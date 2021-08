Burmistrz Mikołajek:Chcemy stworzyć system bezpłatnego odbioru ścieków z jachtów

Mazurskie samorządy we współpracy z Wodami Polskimi pracują nad systemem powszechnego i bezpłatnego odbierania ścieków z jachtów. W ocenie burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego system może zacząć działać za 2-3 lata.

Przewodniczący Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie, burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski powiedział PAP, że mazurskie gminy dążą do tego, by oddawanie ścieków z jachtów było powszechne.

"Żeby było to powszechne, musi być przede wszystkim bezpłatne i dostępne dla żeglarzy, dlatego pracujemy nad systemem, który by objął wszystkie podmioty czarterujące jachty, wyposażające jachty oraz porty, mariny, przystanie" - powiedział PAP Jakubowski.

Samorządy chcą, by wszystkie jachty żeglujące po Mazurach zostały wyposażone w toalety, a w każdym porcie były pompy do odsysania ścieków z pokładowych toalet. Oddawanie ścieków ma być bezpłatne. Obecnie bardzo wiele jachtów ma toalety, ale nie wszystkie. Nie w każdym porcie można też opróżnić pokładowe toalety, a w nielicznych miejscach jest to bezpłatne (np. na promenadzie w Mikołajkach, czy Ekomarinie w Giżycku).

"Chcemy, by w Regionalnym Programie Operacyjnym znalazły się środki na stworzenie odpowiedniej infrastruktury tj. na budowę systemów do odsysania ścieków. Chcemy też stworzyć system rekompensowania podmiotom prywatnym kosztów bezpłatnego odbierania nieczystości" - powiedział Jakubowski.

W ocenie burmistrza Mikołajek za 2-3 lata system bezpłatnego odbioru ścieków na Mazurach powinien zacząć działać. "Uzgadniamy go z Wodami Polskimi. Wszystkim nam zależy, by jak najszybciej rozwiązać ten problem" - podkreślił Piotr Jakubowski i dodał, że uruchomienie systemu bezpłatnego obioru nieczystości z jachtów musi iść w parze z akcją edukacyjną.

"Żeglarze korzystają z jezior w znacznie większym stopniu niż my, miejscowi. Muszą zrozumieć, że wylewając ścieki do jeziora szkodzą sami sobie. Mam wrażenie, że coraz więcej osób to rozumie, nie uważam, żeby w tej kwestii był dramat, o którym mówią niektórzy. Moim zdaniem jest coraz lepiej, ale musimy stworzyć warunki, by było jeszcze lepiej" - powiedział PAP Jakubowski.

Szacuje się, że po mazurskich jeziorach w sezonie żegluje 30-40 tys. ludzi dziennie.

