Bydgoski port lotniczy w odrabia pandemiczne straty

Port Lotniczy Bydgoszcz w zeszłym roku zrealizował prawie 8,2 tys. operacji i odprawił przeszło 253 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 155 proc. w porównaniu z 2021 r. - poinformował w piątek rzecznik spółki Mateusz Dul.

"Za nami rok pełen wyzwań związanych z dalszą odbudową ruchu pasażerskiego, a na horyzoncie pojawiły się kolejne, spowodowane wojną wywołaną przez Rosję w Ukrainie. Główne cele zarządu na najbliższe miesiące to dywersyfikacja przychodów, wypracowanie rozwiązań dających oszczędności szczególnie w sektorze energetycznym, co stanowi główne wyzwanie dla większości przedsiębiorstw w Europie i na świecie, a także rozbudowa siatki połączeń" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz (PLB) Edward Hartwich.

Rok wzrostów, do poziomu sprzed pandemii jednak jeszcze daleko

W ostatnim kwartale 2022 r. z regionalnego lotniska skorzystało prawie 67 tys. podróżnych, zrealizowanych zostało prawie 1,8 tys. operacji startów i lądowań. W najlepszym dla bydgoskiego lotniska 2019 r., liczba odprawionych pasażerów przekroczyła 425 tys.

Najważniejszym wydarzeniem końcówki roku była inauguracja regularnych lotów do Londynu Luton nowego przewoźnika - Wizz Air, który wkrótce ma ogłosić kolejną trasę połączeń. Wraz z początkiem sezonu zimowego nowe połączenie uruchomił irlandzki Ryanair, odsługujący linię do Bristolu.

Zagraniczne kierunki popularna na lotnisku w Bydgoszczy

W zeszłym roku znacznie wzrosło zainteresowanie podróżami na zagraniczny, wakacyjny wypoczynek. Na wakacje z wylotem z Bydgoszczy zdecydowało się ponad 31 tys. osób.

"To zachęciło biura podróży do wcześniejszego przedstawienia oferty na sezon letni 2023. Już w październiku w sprzedaży były wycieczki z naszego portu do Antalyi, Burgas, Rodos i na Zakynthos. Zainteresowanie okazało się tak duże, że touroperatorzy zdecydowali się na rozpoczęcie sezonu czarterowego 2023 w kwietniu i zaoferowanie mieszkańcom regionu wypoczynku w trakcie długiego, majowego weekendu na Riwierze Tureckiej" - zaznaczyła, cytowana w informacji, członkini zarządu PLB Monika Mejsner-Hermelin.

Rosnąca liczba połączeń lotniczych wykonywanych z bydgoskiego portu przyczyniła się do utworzenia w 2022 r. na terenie lotniska oddziału celnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. To zapewniło sprawniejszą i bardziej efektywną obsługę przejścia granicznego.

