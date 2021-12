Byle do lata 2022. Linie lotnicze ruszyły na zakupy

Jaki będzie 2022 rok dla branży? Jak w najbliższych miesiącach będą rozwijały się city-breaki, loty długodystansowe, czartery i podróże biznesowe? Jak nowe regulacje, a w szczególności nowe stawki opłat dla linii lotniczych, wpłyną na ich biznes? Planami na najbliższą przyszłość dzielą się z nami szefowie najważniejszych linii lotniczych latających nad Polską.

Ucieczka do przodu

Coraz mniej z segmentów rynku

Czy to będzie kolejny rok, w którym linie lotnicze będą walczyły o przetrwanie? Pewnie i tak, ale każda przez nas pytana, zapowiada ostrą walkę o klienta.- Ponieważ linie lotnicze będą bardzo konkurować o pasażera, to spodziewamy się, że ceny biletów będą niższe. Ponieważ ceny biletów będą niższe, to przychody do linii lotniczych też będą niższe. To, że będziemy widzieć dużo samolotów w powietrzu, wcale nie będzie oznaczać, że linie lotnicze od razu będą dochodowe - mówił dla naszego portalu pod koniec 2021 roku Piotr Samson , prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Czołowa trójka przewoźników w Polsce wraca do latania na poziomie sprzed początku pandemii.Ryanair i Wizz Air - patrząc szerzej na ofertę w całej Europie - latają już de facto na tym samym poziomie, co przed pandemią.Jeśli chodzi o liczbę operacji, to PLL LOT od lata 2022 roku przywrócą całą swoją flotę. Jest ona wprawdzie mniejsza niż w roku 2019, ale i tak to oznacza około 85 proc. oferowania w stosunku do 2019 roku.- Działalność LOT-u w dalszym ciągu będzie uwarunkowana restrykcjami wjazdowymi wynikającymi z pandemii - ich śledzenie i dostosowywanie na bieżąco siatki połączeń to w okresie pandemii codzienność każdej linii lotniczej. 2022 rok ma przynieść kontynuację ożywienia w branży, na którą bardzo liczymy - mówi Michał Fijoł, wiceprezes tej linii.- Latem 2022 roku dodamy 26 samolotów do naszej floty. Do końca września nasza flota będzie liczyć 170 samolotów, co umożliwi 50-proc. wzrost przepustowości w odniesieniu do 2020 roku. Inwestujemy również w nasz zespół, by zrealizować plan zakładający, że do końca lata będzie składać się on z 6700 osób, w porównaniu z 4000 w ubiegłym roku - dodaje Jozsef Varadi, szef największych węgierskich linii.Czynnikiem kluczowym, z punktu widzenia władz linii lotniczych, będzie to, jak wielu z nas zdecyduje się zaszczepić oraz przyjąć dawkę przypominającą preparatu na COVID.- Biorąc pod uwagę, iż stopień wyszczepienia w Europie cały czas rośnie, przyszłe lato zapowiada się dobrze. Dlatego też zwiększamy flotę i oferowanie w przyszłym roku. Do grupy Ryanair wejdzie ponad 60 nowych samolotów, w tym 12 do polskiej spółki Buzz - zapowiada Michał Kaczmarzyk z Grupy Ryanair.W pandemii najbardziej odporne okazały się połączenia czarterowe oraz cargo.Loty długodystansowe, kierowane do klienta biznesowego, które w poprzednich latach „ciągnęły” finanse wielu lotniczych spółek, dalej należą do rzadkości w ofertach przewoźników. Połączenia do krajów obu Ameryk czy Azji mogą prędko nie wrócić.- Ekonomika takiego lotu polegała na tym, że z przodu mieliśmy jakiś procent pasażerów wysokopłatnych, którzy zazwyczaj podróżowali służbowo. Czasem też i prywatnie. To pozwalało na to, że z tyłu mogli lecieć pasażerowie po niższych stawkach biletów. Jeżeli teraz zabraknie tych pasażerów z przodu samolotu lub będzie ich mniej, to może zachwiać ekonomiką takich lotów. To z kolei może mieć przełożenie na to, że takich lotów będzie mniej, bo one nie będą się opłacać - tłumaczy Samson z ULC.Na stopniowe ożywienie tego segmentu rynku liczy LOT, który „specjalizował” się dotychczas w tej ofercie. Tu poprawy spodziewa się w drugim kwartale 2022 roku.- W pierwszej kolejności widzimy jednak szybko odbudowujący się segment turystyczny oraz podróży VFR (visiting friends & relatives) oraz ożywienie w podróżach służbowych małych i średnich przedsiębiorstw - tłumaczy Michał Fijoł, wiceprezes linii.- Loty długodystansowe pewnie wrócą tylko w niewielkiej skali. Biznes - ten oferowany przez przewoźników tradycyjnych - raczej nie wróci. Biznes korzystający z tanich przewoźników - mówimy tu w szczególności o małych i średnich, prywatnych firmach - będzie sobie radził dużo lepiej - dodaje szef Ryanaira w Polsce.- Rejsy long-haul mają ogromny potencjał, aby stały się znów fundamentem siatki lotniczych połączeń, ale wymagać one będą odtworzenia tras feedujących. Sam aktualny ruch point-to-point nie wystarczy. Połączenia biznesowe to nadal wielka niewiadoma - ocenia Andrzej Kobielski, wiceprezes Enter Air.