliczeń specjalistów przejazd z Warszawy do CPK ma trwać 15 minut, a z Łodzi na lotnisko 30.Jak zaznaczył Horała, lotnisko ma być impulsem, który ściągnie nowe inwestycje i pozwoli rozwijać się licznym branżom. Rząd szacuje, że sam CPK to 40 tys. miejsc pracy. Jednak w otoczeniu i w powiązaniu z nim powstanie łącznie aż 150 tys. miejsc pracy. - Dam taki przykład: lotnicze cargo pod względem objętości to mniej niż 1 proc. przewożonych na świecie towarów, ale wartość lotniczego cargo to 1/3 całej wartości transportowanych towarów. CPK może np. pozwolić polskim rolnikom na sprzedaż produktów rolnych tam, gdzie bez sprawnego portu lotniczego nie było to możliwe – dodał pełnomocnik.Zwolennicy CPK przekonują, że może stać się on witryną wystawową dla licznych branż. Już teraz około 30 proc. pasażerów na Okęciu to pasażerowie transferowi. CPK ma pokazywać Polskę jako kraj możliwości, co może napędzić do naszego kraju turystów.W końcu lotnisko może także generować rozwój obszaru między stolicą a Łodzią i spowodować powstanie megamiasta.Uczestnicy konferencji zapewniali że pierwsze loty z nowego lotniska odbędą się już w 2027 roku.- Nasze tempo ma być ekspresowe. Wbicie łopaty planujemy w 2023 roku. Cztery lata później z lotniska miałyby być realizowane pierwsze połączenia – powiedział Horała. Jego zdaniem takie "olimpijskie tempo" jest możliwe do uzyskania.A co z lotniskiem na Okęciu?Zdaniem uczestników konferencji realny jest model Londynu. Tam funkcjonuje kilka lotnisk. Głównym jest jedno z dwóch największych na świecie lotnisk międzynarodowych Heathrow (w ubiegłym roku obsłużyło ono ponad 80 mln pasażerów). Jego odpowiednikiem byłby CPK. Z drugiej strony w samym centrum miasta funkcjonuje London City Airport (5,1 mln pasażerów w ubiegłym roku_ – i być może lotnisko Chopina miałoby podobną do niego rolę.Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością skarbu państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.