Były pracownik Boeinga ujawnia uchybienia w samolotach marki

Systemy awaryjnych w ok. 25 proc. masek tlenowych w samolotach Boeing 787 Dreamliner mogą nie działać poprawnie, stwarzając zagrożenie dla życia pasażerów - twierdzi były wieloletni pracownik amerykańskiej firmy John Barnett. Producent neguje zarzuty sygnalisty.

John Barnett pracował dla Boeinga przez 32 lata. Od 2010 r. był zatrudniony jako menedżer ds. jakości w produkującej pasażerskie Dreamlinery 787 fabryce Boeinga w miejscowości North Charleston w amerykańskim stanie Karolina Południowa. W 2017 r. przeszedł na emeryturę uzasadnioną względami zdrowotnych.Obecnie Barnett uczestniczy w postępowaniu sądowym przeciwko dawnemu pracodawcy, któremu zarzuca oczernianie jego osoby i blokowanie kariery ze względu na wskazane przez niego nieprawidłości. Boeing utrzymuje, że były pracownik od dawna planował emeryturę i odszedł na nią dobrowolnie, a firma "w żaden negatywny sposób nie wpłynęła na jego możliwość dalszej pracy w dowolnie wybranym zawodzie".Boeing w dalszym ciągu zmaga się z kryzysem wizerunkowym po katastrofach samolotów 737 MAX w Indonezji i Etiopii, w których zginęło łącznie 346 osób. Jak przypomniało BBC, po ostatnim, marcowym wypadku czterech obecnych lub dawnych pracowników koncernu zwróciło się do FAA, by zgłosić możliwe problemy samolotów.Jeszcze na początku listopada nowojorski dziennik "Wall Street Journal" opublikował opinię, zgodnie z którą produkcja Dreamlinerów 787 zapewnia firmie zachowanie płynności finansowej mimo uziemienia mniejszych odrzutowców 737 MAX.Po ogłoszeniu wyników finansowych za trzeci kwartał 2019 r. Boeign zapowiedział, że pod koniec 2020 r. zmniejszy produkcję Dreamlinerów 787 z 14 do 12 w miesiącu. Koncern tłumaczy to spadającym popytem na duże, długodystansowe samoloty. Maszyny powstają w dwóch zakłądach firmy.