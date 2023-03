Bydgoszcz: W sezonie letnim loty czarterowe do Turcji, Bułgarii i Grecji

Port Lotniczy Bydgoszcz w sezonie letnim obsługiwać będzie połączenia czarterowe z lotniskami w Turcji (Antalya), Bułgarii (Burgas) i Grecją (Kreta i Rodos) oraz regularne trasy samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, Ryanair i Wizz Air.

Od niedzieli rozpoczyna się letni letni sezon lotów, który potrawa do ostatniej niedzieli października. Wakacyjne podróże lotami czarterowymi przygotowały biura podróży.

Loty na Riwierę Turecką będą odbywać się sześć razy razy w tygodniu: w środę trzy rejsy, w sobotę - dwa i w niedzielę - jeden. Pierwszy wylot zaplanowano 29 kwietnia, a ostatni - na 11 października.

Z Bydgoszczy będzie można polecieć na dwie wysypy greckie - na Kretę (Heraklion) i Rodos. Wyloty na Kretę zaplanowane zostały w każdą niedzielę, począwszy od 4 czerwca do 17 września, a na Rodos - w piątki od 2 czerwca do 22 września.

Do bułgarskiego Burgas rejsy będą odbywały się w każdy wtorek. Pierwszy lot zaplanowany został na 13 czerwca, a ostatni 12 września.

W sezonie letnim w siatce połączeń bydgoskiego lotniska znalazły się regularne rejsy, obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT, Ryanair i WIZZ Air

PLL LOT będą obsługiwać rejsy do Warszawy sześć razy w tygodniu - od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę.

Ryanair zaplanował loty do Birmingham w środy, piątki i soboty, do Bristolu - w poniedziałki i piątki, do Dublina - we wtorki i soboty, na lotnisko Londyn Luton - we wtorki, soboty i niedziele, a na lotnisko Londyn Stansted - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Wizz Air w letniej siatce połączeń umieścił dwa loty do Londynu Luton w każdy czwartek i niedzielę.

Szczegóły dotyczące aktualnej siatki połączeń z Bydgoszczy znaleźć można na stronie internetowej www.plb.pl.

