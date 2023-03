Całemu krajowi grozi paraliż. Związki zawodowe zaostrzają protesty

Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego we Francji wezwała linie lotnicze do odwołania od 20 do 30 procent lotów zaplanowanych na wtorek i środę ze względu na planowany strajk personelu na wszystkich krajowych lotniskach.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek na ulicach większości francuskich miast rozegra się kolejna batalia przeciwników rządowej reformy emerytalnej ze służbami porządkowymi. W ocenie lewicowych partii reprezentowanych w parlamencie oraz organizacji związkowych kilka milionów Francuzów wyjdzie na ulice, aby manifestować sprzeciw związany z planowanym podniesieniem wieku emerytalnego do 64 lat.

W samym Paryżu w manifestacji, która rozpocznie się kilka minut po godzinie 11.00, ma wziąć udział kilkaset tysięcy osób. Mowa jest nawet o 500 - 600 tysiącach, którzy przyjadą głównie autokarami z całego kraju.

Na ulicach całej Francji odbędą się manifestacje przeciwników reformy emerytalnej

Paradoksalnie nie będą mogli jechać pociągiem, ponieważ kolejarze z SNCF oraz spółki RATP obsługującej między innymi paryskie metro, także będą strajkować, co oznacza w praktyce gigantyczne utrudnienia w stolicy, a także w całej Francji. Setki odwołanych pociągów i chaos związany z dojazdami do pracy - tego można się spodziewać we wtorek niemal w całym kraju.

We wtorek nie będzie normalnie funkcjonować także transport miejski w największych aglomeracjach, stanie też kolej. Odwołano również lekcje w szkołach i zajęcia na wyższych uczelniach, a szpitale częściowo wstrzymają przyjmowanie pacjentów. Związkowcy pracujący w koncernie energetycznym EDF już od piątku, w ramach solidarności ze strajkującymi, ograniczyli produkcję energii elektrycznej z bloków atomowych.

Linie lotnicze ograniczą loty na francuskie lotniska ze względu na zapowiedziany strajk pracowników

Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego zwróciła się z prośbą do wszystkich linii lotniczych o odwołanie we wtorek i w środę od 20 do 30 procent planowanych lotów. Loty kierowane na paryskie lotnisko Orly mają być zredukowane o jedną trzecią natomiast na pozostałych lotniskach krajowych o 20 procent.

Ze względu na planowany strajk personelu ograniczenia lotów dotyczyć będą paryskich lotnisk: Roissy Charles de Gaulle i Beauvais oraz Lille, Bordeaux, Nantes, Lyonu, Marsylii, Nicei, Tuluzy i Montpellier.

W najbliższy wtorek zostanie odwołanych kilkadziesiąt lotów z polskich lotnisk

Oznacza to także poważne utrudnienia dla osób odlatujących z Polski. Anulowanych zostanie kilkadziesiąt lotów, a przewoźnicy stosowne powiadomienia już przesyłają pasażerom. Szczegółów można także dowiadywać się na lotniskach, ponieważ już są informacje dotyczące odwołanych połączeń zaplanowanych na wtorek.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl