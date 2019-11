Całoroczne połączenie kolejowe między Słupskiem a Ustką wraca 15 grudnia

Od 15 grudnia przywrócony ma zostać całoroczny ruch pociągów między Słupskiem a Ustką - poinformował 26 listopada samorząd województwa pomorskiego. W dni robocze w obu kierunkach planowanych jest po 14 kursów, w soboty i niedziele po 13.

Dorota Patzer z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poinformowała 26 listopada w komunikacie o przywróceniu po czterech latach całorocznych połączeń kolejowych między Słupskiem a Ustką.



Pociągi mają zacząć kursować od 15 grudnia. Jak podała Patzer w dni robocze ze Słupska do Ustki i z powrotem planowanych jest 14 kursów. W soboty i niedziele po 13.

Od 15 do 31 grudnia przejazdy pociągami relacji Słupsk - Ustka - Słupsk będą bezpłatne dla pasażerów. Jak podała Patzer, od 1 stycznia 2020 r. jednorazowy bilet ze Słupska do Ustki lub z Ustki do Słupska będzie kosztował 5 zł (według taryfy połączenie w dobrej cenie).



-Natomiast bilet miesięczny na trasie Słupsk - Ustka - Słupsk będzie do nabycia w cenie 178 zł- poinformowała.

-Przewozy będą obsługiwane przez elektryczny zespół trakcyjny serii EN57, a po zakończeniu prac inwestycyjnych i osiągnięciu prędkości docelowej 100 km/h na linii tej pojawi się nowocześniejszy tabor - dodała Patzer.

Przebudowa linii kolejowej nr 405 na odcinku Miastko - Słupsk - Ustka - prowadzona od ponad 2 lat - ma zostać zakończona w IV kwartale 2019 r. Inwestycja - warta 165 mln zł (bez VAT) - uzyskała blisko 85 proc. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.



Realizowana jest przez spółkę akcyjną PKP PLK. Ma poprawić komfort obsługi pasażerów na 18 przystankach i stacjach. Bezpieczeństwo podróżnych ma wzrosnąć dzięki wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowie 52 przejazdów kolejowo-drogowych i 12 obiektów inżynieryjnych.