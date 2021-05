Centrum AliExpress w Polsce? Kłopot z umową UE-Chiny nam nie szkodzi

Unia Europejska zawiesiła starania o ratyfikacyjne umowy inwestycyjnej z Chinami. Powód? „Nieodpowiednie okoliczności polityczne”. – Ta umowa została wynegocjowana w zbyt dużym pośpiechu. Nie do końca akceptowałem i rozumiałem formułę takiego przyspieszenia pod koniec zeszłego roku – mówi Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Unijny falstart, czyli porozumienie inwestycyjne CAI

Bilateralne stosunki

Huawei i CPK

Po siedmiu latach negocjacji, 30 grudnia ubiegłego roku, Komisja Europejska ogłosiła polityczne zakończenie rozmów z władzami Chin w sprawie umowy i osiągnięcie politycznego porozumienia w tej sprawie.CAI to porozumienie kompleksowe - zawiera wiele regulacji wykraczających poza zapisy klasycznej umowy inwestycyjnej. Zapisy precyzują wzajemny dostęp do rynków dla inwestorów, przejrzystość stosowania subsydiów państwowych, kwestie środowiskowe, a nawet reguluje kwestie przestrzegania praw pracowniczych i zasad godnej pracy.Umowa, mimo że jest kompleksowa, nie jest w pełni zbilansowana – to rynek UE byłby bardziej otwarty dla Chińczyków.Teraz Bruksela zawiesiła jednak starania o ratyfikację przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski umowy inwestycyjnej z Chinami. Jako oficjalny powód podano "nieodpowiednie okoliczności polityczne".– Ta umowa została wynegocjowana w zbyt dużym pośpiechu. Nie do końca akceptowałem i rozumiałem formułę takiego przyspieszenia pod koniec zeszłego roku. Zwłaszcza w kontekście – w moim odczuciu – koniecznych uzgodnień z naszymi partnerami wspólnoty euroatlantyckiej. Pomimo tego, że w wielu kwestiach te nasze interesy nie są spójne, to jednak silniejszym partnerem wobec dużej gospodarki chińskiej jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni – mówi wiceminister.W tej sytuacji Polsce pozostaje w dalszym ciągu bazować na własnych relacjach.– Nam zależałoby przede wszystkim na sektorze żywnościowym. Jesteśmy dużym producentem żywności, a Chiny są wielkim rynkiem dla tejże żywności. Wiemy, że ta umowa(CAI) nie do końca traktuje ten sektor w odpowiedni sposób. Dlatego też staramy się realizować te nasze interesy z pomocą innych narzędzi, także w kontaktach bilateralnych – dodaje Przydacz.Polski rząd od wielu lat zabiega, by zwiększyć eksport polskich towarów na rynek chiński. Niestety dostęp do niego blokują pozataryfowe bariery - i to pomimo tego, że Chiny są częścią Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization - WTO).Jest oczywiście jeszcze format 17+1... Ostatni wirtualny szczyt Chin z przywódcami Europy Środkowo-Wschodniej pokazał jednak, że nasz region nie mówi jednym głosem w sprawach chińskich.– My, jako Polska, uważamy, że ten format nie wyczerpał jeszcze swego potencjału. Jest tutaj dla niego duża szansa, nie przyniósł on też jednak gigantycznych owoców - w sensie gospodarczym – przyznaje podsekretarz stanu w MSZ.W „Rządowej ławie” rozmawiamy z Marcinem Przydaczem także o wpływie zmiany w Białym Domu na relację Polski z Chinami.Pytamy wiceministra o to, czy Huawei w związku z tym może liczyć, że będzie brany pod uwagę przy tworzeniu sieci 5G w Polsce, a także czy Chińczycy dopuszczeni zostaną do inwestycji około-CPK.– Jeśli chodzi o obecność inwestycyjną w tych sektorach krytycznych, to musimy mieć świadomość, że dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo państwa polskiego - również ze względu na nasze doświadczenia historyczne – odpowiada i dodaje, że Chińczycy rozumieją, że ta kwestia jest dla nas „absolutnie kluczowa”.