Centralny Port Komunikacyjny ma sens. Ale mnożą się pytania

W pierwszej połowie przyszłego roku mają ruszyć prace nad raportem oddziaływania na środowisko dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wiodących do niego kolei szybkich prędkości. Przedstawiciele spółki nadal utrzymują, że samo rozpoczęcie budowy mogłoby się zacząć w roku 2023 , a pierwsi pasażerowie odlecieć z CPK cztery lata później... Mnożą się jednak pytania o możliwości rynku wykonawców, tempo wykupu gruntów i faktyczny potencjał rynku lotniczego po pandemii.

Wykonawcy liczą na rozwój. Liczyć pieniądze powinien też inwestor

W regionach nie boją się CPK. Boją się zakłóceń konkurencji

Jak poinformował dyrektor Czarnik, okres badań środowiskowych na obszarze lotniska i głównych tras kolejowych, tzw. Y-ka, dobiega już końca, a prace nad raportem oddziaływania na środowisko mają ruszyć w pierwszej połowie 2022 r.- Mamy ambicje, by mieć decyzję środowiskową na początku 2023 r. – powiedział Czarnik.Jak zaznaczył, wciąż aktualne są założenia, że w 2023 r. nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych, a w 2027 r. proces inwestycyjny na lotnisku zostanie zakończony.- Te harmonogramy dzisiaj są cały czas realne i do dotrzymania, choć wiążą się z wieloma ryzykami – powiedział Czarnik, wskazując w kontekście tego ostatniego chociażby na czas postępowań przetargowych i administracyjnych.- Mogę zadeklarować jak największą otwartość parlamentu na potrzebne zmiany „ułatwieniowe” – zapowiedział poseł Jerzy Polaczek, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury oraz podkomisji stałej ds. transportu lotniczego.Jak stwierdził - biorąc pod uwagę powiązanie projektu z komponentem kolejowym - stanowi on „projekt cywilizacyjny”, który zmienia cały sektor transportu lotniczego.Umiarkowanym optymistą, jeśli idzie o zaplanowane tempo realizacji CPK, jest Igor Wasilewski, prezes zarządu spółki PERN, krajowego lidera logistyki surowcowo-paliwowej. Mówi wprost: kierowana przez niego spółka chce być operatorem infrastruktury paliwowej w CPK. Jak ocenia, cztery lata na realizację przedsięwzięcia to ambitne przedsięwzięcie, ale…- Podejmujemy to wyzwanie. Mamy doświadczenie, kompetencje i chcemy to zrobić. Dla nas to szansa na rozwój – stwierdza Wasilewski, podkreślając, że w przeszłości jego spółka wybudowała wiele zbiorników przy równie napiętych harmonogramach.- Rzeczą, którą trzeba uwzględnić, jest to, co się stało na rynku, jeśli chodzi o nakłady. Dziś rynek dla inwestorów jest bardzo trudny. Często widzimy, że kosztorysy są niedoszacowane o 50-60 procent – zwraca uwagę Artur Tomasik, prezes zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych i zarazem prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.Zanim jednak w ogóle będą mogły rozpocząć się prace w terenie, spółka musi wejść w posiadanie tegoż terenu. A to – przyznaje Seweryn Szwarocki, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw CPK – na razie idzie dość opornie...Chętnych do sprzedaży swych działek pod przyszłe megalotnisko nie ma zbyt wielu, a Szwarocki przypomina, że na potrzeby inwestycji celu publicznego Skarb Państwa będzie miał w pewnym momencie możliwość wywłaszczania mieszkańców.- To pewna ostateczność - i nie chcielibyśmy, aby później masowo korzystać z tego prawa – zastrzega. I podkreśla, że przyśpieszeniu prac nad CPK mają z jednej strony pomóc odpowiednie działania legislacyjne, z drugiej zaś zbieranie know-how od partnerów zagranicznych. Stąd umowy z partnerami z Korei Południowej oraz Hiszpanii. - Toczone są również rozmowy w sprawie podpisania takiego porozumienia z Francją – zapowiada dyrektor Szwarocki.Z chwilą zakończenia budowy przed największym wyzwaniem staną zarządzający portem, innymi lotniskami w Polsce oraz linie lotnicze. Wszyscy oni będą musieli bowiem udowodnić, że są w stanie działać na nowym rynku, ukształtowanym przez uruchomienie CPK.- Chcemy uzyskać najlepsze lotnisko przesiadkowe co najmniej w naszej części świata. Naszą ambicją jest, by pasażerowie woleli i chcieli latać przez hub będący hubem LOT-u, a nie wybierali z konieczności inne porty – mówi Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.Szansę na ziszczenie się tego scenariusza upatruje w geografii. Jak podkreśla, Warszawa jest po prostu „po drodze” do wielu miejsc świata.- Pasażerów pozyskamy, rozwijając i udoskonalając model biznesowy polegający na zwożeniu pasażerów z naszej części świata i przewożeniu ich w różne miejsca, w które chcą się przemieszczać, tj. do Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji – tłumaczy Michał Fijoł.Co taki model oznacza dla portów regionalnych? Zdaniem Artura Tomasika – dokładnie nic.- Porty regionalne obsługują inny segment rynku. Ten model oferuje usługę tanio i blisko domu. I to się nie zmieni – prognozuje Tomasik, powołując się na dane z krajów zachodniej Europy, gdzie - mimo istnienia hubów - porty regionalne nadal obsługują od 55 do nawet 70 proc. ruchu.Wskazuje, iż problemem dla portów regionalnych nie będzie działalność CPK, ale pociągnięcia obniżające konkurencyjność lotnisk w regionach. Za takie zaś uważa proponowane stawki opłat terminalowych, zdecydowanie różne dla portu im. Chopina i dla lotnisk regionalnych...- My nie możemy tworzyć wewnętrznej konkurencji ani doprowadzić do tego, aby zgubić te połączenia z portów regionalnych, które wpływają na rozwój regionów, turystyki w nich oraz miejsc pracy – mówi Tomasik.