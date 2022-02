Były minister krytykuje sztandarową inwestycję. "To szukanie nowych zabawek"

Robert Tomanek, profesor w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021, krytycznie ocenia ostatnie decyzje związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Nie przekonuje mnie kontekst kolejowy CPK. Oznacza on skierowanie nowych inwestycji w postaci tzw. szprych kolejowych do centrum Polski. To centralizacja, która - moim zdaniem - przy dużej policentryzacji Polski (na tle innych krajów europejskich) jest zbędna - mówi.

Koleje Dużych Prędkości. „Rozwijać Polskę, a nie tylko i wyłącznie Warszawę”

Komponent lotniskowy CPK, a budowanie w etapach

