Centrum i zachód Polski bez lotów cywilnych. Zostały tylko godziny na porozumienie

W piątek ruszy formalny proces ograniczenia ruchu lotniczego nad Polską w związku z konfliktem kontrolerów z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP). W praktyce oznacza to, że nad centralną Polską będą mogły latać tylko samoloty o statusie HEAD i wojskowe, a obszary wzdłuż naszych granic „przejmą” zagraniczni kontrolerzy. Lotniska na południu Polski nie będą w aż tak złej sytuacji - Czesi mają wolne moce przerobowe. Jednak te na zachodzie czeka paraliż.

Ograniczenia w lotach to czarny, ale bardzo możliwy scenariusz. By do tego nie doszło, kontrolerzy muszą się dogadać z pracodawcą w tym miesiącu. Najlepiej jednak do piątku, do 10:00.

Dokładnie wtedy organy Komisji Europejskiej podejmą oficjalną decyzję o przekazaniu nadzoru nad naszym niebem kontrolerom z agencji sąsiadujących z Polską państw. Takie działania pozwolą uniknąć dalszego paraliżu ruchu, który odczuwalny byłby już nad większą częścią Europy.

Pomysł z niepolskojęzycznymi kontrolerami pracującymi w Polsce właśnie upadł. Możliwe, że dojdzie do wzrostu wynagrodzeń kontrolerów… na co nie godzą się jednak linie lotnicze.

Na sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Eurocontrol, czyli organizacja Komisji Europejskiej, która nadzoruje wszystkie agencje kontrolujące przestrzeń powietrzną w krajach członkowskich Wspólnoty w piątek o 10:00 podejmie decyzję o tzw. procesie massive cancellation.

- Mam nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w PAŻP jutro do godz. 10:00. W innym przypadku musimy spodziewać się dużej liczby odwołań rejsów nad Polską. Wiemy też, że kontrolerzy z państw sąsiadujących nie będą stanie przejąć całości naszego ruchu i tego, który odbywa się tranzytem nad Polską. W związku z czym ta sytuacja rzutuje na pasażerów nie tylko z Polski - alarmował Piotr Samson i dodawał, że „nie jest rozwiązanie dobre dla Polski”.

To efekt przedłużającego się i zaostrzającego konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jego zarzewiem jest nowy regulamin wynagradzania i organizacji pracy. Przepisy zakładają obniżkę pensji kontrolerów ruchu lotniczego wynikającą m.in. z wprowadzenia jednoosobowego systemu pracy (SPO - Single Person Operations) na połączonych stanowiskach w wieżach kontrolnych.

Zmiana została wprowadzona pod koniec 2021 roku jednostronnie przez ówczesny zarząd PAŻP.

Kontrolerom wręczono w grudniu wypowiedzenia zmieniające umowy, których nie przyjęło 180 z 216 pracujących w Warszawie. Oznacza to, że z końcem okresu wypowiedzenia odejdą z pracy. Pierwsza grupa rozstała się z PAŻP w ostatnim dniu marca, dla kolejnych 136 osób deadline to 30 kwietnia 2022 r.

Odejście w marcu „tylko” 44 kontrolerów wywoływało okresowo prawdziwy paraliż na polskim niebie, który rzutował na pracę kontrolerów z innych krajów Europy.

Negocjacje z nożem na gardle

Powaga sytuacji i możliwa interwencja w organizacji pracy naszego nieba wpłynęła na przebieg dzisiejszego spotkania na sejmowej podkomisji, na którą zaproszono Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury; Piotra Samsona, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; Anitę Oleksiak, prezes PAŻP oraz przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących kontrolerów ruchu lotniczego.

- Jesteśmy w szczególnym momencie. Potrzebne jest porozumienie, potrzebny jest kompromis. Ważne jest to, żeby podejmować racjonalne decyzje. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji - mówił minister Adamczyk, który jednak nie chciał zajmować oficjalnego stanowiska w sprawie konfliktu w PAŻP.

Podkreślał jednak, że jest za zmianą regulaminu pracy w PAŻP, która dopuszczałaby do obsadzania na stanowiskach w wieżach kontroli lotów pracowników nieposługujących się językiem polskim.

Takie rozwiązanie negatywnie jednak zaopiniowali wojskowi kontrolerzy ruchu lotniczego, o czym mówił w trakcie podkomisji poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek, który w latach 2012-2016 był przewodniczącym Państwowej Komisji Badań Wypadków lotniczych.

- Chcecie na nas przerzucić odpowiedzialność za ratowanie sytuacji. Chcecie żebyśmy wam teraz zaufali tylko dlatego, że jest mało czasu. Prawda jest taka, że to wy macie mało czasu. Bezpieczeństwa nie da się kupić - komentował propozycje rządu i PAŻP Andrzej Fenrych, wiceprezes Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego(ZZKRL).

Puste niebo nad Warszawą

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreślał, że w przypadku braku wypracowanego do jutra porozumienia w PAŻP priorytetem będzie utrzymanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w centralnej części Polski, która teraz najbardziej odczuwa brak odpowiedniej liczby kontrolerów. Warszawski obszar zbliżania (czyli trasy dolotowe do lotniska Chopina i w Modlinie) aktywnie obsługuje tylko 6 kontrolerów, którzy muszą się rotować.

- W trosce o zdrowie kontrolerów i w trosce o bezpieczeństwo pracy nie dopuścimy do tego, by przy zminimalizowanych obsadach pracować w trybie SPO (jednoosobowa obsada na wieży kontroli - red.). Dopuścimy tylko i wyłącznie pracę przy maksymalnej obsadzie, co przy zmniejszonej liczbie kontrolerów oznacza, że będziemy mieli zawężone godziny czasu pracy. Na pewno też nie będzie pracy w nocy - zapewnia prezes ULC.

W praktyce oznacza to, że latać nad tym rejonem kraju będzie można tylko w godzinach od 9:00 do 17:00. Ale i ten czas może ulec skróceniu, o czym alarmował Piotr Samson podczas obrad podkomisji.

- Jeżeli przyjąć, że niebo nad Warszawą jest otwarte tylko w tych godzinach, to w praktyce to oznacza, że latają loty HEAD, lata wojsko, latają jakieś loty humanitarne i na tym koniec. Komercyjnego latania z Warszawy nie będzie w ogóle - analizuje Michał Kaczmarzyk, szef Ryanaira w Polsce, którego główną bazą jest właśnie Modlin.

- Jako narodowy przewoźnik oczekujemy, że ruch lotniczy w Polsce nie zostanie sparaliżowany, a przy okazji dobre imię naszego kraju nie zostanie wystawione na szwank i pośmiewisko - apelował uczestniczący w obradach podkomisji Maciej Wilk, wiceprezes ds. operacyjnych PLL LOT

Wyższe wynagrodzenie kontrolerów

Nowa szefowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która stanowisko objęła z końcem marca (wtedy na żądanie związków zawodowych działających w PAŻP odwołano dotychczasowego p.o. prezesa agencji Janusza Janiszewskiego) zapewniła kontrolerów, że jest gotowa przywrócić im dotychczasowe wynagrodzenia, byle tylko wszyscy wrócili do pracy.

- My deklarujemy, że wycofujemy wypowiedzenia zmieniające. W związku z tym kontrolerzy pozostają w agencji na tych samych warunkach, na których funkcjonują w chwili obecnej, żeby nie zaburzyć ich poczucia bezpieczeństwa - powiedziała prezes Anita Oleksiak.

- Jesteśmy gotowi do rozmów. Rezygnujemy z zaplanowanego spotkania z załogą i siadamy do projektów dokumentów przygotowanych przez Agencję. Przedstawimy efekt naszych prac prezes PAŻP. Apeluję jednocześnie do panów posłów, żebyśmy byli w kontakcie i żebyście pilnowali tego porozumienia - reagował Andrzej Fenrych, wiceprezes ZZKRL.

Z dyskusji między kontrolerami oraz szefami PAŻP i ULC wynikało, że sporny system Single Person Operations będzie wdrażany tylko w miejscach, gdzie przeprowadzone zostanie wcześniej badanie oceniające skutek wdrożenia takiego rozwiązania. Na pewno nie będzie on możliwy w wieżach nadzorujących trasy z dużym natężeniem ruchu (głównie chodzi o Warszawę).

PAŻP jest gotowe do przywrócenia wynagrodzeń kontrolerom sprzed pandemii.

Celem jest uniknięcie masowego kasowania połączeń linii lotniczych korzystających z polskiej przestrzeni powietrznej.

Skąd kasa na większe wydatki PAŻP?

- Jak państwo zamierzacie sfinansować tę zmianę. My, linie lotnicze, tych pieniędzy nie mamy. Jesteśmy już po uszy zadłużeni. My nie mamy więcej pieniędzy - pytała PAŻP i kontrolerów Joanna Wolf, szefowa na Polskę Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

To linie lotnicze de facto finansują działalność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, do której wnoszą opłaty za każdy obsłużony przez nią rejs. Podwyżki wynagrodzeń, a przez to wyższe koszty działalności PAŻP, zostaną przeniesione na przewoźników, a w konsekwencji na pasażerów.

Można tego uniknąć, gdyby część budżetu Agencji była zasilania bezpośrednio z kasy państwa. To jednak na razie nie jest elementem obecnej spornej dyskusji w PAŻP, choć minister Andrzej Adamczyk przyznał na sejmowej podkomisji, że jest to głos, który powinno się wziąć w przyszłości pod uwagę.

