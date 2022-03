Caritas wysłał już ponad 150 tirów z pomocą dla walczącej Ukrainy

Caritas wysłał ponad 150 tirów z pomocą dla walczącej Ukrainy. Szacunkowa masa towarów to ponad 6 tys. ton. – powiedział PAP dyrektor Caritasu Polska ks. dr Marcin Iżycki. Organizacja przygotowała też 2 tys. miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami i sierot, z czego 650 z nich znalazło już dom w Polsce.

W pomocy ofiarom wojny w Ukrainie i uchodźcom docierających do Polski Caritas Polska współpracuje z diecezjalnymi oddziałami i z organizacjami w Ukrainie - rzymskokatolickim Caritas-SPES i grekokatolickim Caritas Ukraina. Organizuje transporty humanitarne, dostarcza m.in. żywność, leki i artykuły pierwszej potrzeby.

"Wysłaliśmy już ponad 150 tirów z pomocą dla walczącej Ukrainy. To blisko 5000 palet i 3 mln kg żywności, wody, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych, chemii gospodarczej, odzieży, obuwia, karimat, śpiworów i baterii. Szacunkowa masa towarów pomocy humanitarnej wysłanej na Ukrainę to ponad 6000 ton" - powiedział PAP ks. Iżycki.

Dodał, że w bieżącym kryzysie Caritas przekazał także blisko 50 tys. paczek żywnościowych i darów rzeczowych.

Organizacja we współpracy z polskim Kościołem przygotowała 2 tys. miejsc dla sierot i dzieci z niepełnosprawnościami różnego stopnia z Ukrainy. Ponad 650 z nich już znalazło swój bezpieczny dom w Polsce, m. in. w oddziałach Caritasu w diecezji opolskiej, archidiecezji częstochowskiej i archidiecezji olsztyńskiej. Do opolskiego Caritasu trafiły ponad 204 osoby i ich opiekunowie.

Caritas pomaga też bezpośrednio na granicy polsko-ukraińskiej, w punktach pomocowych i Namiotach Nadziei, gdzie uchodźcom przekazywana jest żywność, ciepłe napoje, termosy, koce, śpiwory, itp.

Wolontariusze i pracownicy przemyskiego Caritasu codziennie przekazują 30 tys. kanapek. Wydano kilkadziesiąt tysięcy ciepłych posiłków i napojów. Na dworcu w Przemyślu Caritas uruchomił również pokój dla matek z dziećmi.

"To budujące, kiedy widzimy, z jakim zaangażowaniem Polacy niosą pomoc swoim sąsiadom. Nie jest ona możliwa bez środków, dlatego wciąż można wspierać naszą akcję na rzecz Ukrainy pod nazwą "Pomoc dla Ukrainy" na naszej stronie caritas.pl/ukraina" - powiedział ks. dr Marcin Iżycki.

Wystarczy wejść na stronę caritas.pl/ukraina i wysłać SMS o treści "UKRAINA" pod numer 72052 bądź włączyć się w działalność wolontariatu w terenie.

Dyrektor Caritasu Polska podkreślił, że ważne jest również wsparcie modlitewne.

