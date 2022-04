Budownictwo kolejowe potrzebuje awaryjnych działań

Mimo ogłoszenia w tym roku przez PKP PLK przetargów na ponad 11 mld zł i zapowiedzi zwiększenia rządowego udziału w programie Kolej Plus - z 5,5 mld zł do 11 mld zł, branża budownictwa kolejowego jest nadal pełna obaw.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Stworzenia alternatywnych (budżetowych) źródeł finansowania do czasu wyjaśnienia spraw z Unią Europejską branża domagała się już w ub. r., ale pozostało to wtedy bez echa. Strona rządowa jest przekonana, że środki budżetowe z nowej perspektywy uda się uzyskać. Na tym przekonaniu opierają się ogłoszone na początku roku wielomiliardowe przetargi.Kolejne działania, które proponują organizacje branżowe, skierowane są do inwestora i dotyczą:• zwiększenia waloryzacji kontraktów;• uznania pojawienia sie siły wyższej - interpretacji definicji zawartej w umowach;• rezygnacji z aukcji elektronicznej.Konieczne jest też dzielenie przetargów na te o mniejszej wartości, co spowoduje niższe, jednostkowe wartości gwarancji wykonawców. To ważne w obecnym czasie z uwagi na ostrożność w zachowaniu instytucji finansowych.- Inwestycje w infrastrukturze transportowej mają - i będą miały - duże znaczenie dla gospodarki kraju. Szczególne zadania stoją przed kolejowymi - nie tylko z uwagi na potrzebę zwiększenia udziału kolei w przewozach osób i towarów, ale również ze względu na wymagania klimatyczne, których osiągnięcie w transporcie nie jest możliwe bez znaczącego wzrostu jej roli - kończy wiceprezes Track Tec.