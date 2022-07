Cargounit zwiększa zamówienie na lokomotywy Siemensa

Polska firma Cargounit, zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, odebrała kolejną lokomotywę Vectron MS. Firma zdecydowała się domówić kolejnych pięć pojazdów od Siemens Mobility z już uruchomionej opcji na zakup.

Odebrana lokomotywa wielostystemowa Vectron MS dysponuje mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz została wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3).

Lokomotywy Vectron z kontraktu z 2021 r. przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, na terenie Rumunii oraz Bułgarii. Co ważne, pojazdy z platformy Vectron - jako jedyne nowoczesne lokomotywy w Europie - posiadają już dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

Wraz z nowym zamówieniem firma Cargounit zakupiła już łącznie 28 lokomotywy od Siemens Mobility z platform Vectron i Smartron, z możliwością zamówienia dodatkowych pojazdów do końca przyszłego roku. W sumie Cargounit może mieć do 2025 r. w swojej flocie blisko 40 lokomotyw Siemensa.

- Dzięki realizacji realizacji opcji na dodatkowe pięć pojazdów Cargounit stanie się największym operatorem wielosystemowych lokomotyw Vectron w Polsce. Cieszymy się na kolejne lata współpracy i dynamiczny rozwój firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej przy dużym udziale naszych nowoczesnych pojazdów - powiedział Hubert Meronk, prezes Siemens Mobility w Polsce.

- Wobec szybko wypełniającego się portfela zamówień na lokomotywy oraz braku dostępności lokomotyw wielosystemowych innych producentów zagranicznych i krajowych podjęliśmy decyzję o realizacji opcji dodatkowych zamówień Vectron MS na lata 2023 i 2024. Lokomotywy Vectron MS to obecnie jedyne dostępne na rynku europejskim nowe lokomotywy z homologacją na 20 krajów, które pozwalają prowadzić pociągi w ruchu transgranicznym bez podmiany lokomotywy. Realizujemy naszą misję wspierania realizacji połączeń transportowych w krajach Trójmorza w osi Północ-Południe i Wschód-Zachód. Kolejna odbierana przez nas lokomotywa Vectron MS, nazwana zgodnie z firmową tradycją imieniem naszego pracownika, „Monika” trafi do klienta w Czechach i będzie obsługiwać połączenia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - dodał Łukasz Boroń, prezes Cargounit.

