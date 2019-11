Centralny Port Komunikacyjny jest na etapie, w którym ważna jest siła polityczna

Projekt CPK wszedł do drugiego etapu, w którym również ważna jest siła polityczna. Przy realizacji tego projektu trzeba rozmawiać z samorządami, z wieloma ministrami, dlatego też decyzja premiera, by to poseł Marcin Horała pokierował tym projektem - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.