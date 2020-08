Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni przed ważnymi pozwoleniami

Na przełomie września i października władze Zarządu Morskiego Portu Gdynia wystąpią o pozwolenie środowiskowe na budowę Portu Zewnętrznego - poinformował we wtorek dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą ZMPG Maciej Krzesiński.

"Mamy zaawansowane badania środowiskowe, które są najdłuższym i najtrudniejszym etapem przed tym, aby wbić przysłowiową pierwszą łopatę w ziemię, choć w naszym przypadku należy mówić raczej o dnie wody" - wyjaśnił na konferencji prasowej przedstawiciel gdyńskiego portu.

Konferencję i debatę nt. Portu Zewnętrznego w Gdyni zorganizowano podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju, odbywającego się na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

"Jesteśmy po ocenie efektywności, która wykazała, że projekt Portu Zewnętrznego jest ekonomicznie uzasadniony. Projekt będzie realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" - podkreślił Krzesiński, omawiając rezultat pracy doradcy transakcyjnego przy projekcie budowy Portu Zewnętrznego.

W listopadzie ub. roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju jako doradcę transakcyjnego przy projekcie budowy Portu Zewnętrznego wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum wykonawców: Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka i Wyg International.

"Zakończył się etap kluczowy. To kamień milowy, bo od niego były uzależnione, następne fazy tego projektu. Jest zainteresowanie partnerów prywatnych - podczas tego etapu prac badaliśmy też popyt. Ponadto, prowadzone badania rynkowe wykazały, że jest popyt na rynku, jeżeli chodzi o liczbę kontenerów. Na przełomie września i października powinniśmy mieć zamknięty raport środowiskowy i składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Równolegle, prawdopodobnie we wrześniu chcemy rozpocząć nabór na konkretnych partnerów prywatnych do realizacji tej inwestycji" - zapowiedział Krzesiński.

Port Zewnętrzny w Gdyni to prawie 2,5 km nowych nabrzeży. "To jest blisko podwojenie powierzchni dzisiejszego portu" - podkreślił Krzesiński.

Rozpoczęcie prac nad budową Portu Zewnętrznego rozpoczęło się w 2018 r.

"Przygotowanie dokumentów jest etapem najtrudniejszym, w przeciwieństwie do samej budowy. Samo przygotowanie fazy budowlanej szacujemy, że potrwa jeszcze ok. 3-4 lata, włącznie z wyborem wykonawcy i jego fizycznym wejściem na budowę. Myślę, że ok. 2024 r. będzie możliwe wejście na budowę, jeśli chodzi o pirs, natomiast w przypadku falochronu, który jest kluczowy, żeby budować pirs, możemy ruszyć nieco wcześniej, czyli na przełomie 2023/2024 r. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego powinny zawinąć na przełomie 2027/2028 r." - poinformował dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą ZMPG.

Krzesiński podał też szacunkowe koszty inwestycji w gdyńskim porcie.

"Netto mówi się o 3,2 miliardach złotych - to jest bardzo precyzyjnie policzone już z pewnym rezerwami, które też żeśmy założyli. Plus szacuje się, że ok. 500 mln zł będzie jeszcze konieczne na doposażenie tego terminala, ale to są w większości koszty po stronie partnera prywatnego" - objaśnił.

Pytany o to, w jakim procencie podmiot prywatny zaangażuje się finansowo w budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni Krzesiński odpowiedział, że będzie to przedmiotem negocjacji. "Większość tych kosztów jest na ogół po stronie prywatnej" - dodał.

"Startujemy z tym projektem w odpowiednim czasie. Jesteśmy przekonani, że jest potencjał na Bałtyku, jest rynek, który ten projekt może obsłużyć. Nie chcemy tego odkładać na później, ponieważ stworzą się bariery w postaci konkurencji, bo nie tylko my pracujemy nad tym projektem, inne porty też nad tym myślą" - powiedział wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Maciej Bąk.