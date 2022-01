Bydgoszcz: Zmiany w komunikacji do 2023 r. z powodu modernizacji linii tramwajowej

Do przyszłego roku potrwają zmiany w komunikacji w Bydgoszcz w związku z modernizacją odcinka linii tramwajowej wzdłuż ul. Perłowej, łączącego ulice Toruńską i Szarych Szeregów. To fragment dużej inwestycji, której zasadnicza część to budowa dwóch mostów przez Brdę.

Zmiany w komunikacji wprowadzone zostały w weekend. Na inne trasy skierowano kilka linii tramwajowych, a także wprowadzono zastępcze linie autobusowe.

W ramach inwestycji w pierwszej kolejności rozebrana zostanie trakcja tramwajowa, słupy, wygrodzenia torowisk i wiaty przystankowe, a w kolejnym etapie przeprowadzona zostanie rozbiórka torowiska. Później planowane jest wykonanie nowych fundamentów i słupów trakcyjnych.

Budowa torowiska potrwa pół roku, ale zostanie włączone do ruchu w przyszłym roku. Wcześniej konieczna będzie jeszcze m.in. przebudowa skrzyżowania i węzła tramwajowego na styku ulic Perłowej i Toruńskiej.

Przebudowa węzła tramwajowego przy ul. Perłowej zostanie zrealizowana w ramach jednej inwestycji z trwającą już budową dwóch równoległych mostów przez Brdę, łączących ul. Fordońską z ul. Toruńską. Całe przedsięwzięcie, którego zakończenie jest planowane jesienią, będzie kosztować 154 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl