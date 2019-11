Bulk Cargo ma jasne perspektywy rozwoju

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał dziś z Bulk Cargo aneks do umowy dzierżawy z 1994 r. Chodzi o zmianę okresu jej trwania. Dotychczas był to czas nieokreślony, obecnie będzie obowiązywać na 30 lat. Bulk Cargo to największy prywatny operator przeładunkowo-składowy w kompleksie obu portów.

