Budowa kolejowego systemu cyfrowego doprowadziła spółkę do bankructwa

Spółka Herkules przekazała informacje, że zarząd zależnego podmiotu, realizującego budowę systemu łączności cyfrowej dla PKP PLK, otrzymał pismo od BGK w sprawie naruszenia warunków przyznanego kredytu

Herkules w przekazanym komunikacie giełdowym informuje, że zarząd spółki zależnej Herkules Infrastruktura otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego pismo, w którym bank stwierdza wystąpienie przypadków naruszenia warunków umowy związanej z przyznaniem kredytu obrotowego we wrześniu 2018 roku. Przyznane wówczas środki związane były z realizacją kontraktu zawartego z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Umowa dotyczyła zaprojektowania i wykonania robót w ramach projektu "Budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych".

Budowa systemu łączności cyfrowej dla PKP PLK okazała się gwoździem do trumny

Mowa jest o systemie łączności cyfrowej opartej na standardzie GSM i zaprojektowanej dla potrzeb zapewnienia wewnętrznej komunikacji pomiędzy pracownikami firm zajmujących się transportem kolejowym.

W ocenie BGK mogły wystąpić zdarzenia, mające znaczący wpływ na sytuację finansową i majątkową Herkules Infrastruktura. Dotyczy to zwłaszcza niedoszacowania kosztów realizacji systemu, powodujących stratę operacyjną na kontrakcie oraz straty netto ponoszone na całokształcie działalności. Wobec wydłużenia czasu realizacji i występowania opóźnień w rozliczeniach wystąpiły problemy związane z rosnącymi obciążeniami finansowymi.

BGK niebawem podejmie decyzję o wypowiedzeniu umowy kredytowej

W samej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej pojawiły się wady, a jako uzupełnienie problemów PKP PLK odmówiło waloryzacji cen kontraktowych. To wszystko sprawiło, że bank wezwał do usunięcia wszystkich uchybień w terminie 30 dni oraz przekazał, że przeciwnym wypadku będzie to stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy kredytu.

Jak przekazał w komunikacie Herkules - zarząd spółki zależnej 29 września tego roku złożył wniosek o otwarcie postepowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą złożenia wniosków jest zaistnienie zdarzeń wskazanych przez bank. Otwarcie postępowania sanacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki zależnej oraz umożliwia jej restrukturyzację w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych zabezpieczenie praw wierzycieli-

Herkules notowany jest na GPW od 2006 roku

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl