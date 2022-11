Cena prądu może zatrzymać kolej na bocznicach

- Podwyżka cen prądu dla kolei zrodzi ekonomiczne skutki w skali całej gospodarki. Na pewno zdrożeją przewozy węgla do elektrowni, a w konsekwencji ceny prądu. To błędne koło - mówi Michał Litwin, dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Z mojego rozeznania wynika, że ciągle jeszcze polska kolej jeździ na starych cenach prądu, bo kontrakty są najczęściej roczne, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. Szok nastąpi w styczniu - mówi Michał Litwin.

- Jest ryzyko, że mniejsi przewoźnicy mogą zostać zmieceni z rynku. A to oni są solą tego biznesu, wytwarzają presję konkurencyjną na większe firmy, na koleje państwowe czy dawniej państwowe, a dziś skomercjalizowane - dodaje.



- Transport to miejsce, w którym warto przeciąć spiralę inflacji. Nie darmo się mówi, że to krwiobieg gospodarki. Ceny w logistyce rzutują na ceny w handlu - podsuwa rozwiązanie.

Ustawa o maksymalnych cenach energii, mimo apelu branży, nie objęła transportu kolejowego jako takiego. Na ulgę mogą liczyć tylko najmniejsze firmy. Pozostałe muszą się zmierzyć z wysokimi cenami prądu. Jaki to będzie mieć skutek dla branży kolejowej w Polsce?

- Zdecydowanie niekorzystny, przy czym jako Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych podejmujemy jeszcze działania na rzecz przyjęcia dodatkowych przepisów, które uwzględniałyby cały segment kolejowy.

Pierwotnie z kręgów rządowych otrzymywaliśmy pozytywne sygnały odnośnie możliwości objęcia przewoźników kolejowych nowymi regulacjami; nawet prowadziłem rozmowy o tym, jak takie regulacje mogłyby dokładnie wyglądać, ale najwyraźniej na którymś etapie procesu legislacyjnego uznano, że kondycja kolei nie jest aż tak istotna...

W przeciwieństwie do stawek dostępu do torów, które są takie same dla dużych i małych przewoźników, ceny energii mogą być różne w zależności od skali zakupów. Algorytm taryfowy oparty na współczynniku wykorzystania mocy szczytowej zatwierdzany przez Urząd Regulacji Energetyki działa tak, że im więcej prądu się zamawia, tym mniej się płaci za jednostkę... Więksi przewoźnicy mają tańszą energię.

Koszty energii to 20 proc. kosztów transportu kolejowego. A może być więcej...

Na prądzie po jakiej cenie jeździ dziś polska kolej?

- Każda umowa zawierana jest indywidualnie. To obszar, na którym przewoźnicy mogą z sobą konkurować. Z mojego rozeznania wynika, że ciągle jeszcze polska kolej „jeździ na starych cenach”, bo kontrakty są najczęściej roczne, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. Szok nastąpi więc w styczniu. Spodziewamy się, że wzrost będzie co najmniej dwukrotny, ale sytuacja jest tak zmienna, że trudno to dziś precyzyjnie wyliczyć.

Udział kosztów energii w kosztach przewoźników kolejowych jest spory. Im wyższa będzie cena prądu, tym ten udział będzie większy. Dzisiaj jest to około 20 proc. Wiele zależy od tego, czy przewoźnik wykorzystuje tylko lokomotywy elektryczne, czy również dieslowe, czy posiada lokomotywy energooszczędne, wreszcie jaką ma skalę działania. Cena prądu dla małych przewoźników posiadających po kilka lokomotyw może być nawet kilka razy większa niż dla dużych graczy.

Jeżeli za prąd trzeba będzie zapłacić dwa razy więcej, nie ma siły, żeby nie odbiło się to na sytuacji firm kolejowych.... Zrodzi to też ekonomiczne konsekwencje w skali całej gospodarki. Na pewno zdrożeją przewozy, w tym przewozy węgla do elektrowni. Windowanie cen prądu spowoduje więc windowanie kosztów jego wytwarzania. To błędne koło.

W apelu, który jako Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych - ERFA (Michał Litwin jest członkiem jego zarządu - przyp. red.) - skierowaliśmy we wrześniu do Komisji Europejskiej, wnioskowaliśmy o limity cen energii dla kolei, zaznaczając, że jeśli ich wprowadzenie nie nastąpi, to interesuje nas obniżka kosztów, na które wpływ ma czynnik publiczny.

Alternatywnie można doprowadzić do obniżki stawek dostępu do torów. Jednak nie tak, jak poprzednio, gdy Komisja Europejska wyraziła na to zgodę, ale bez rekompensaty dla zarządców infrastruktury. Nam nie chodzi przecież o to, żeby zarządca, redukując swoje ceny, pogrążał się w kłopotach. Potrzeba więc pieniędzy i woli, żeby je wyłożyć. Jeśli to będzie, mechanizmy się znajdą.

Wprowadzenie podwyżek na kolei będzie bolesne dla gospodarki, a dla firm kolejowych? Przewoźnicy samochodowi mówią, że stosunkowo łatwo wmontować wyższe koszty w cenę.

- Na kolei jest inaczej. Chociażby z tego powodu, że rynek przewozów towarowych - na nim się teraz skupmy - dzieli się na dwa segmenty: pierwszy obejmujący towary, które - ze względu na swoje cechy fizyczne - lepiej wozić koleją i drugi obejmujący asortyment, który można łatwo przerzucić na drogi.

O ile węgiel z kopalni do elektrowni najprawdopodobniej pojedzie pociągami, nawet gdyby cena była kilka razy wyższa, o tyle w przypadku innych towarów tak nie musi być. Zauważmy, że paliwa, chociaż przez chwilę ich ceny były naprawdę wysokie, zdrożały mniej niż energia eklektyczna. Poprawia się zatem pozycja konkurencyjna przewozów obsługiwanych dieslem. To cały transport samochodowy i ta część kolei, która korzysta z lokomotyw spalinowych, przy czym większość z nich na polskim rynku kolejowym jest stara, a relatywnie nowoczesnych, które są bardziej efektywne, widać niewiele.

Kolej jest w nie najlepszej sytuacji od prawie dwóch dekad. Jeździ nią to, co musi nią jeździć: węgiel, kruszywa, paliwa - to ponad połowa przewozów towarowych koleją w Polsce. Resztę transportują samochody.

To, że chwalimy się dwucyfrowym wzrostem przewozów kontenerowych, traci na znaczeniu, gdy zobaczy się, od jakiej bazy się to liczy... Teraz zresztą te kontenery mogą "uciec" na samochody, tak jak i inne ładunki niemasowe. Jak to się może odbyć w szczegółach, trudno dziś przewidzieć. W tym równaniu jest wiele zmiennych, z tym że najważniejszą pozostaje cena energii.

Mówi pan o konkurencji przewozów drogowych. Tam też są duże problemy: brak kierowców i wyższe koszty płac - wymuszone na firmach przez pakiet mobilności.

- Tak, ale są one łatwiejsze do rozwiązania, np. przez odpowiednią legislację. Jeśli brakuje kierowców, można sobie wyobrazić, że do zawodu zostaną dopuszczeni ludzie spoza Unii Europejskiej, dla których praca kierowcy w Unii będzie atrakcyjna.

Przecież kierowcy - w przeciwieństwie do maszynistów, których też brakuje - nie muszą posługiwać się językami krajów, przez które przejeżdżają.

Jeśli podwyżka cen prądu dla kolei będzie radykalna, jak długo przewoźnicy - ci, o których pan mówi, że są solą rynku - będą w stanie się na nim utrzymać?

- Nie chcę spekulować... Są firmy z obrotami kilkumilionowymi, które mają kilkanaście tysięcy złotych na firmowym koncie, a inne - kilkaset tysięcy i być może obligacje kupione przez zaradnego właściciela. Przetrwanie kryzysu w każdej branży jest pochodną tego, ile się ma odłożonych środków.

Obserwowałem to zjawisko w branży lotniczej, w którą silnie uderzyła pandemia. Część firm miała odłożone pieniądze. Nie, nie dlatego, że spodziewała się covidu, ale dlatego, że niektórzy menedżerowie, mimo różnych opinii ekonomistów, nadal wierzą w występowanie cyklu koniunkturalnego w gospodarce.

Wyjątkowy rok dla polskich przewoźników kolejowych

W pierwszym półroczu 2022 r. kolej zanotowała dobre wyniki. Przewieziono 125 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 30,4 mld tonokilometrów, praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 42,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu rok do roku to wzrost o 7 proc. w masie towarów, 14,4 proc. w wykonanej pracy przewozowej i 7,7 proc. w pracy eksploatacyjnej. Podwyżka cen energii zatrzyma ten trend?

- Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, co jest źródłem tych wzrostów. A są to - w mojej opinii - naturalne przewagi kolei, które ujawniły się szczególnie mocno w czasie kryzysu wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę. Nagle trzeba było przewieźć sporo węgla i zboża, a popyt deklaratywny urósł do poziomu zdecydowanie wyższego niż możliwości spotowe kolei.

To dlatego, że przejścia kolejowe na granicy z Ukrainą były przez lata zarośnięte, nikt ich nie używał. Wszystko miało jeździć tylko państwowym LHS-em wyłączonym spod regulacji konkurencyjnych: jeden zarządca infrastruktury, jeden przewoźnik, bo tak państwo realizuje swoją strategię. I okazało się, że mamy tamtędy przewieźć 50 mln ton.

Kolej mogłaby się nawet z tego ucieszyć, bo od lat kolejarze narzekają, że mają za mało ładunków do przewiezienia. Problem w tym, że popyt wzrósł skokowo, a przewozy towarowe nie były na to przygotowane.

To zresztą biznes o niskiej marży, co uniemożliwia firmom budowanie odpowiednich zasobów. W każdym razie w pierwszym półroczu przewoźnicy musieli wybierać, które przewozy realizować. Decydowała relacja z klientem, to, czy dana umowa jest długoterminowa, ale też marżowość. Mam wrażenie, że wyniki finansowe przewoźników w tym okresie okażą się bardzo dobre.

Przewieziono jednak tylko tyle, ile pozwalały zasoby. Można tylko żałować, że przez lata zabrakło mądrego inwestowania w kolej, za to można wymienić przykłady opacznie rozumianych modernizacji, tylko po to, żeby wydać środki unijne. Mamy gorzką satysfakcję, że sprawdziły się nasze słowa. Kolej to kosztochłonny biznes; same deklaracje polityków, że przewozy cargo mają wzrosnąć, nie wystarczą.

Wysokie ceny energii przychodzą, kiedy kolej ma szansę w końcu osiągać dobre wyniki?

- Nie przewiduję znaczących wzrostów przewozów kolejowych w Polsce. Kolej wozi w naszym kraju 220-240 mln ton ładunków rocznie, być może w tym roku okaże się, że przewieziemy nawet 250 mln ton i ktoś będzie mówił o „rekordowym roku”, ale nie ma żadnej perspektywy, żeby te wzrosty się utrzymały i np. by w kolejnym roku kolej przewiozła 270-280 mln ton. Wzrosty są kilkuprocentowe i stanowią bardziej odstępstwo od normy.

Jeśli dobrze pójdzie, to w tym roku po raz pierwszy od wielu lat kolej być może nie straci udziału w rynku w stosunku do przewoźników drogowych. A gdzie miejsce na systemowy wzrost znaczenia kolei? O czym tu mówić?!

W ubiegłym roku rozpędu nabrał program Zielona Kolej, zakładający - w uproszczeniu - przejście transportu kolejowego w Polsce na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Zawirowania w cenach prądu, pana zdaniem, przyhamują ten proces?

- W długiej perspektywie zielona energia może być tańsza niż teraz, ale wymaga to udoskonalenia technologii lub być może nawet ich nowej generacji. Tę sprawę bardzo poważnie traktuje Komisja Europejska i tu jej skłonność do działań osłonowych może być zapewne większa niż gdzie indziej.

Natomiast krótkoterminowo, w mojej opinii, wzrost cen prądu może lekko zatrzymać przechodzenie polskiej kolei na zieloną energię, która co do zasady jest droższa. W zestawieniu z kosztami PR-owe działania przewoźników mogą stracić na znaczeniu. Tym bardziej że wobec kryzysu energetycznego być może KE łagodniej spojrzy na węgiel.

Problemy z przewozami importowanego węgla. Chodzi o kumulację

Właśnie, pomówmy na koniec o przewozach węgla. Jak sobie z tym radzi kolej?

- Temat złożony i niejednoznaczny. Popyt na przewozy węgla wzrósł skokowo, przede wszystkim w portach. Organizacja przewozów nie była do tego dobrze przygotowana.

Gdy pojawiają się problemy, zrzuca się odpowiedzialność na kogo innego. Moim zdaniem każdy ma trochę "za uszami" i każdy ma co poprawić, żeby całość działała lepiej. Jako Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych jesteśmy w dialogu z PKP PLK, na bieżąco informujemy się o problemach, zgłaszamy postulaty.

Mówi pan o problemach. W szczególe, o jakie chodzi?

- PKP PLK zapewnia, że o przepustowość infrastruktury liniowej, doprowadzającej do portów, nie trzeba się martwić. I rzeczywiście wyjazdy pociągów z portów są płynne. Jeżeli skład jest załadowany i zgłoszony do wyjazdu, wyjeżdża punktualnie.

Problemy w portach występują ze względu na ograniczoną liczbę nabrzeży, torów, urządzeń przeładowujących. Do tego dochodzi to, że różni przewoźnicy mają różną zdolność operacyjną. Jeden potrafi zorganizować się całkiem sprawnie, inny - mniej. Jak jest ustawiacz, to nie ma rewidenta albo odwrotnie... A to się zepsuje wagon, a to lokomotywa i zostanie zablokowany tor, na który powinien wjechać już kto inny. Występuje efekt domina.

PKP PLK powołały nawet lokalnych koordynatorów, którzy zajmują się ruchem pociągów z węglem. Patrzą oni na dany obszar strategiczne, żeby działać systemowo, a nie tylko ograniczać się do przepychania pojedynczych pociągów.

Zastanawiam, skąd te obawy o rozwiezienie po Polsce importowanego węgla, skoro wcześniej importowaliśmy mniej więcej tyle samo, tylko z innego kierunku. Dało się przez suchy port w Braniewie, a nie da się przez Świnoujście i Gdańsk? Chodzi o kumulację? W Braniewie przeładunki rosyjskiego węgla trwały przez cały rok, a teraz musimy zdążyć w kilka miesięcy?

- Tak, dokładnie. Transport węgla do portu jest jak strzał. Nabrzeże dużo kosztuje, a następne statki czekają na rozładunek.

Tymczasem węgiel z jednego statku rozwozi aż kilkanaście pociągów, które trzeba wcześniej sprawnie podstawić, załadować, przygotować do odjazdu. Gdyby przewozy nie musiały być tak skumulowane, wówczas dużej części komplikacji operacyjnych udałoby się uniknąć lub ich efekt byłby mniej odczuwalny.

