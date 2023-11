Były prezes LOT-u broni megalotniska w Polsce

Obecny rząd wprowadził Centralny Port Komunikacyjny w warstwę dużo bardziej polityczną niż merytoryczną. To sprawiło, że wypowiadanie się "za" albo "przeciw" CPK jest jednocześnie poparciem lub nie dla PiS-u – uważa Sebastian Mikosz, były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

- Nit nie bronił stworzenia jakiegoś „okrągłego stołu” dla CPK (Centralnego Portu Komunikacyjnego - red.), do którego zapraszani byliby przedstawiciele opozycji – powiedział Sebastian Mikosz, były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą, w programie „Didaskalia”.

Rząd niepotrzebnie zrobił z CPK projekt polityczny

- Gdybyśmy wyszli z tej całej warstwy politycznej, odfiltrowali emocje, to zostanie warstwa merytoryczna – fakty, dlaczego potrzebujemy mieć duży port przesiadkowy. Nawet najzacieklejsi wrogowie CPK przyznają, że lotnisko Chopina jest za małe i trzeba je powiększyć. W mojej ocenie jest to niewykonalne – zarówno technicznie, jak i politycznie – podkreślił Mikosz.

- Mam nadzieję, że nowy rząd uspokoi atmosferę wokół CPK. Ta propozycja „zatrzymajmy, zaudytujmy, rozstrzygnijmy” jest bardzo dobra. Po pierwsze „zatrzymajmy”, żeby nie było wrażenia, że pompujemy pieniądze w projekt, do którego kontynuowania będziemy zmuszeni, bo cały czas te pieniądze się wylewają, i żebyśmy zabrali wrażenie „tymczasowości” tego projektu – powiedział Sebastian Mikosz.

Projektowi CPK potrzebna jest transparentność

- Po drugie trzeba wprowadzić transparentność tego przedsięwzięcia. Minister, czy odpowiedni pełnomocnik cały czas na bieżąco – dajmy na to kwartalnie – relacjonuje o stanie inwestycji. Trochę jak spółka giełdowa. Odpowiada na maksymalnie dużo pytań, bo można na wszystkie pytania odpowiedzieć, dlatego że konkurencja nie powstanie. To będzie monopolista, w związku z tym można powiedzieć, ile się wydaje, jakie są źródła finansowania, kto wygrał przetarg. Im bardziej położymy karty na stół, tym będzie łatwiej przekonać oponentów, tudzież obywateli, że to ma sens - dodał.

- Mam nadzieję, że stanie się, co jest zapowiedziane – nastąpi zatrzymanie, przegląd tego projektu, czy go kontynuować. Osobiście optowałbym za tym, żeby tego projektu nie zatrzymywać, bo te pieniądze, które zostały wydane, zostaną bezpowrotnie utracone. Mam nadzieję, że nowy rząd da sobie narzędzia do zbudowania konsensusu politycznego wokół tego projektu tak, żeby każdy następny rządzący nie kwestionował sensu istnienia CPK – podkreślił były szef LOT-u.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych zapowiedzi polityków obecnej opozycji, która stworzy prawdopodobnie nowy rząd, niezbędny jest audyt i weryfikacja całego projektu CPK. Jak wskazywali potrzebny jest nowy i realny harmonogram prac, oraz określenie finansowania.