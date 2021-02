Centralny Port Komunikacyjny ma zyskać mocne wsparcie z Korei

W piątek ma dojść do podpisania umowy o partnerstwie między Centralnym Portem Komunikacyjnym a koreańskim portem lotniczym Incheon. Porozumienie mają zawrzeć także przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej. Informację tę podał portal money.pl. W spółce Centralny Port Komunikacyjny jej nie komentują.

Lotnisko na 100 mln pasażerów

Nie tylko Koreańczycy

Incheon, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o budowie została podjęta po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu (CPK zostanie zbudowany 37 km od centrum Warszawy). W ubiegłym roku Incheon obsłużył 71 mln pasażerów.Lotnisko Incheon było budowane etapami. W fazie pierwszej powstały dwie równoległe drogi startowe (po 3 750 m długości każda), a port miał przepustowość 30 mln pasażerów i 1,7 mln ton towarów rocznie. Druga faza to budowa trzeciej drogi startowej (o długości 4000 m). Po jej otwarciu w 2008 r. port zwiększył swoją przepustowość do 44 mln pasażerów i prawie 4,5 mln ton ładunków.Etap trzeci to budowa Terminalu 2, z którego pasażerowie zaczęli korzystać w 2018 r. W ramach etapu czwartego trwa realizacja czwartej drogi startowej, przygotowywana jest też rozbudowa Terminalu 2. Docelowo od 2024 r. lotnisko ma mieć zdolność obsłużenia 100 mln pasażerów i 7 mln ton cargo rocznie.Centralny Port Komunikacyjny szuka także wsparcia na Wyspach Brytyjskich. Wspólne działania w ramach inwestycji lotniskowych i kolejowych były tematem styczniowego spotkania polsko-brytyjskiej grupy roboczej do spraw CPK. To efekt porozumienia o współpracy zawartego w ubiegłym roku. Podczas spotkania, które odbyło się w formie zdalnej, powołano podgrupy robocze, m.in. ds. inwestycji kolejowych oraz nawigacji i żeglugi powietrznej.Czytaj także: Polsko-brytyjska grupa ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczęła działanie