Cargo na megalotnisku. Pięć powodów, dla których może się to udać

W rozmowie z WNP. PL dyrektor wykonawczy spółki CPK przyznał, że pandemia zmieniła model biznesowy projektowanego portu, co wywołało dyskusję, a nawet wzburzenie i próby dementowania informacji. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała potwierdził: cargo będzie ważniejsze dla nowego lotniska, niż zakładano wcześniej. Pytamy szerzej – o wady i zalety zwrotu w kierunku cargo.

Po pierwsze: intermodalność

Po drugie: handling

Po trzecie: bezpieczeństwo

Po czwarte: dobre relacje i lobbing

Po piąte: PLL LOT i frachtowce

Dyrektor wykonawcza polskiego R-BAG zauważa, że prognozy IATA ujmują, poza klasycznymi przesyłkami cargo, również te tzw. e-commercowe (kurierskie).- Te, choć znacząco podbijają statystyki, trafią tylko w niewielkiej części do CPK. Gros tych przesyłek pozostanie w portach regionalnych – w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, bo tam są zlokalizowani ich nadawcy i finalni odbiorcy. Śmiem sądzić, że operatorzy e-commerce nie zaryzykują skrócenia „cutoff time-u" (nieprzekraczalny czas nadania) czy wydłużenia czasu dostawy nawet o jedyne 30 min na rzecz przeniesienia się do CPK. Tam liczą się minuty – zauważa.Olga Palec-Furga wskazuje, że CPK ma unikatową przewagę: może i powinien być portem multimodalnym, zaawansowanym technologicznie, ekologicznym, kompatybilnym z koncepcją przemysłu 4.0 i być może wykorzystującym drony jako narzędzie do obsługi, monitorowania bezpieczeństwa czy w dostawie towarów do odbiorcy końcowego.Faktem jest, że konkurujące w przyszłości z CPK lotniska w krajach ościennych mogą jedynie ulepszać zastosowane w nich rozwiązania. Centralny Port Komunikacyjny ma szansę zbudować to od początku i wyznaczać trendy w naszej części świata.- Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza redefiniowanie roli lotniska i postawienie na najnowsze technologie oraz intermodalność oferującą m.in. obsługę połączeń kolejowych z Ukrainą oraz krajami bałtyckimi. Doradca strategiczny CPK – lotnisko w Incheon – jest takim właśnie portem spełniającym powyższe wymagania. Należy zatem wnioskować, że doradzając, przekaże cenne know-how odnoszące się nie tylko do modelu biznesowego, ale również wiedzę niezbędną na poziomie realizacji przedsięwzięcia – mówi szefowa na Polskę w R-BAG.Wraz z planowanym rozwojem infrastruktury musi zwiększyć się dostępność oraz jakość oferty handlingowej w Polsce (obsługi naziemnej przewoźników lotniczych wykonywanej przez firmy w portach lotniczych).- Niestety, w Polsce konkurencja w tym sektorze jest bardzo ograniczona, co nie przekłada się pozytywnie na wysoką jakość dostępnej oferty usług obsługi naziemnej. Brakuje niezależnych, prywatnych inwestycji w tym zakresie, podmiotów obsługi naziemnej niezależnych od funduszy państwowych oraz od zarządzającego lotniskiem. Konkurencyjność zawsze ma dobry wpływ na jakość, dostępność rozwiązań i postępowość – podkreśla Olga Palec-Furga.Jej zdaniem obecnie w lotniskowych magazynach cargo baza sprzętowa jest bardzo uboga. Wyjątkiem są magazyny firm kurierskich i podmiotów prywatnych, w których coraz częściej stosuje się nowoczesne, zautomatyzowane rozwiązania do obsługi ładunków. Jednak nie sama infrastruktura, obsługa naziemna czy nawet sprawne zarządzanie całym tym procesem są istotne.- Poza tym kluczowa jest nieograniczona podaż usług kontroli bezpieczeństwa uwzględniająca wśród dostępnych metod kontroli tzw. zespół z PWMW, czyli operatora kontroli bezpieczeństwa wraz z psem do wykrywania materiałów wybuchowych. Tu niezbędna jest współpraca między podmiotami SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna) a Strażą Graniczną, która obecnie jako jedyna posiada wyszkolone i certyfikowane psy do wykrywania materiałów wybuchowych – wylicza dla WNP.PL współtwórczyni koncepcji terminali cargo w Warszawie i Szczecinie.Dodaje, że takich psów w całej Polsce jest jedynie pięć i to tworzy wąskie gardło obsługi towarów w lotnictwie cywilnym:- Dziś z powodu braku dostępności tej metody „ucieka” z Polski spora część ładunków lotniczych, dlatego uważam, że niezbędne jest podjęcie działań w tym zakresie już teraz, aby w przyszłości zatrzymać ten negatywny trend i w perspektywie długofalowej odczuć zmianę.Wypracowanie pozycji liczącego się w tym segmencie gracza wymaga od CPK, poza zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury, wypracowania relacji biznesowej z całym ekosystemem. Ważny jest skuteczny lobbing.- Rosnąca konkurencyjność różnorodnych rozwiązań logistycznych wymaga wypracowania przewagi konkurencyjnej opartej na unikatowych wartościach deklarowanych przez dzisiejszych 20-30-latków, którzy w chwili uruchomienia CPK będą decydentami kreującymi politykę transportową firm. Należy pamiętać, że w zakresie oferty przewozów cargo CPK będzie konkurowało nie tylko z Frankfurtem, Pragą, Budapesztem czy Katowicami, ale również z rozwiązaniami opartymi na ofercie kolejowej czy morskiej, która przez te 7-8 lat na pewno zostanie mocno zrewolucjonizowana. Nie należy tego bagatelizować – zauważa szefowa R-BAG w Polsce.Czytaj także: Lufthansa o zmianie koncepcji CPK: świadectwo słabej jakości pierwotnych planów Sukces Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako efektywnego hubu przesiadkowego, od początku zakładał wiodącą rolę naszego krajowego przewoźnika-PLL LOT. A LOT nie ma w swojej flocie frachtowców. Jednak od kilkunastu miesięcy część swoich Dreamlinerów przystosował do przewozów all-cargo. Zdecydowana większość transportowanych ładunków odbywa się jednak jako belly-cargo, czyli pod pokładem.W rozmowie z Business Insiderem Marcina Horałę, wiceministra odpowiedzialnego za budowę CPK, pytano, czy to nie za mało na planowaną obsługę towarów w tym porcie i „kto zatem będzie woził cargo do i z Centralnego Portu Komunikacyjnego?”.- Tam, gdzie jest rynek, ktoś chce go obsłużyć. Idealnie, gdyby był to LOT, ale to już pytanie do przewoźnika o jego strategię i plany rozwoju. Jak wiemy, w biznesie lotniczym decyduje opłacalność i jeśli pojawia się potrzeba, można zamówić potrzebny samolot w leasingu – odpowiedział BI Horała.Olga Palec-Furga zauważa, że posiadanie frachtowców nie jest warunkiem koniecznym do rozwoju segmentu cargo linii lotniczej, jest jedynie uzupełnieniem oferty przewoźnika:- Myślę, że LOT doskonale rozpoznaje swoje szanse i potencjał do rozbudowywania swojej floty. Jak sądzę, w swojej strategii uwzględnia również doświadczenia swoich konkurentów, którzy w niedalekiej przeszłości próbowali zaistnieć na rynku przewozów towarowych, jak na przykład UPS czy Sky Taxi.Jej zdaniem inwestycja we frachtowce ma sens wówczas, gdy połączenia są regularne (co najmniej 2 razy w tygodniu do danej destynacji), a to oznacza zakup i utrzymanie kilku rotujących się samolotów.- Oceniając potencjał polskiego rynku, myślę, że bezpośrednie frachtowce z CPK do Chin, Korei Południowej, USA, Meksyku, Brazylii, RPA, Japonii czy Maroko nie mogłyby nie odnieść sukcesu i diametralnie odmieniłyby obraz polskiego rynku cargo.