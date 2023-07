Były minister w rządzie PiS: nie mamy interesu w dyskryminacji regionalnych lotnisk

Twierdzenie, że w ostatnich latach następuje dyskryminacja portów regionalnych, jest niezgodne z rzeczywistością, mówił poseł Jerzy Polaczek, minister transportu w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem naszej debaty przedwyborczej poświęconej lotnictwu.

Zobacz całą debatę dotyczącą sytuacji branży lotniczej. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Centralny Port Komunikacyjny jest ważny, bo jest on także elementem polityki państwa na zewnątrz – kreuje przyszłe decyzje dotyczące także współpracy międzynarodowej – mówił w trakcie naszej debaty przedwyborczej były minister transportu w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek.

Na początku lipca Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)". To dokument, którego branża nie mogła doczekać się od kilku lat.

W mianowniku większości projektowanych propozycji autorzy strategii wpisali właśnie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Pierwsze komercyjne loty z nowego megalotniska mają ruszyć już 2028 roku.

- Nie mówimy o tym, że jest to projekt łatwy. CPK ma wiele punktów stycznych z szeroko pojętym obszarem infrastruktury w Polsce. To musi być odzwierciedlone w wielu strategicznych dokumentach – wyjaśniał Jerzy Polaczek.

Regionalne lotniska wpisane na strategiczny margines?

Rząd w napisanym dopiero co projekcie strategii podkreśla, że regionalizacja oraz decentralizacja rozwoju sieci portów lotniczych, która miała miejsce przez ostatnich kilkanaście lat, „nie zapewniła w długim okresie efektywności funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce”.

Nasz kraj miał przez to nie uzyskać „efektu skali”, a przez to ruch jest rozdrobniony, co ma wpływać na rentowność głównych graczy na tym rynku.

- Porty wiodące są odzwierciedlone w strategii. Katowice, obok Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia, pełnią rolę czołówki peletonu. Wyróżniającym się lotniskiem jest Katowice Airport. Myślę, że ono pójdzie drogą, która będzie uzupełnieniem przyszłej oferty CPK – bronił zapisów strategii poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Lotniska idą na rekord. Państwo nie przeszkadza

Polaczek przekonywał, że dowodem na siłę regionalnych portów jest wybór setek tysięcy pasażerów.

- To, co widzimy w niektórych portach regionalnych, to niebywały pościg za świetnymi wynikami w branży z 2019 roku. Można przypuszczać, że ten rok będzie jeszcze lepszy niż okres tuż przed pandemią. Kibicujemy wszystkim portom regionalnym – podkreślał w debacie.

Były minister transportu, w odpowiedzi do słów pozostałych uczestników naszego przedwyborczego spotkania na „Kanale wyborczym”, nie zgadzał się w tym, że PiS-owi zależy na całkowitym scentralizowaniu branży lotniczej w Polsce.

- Mówienie, że w ostatnich latach następuje jakaś dyskryminacja portów regionalnych, jest niezgodne z rzeczywistością. Widać to choćby po Katowicach i Krakowie, gdzie większościowe udziały posiada państwo. Państwo nie ma interesu w tym, by ograniczać działalność portów regionalnych – zapewniał Jerzy Polaczek, poseł PiS.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl