Ceny biletów poszybują. Tanie linie lotnicze robią się droższe

Drożeje paliwo, technologie i ceny usług. Zwiększające się koszty przewoźników lotniczych podróżny zobaczy w cenie biletu. O plany pytamy liderów polskiego rynku.

Najwięksi prywatni przewoźnicy w Polsce idą na zakupy. Ich floty mocno się rozrosną. Dla sporej części nowych samolotów bazą będą lotniska w Polsce.

2023 rok będzie kluczowy dla CPK ze względu na rozpoczęcie realnych działań inwestycyjnych. Wiosną rusza lotnisko w Radomiu, którym kuszone są linie.

Swoją strategię na ten rok kreślą prezesi z Ryanaira, Wizz Aira oraz Enter Aira.

O problemach transportu i logistyki będziemy mówić w trakcie EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja), a także podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Ostatnie trzy lata to splot wielu trudnych do przewidzenia globalnych wydarzeń, które odczuł/odczuwa każdy z nas, a które trwale zmieniły także branżę lotniczą. Wybuch pandemii zamknął ludzi w domach i uziemił na wiele tygodni samoloty w Europie.

Kolejne zderzenie z rzeczywistością to wojna na Ukrainie, która dla przewoźników oznacza utratę sporego rynku na wschód od naszych granic i wydłużenie (a przez to wzrost kosztów) lotów do Azji.

Swoje dokłada inflacja, która odczuwalna jest już w cenach najdrobniejszych nawet części i usług, za którą płacić muszą przedsiębiorstwa lotnicze.

- Linie nie miały wyjścia i musiały istotnie podnieść ceny biletów. Jednocześnie widać, że w wielu segmentach nie powstrzymało to pasażerów od podroży. Odbudowa całego rynku europejskiego do poziomu ok. 75 proc. (w porównaniu ze statystykami za 2019 rok – red.) pokazuje, że jeszcze sporo wysiłku trzeba będzie włożyć w rekonstrukcję ruchu – mówi Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air.

Polska linia czarterowa planuje rozwój w kraju i za granicą, ale „nie będzie to ekspansja ze względu na konieczność rozsądnej mitygacji ryzyk”.

Drogo na ziemi i w powietrzu. Wszystkie portfele będą lżejsze

Największy wpływ na cenę biletów lotniczych ma obecnie cena ropy. Znacząco wzrosły również opłaty lotniskowe czy trasowe. To wszystko już teraz przekłada się na cenę przelotu i wiele wskazuje, że trend ten będzie się utrzymywał w kolejnych latach.

- Nasz model biznesowy gwarantuje utrzymanie najlepszych cen dla pasażerów i pomimo ogólnie panującej drożyzny, staramy się w najmniejszym możliwym stopniu przerzucać dodatkowe koszty na pasażerów. Tu sporo zależy też od lotnisk, od tego, jak one będą w najbliższym czasie kształtowały ceny względem linii lotniczych. Z doświadczenia wiemy, że im droższe lotnisko, tym mniejsza chęć linii lotniczych do operowania i mniej pasażerów - wyjaśnia Michał Kaczmarzyk, prezes czarterowych linii Buzz, a zarazem szef Ryanaira w Polsce.

W tak trudnym otoczeniu potentat nie rezygnuje z inwestycji. Flota Grupy Ryanair wzrośnie o 51 samolotów do ponad 560. W regionie Europy Środkowo-wschodniej zbazowane będą 64 samoloty, w tym 40 w Polsce.

Na ryzyko wynikające z różnic w kursach walut zwraca z kolei uwagę prezes Wizz Aira Jozsef Varadi.

- Cena benzyny rośnie, euro słabnie, a Wizz Air nie jest odporny na te skutki makroekonomiczne. Połowa naszych kosztów oparta jest na dolarach (paliwo jest opłacane w tej walucie – red.), więc kiedy dolar umacnia się w stosunku do euro (po którego kursie sprzedawane są bilety), podnosi to ceny, podczas gdy nasz rozwój technologiczny, odnawianie floty je obniża. To szczególna sytuacja, gdy rosną koszty i poprawiają się parametry ekonomiczne, ale już teraz widzimy, że efekt inflacyjny będzie silniejszy. Lotnictwo to jednak branża cykliczna, więc koszty z czasem będą spadać - przewiduje szef linii lotniczych Wizz Air.

Wizz Air w swojej flocie posiada 175 maszyn. Do 2030 r. własnych maszyn chce mieć 500.

Robi się gęsto w polskim sektorze lotniczym. Radom i CPK oczami przewoźników

W kwietniu 2023 roku, po gruntownej przebudowie, rozpocznie swoją działalność lotnisko w Radomiu. Co to oznacza dla pytanych przez nas linii lotniczych?

- Ryanair nie będzie operował z Radomia w nadchodzącym sezonie. Nasze maszyny są już od dawna zaplanowane z innych lotnisk. Nie sądzę, aby lotnisko w Radomiu odegrało jakąkolwiek rolę w kreowaniu ruchu czy pasażerów w centralnej Polsce. Głównymi ośrodkami pozostaną tutaj Chopin i Modlin - uważa prezes Kaczmarzyk i dodaje, że najszybciej będzie rósł rynek na południu Polski (lotniska w Krakowie, Katowicach, ale również we Wrocławiu).

- Mamy dobrą współpracę z Lotniskiem Chopina w Warszawie i bardzo doceniamy ich wsparcie. Wizz Air pozostaje związany ze stołecznym portem i dopóki biznesowo ma to uzasadnienie, będziemy z niego latać. Prowadzimy rozmowy z Państwowym Przedsiębiorstwem „Porty Lotnicze”(PPL) w sprawie oferty dotyczącej Radomia w kontekście działań dodatkowych, uzupełniających naszą obecność na Lotnisku Chopina, a nie ją zastępujących. Negocjacje trwają, decyzje jeszcze nie zapadły - zastrzega Varadi.

PPL, będące właścicielem lotniska w Radomiu, od kilku miesięcy stara się budować wizję tego portu jako tego przypisanego lotom wakacyjnym. Przeniesienie tego typu ruchu z Warszawy ma pozwolić na odblokowanie zatłoczonego lotniska w stolicy, a dla Radomia ma oznaczać biznesową stabilność.

- To jest lotnisko nowoczesne i mam nadzieje, że będzie przyjazne również dla linii lotniczych. Nie spodziewam się jednak istotnego wpływu na obszary oddziaływania istniejących lotnisk. Z pewnością nastąpi częściowe przesunięcie ruchu, np. w przypadku pasażerów z Kielc, Końskich czy Skarżyska, a być może nawet i z Piotrkowa. Cieszyłbym się, gdyby został wygenerowany nowy ruch, bo zakładam, że taki był jeden z celów tej poważnej w wartości bezwzględnej pieniądza inwestycji - mówi Andrzej Kobielski, który jest wiceszefem największej w Polsce linii czarterowej.

2023 rok będzie też kluczowy dla CPK. Projekt jest już na etapie zaawansowanych prac przygotowawczych i projektowych, pozyskiwania zgód administracyjnych, wykupu gruntów, a niektóre spośród inwestycji weszły w fazę przetargów poprzedzających budowę. W tym roku na terenie przyszłego lotniska ruszą pierwsze prace przygotowawcze. Władze CPK mają nadzieję uzyskać także niezbędną decyzję środowiskową dla lotniska.

- Biorąc pod uwagę, gdzie znajduje się nasza gospodarka, jak wygląda standing przewoźników sieciowych, w tym LOT-u (…), kurczowe trzymanie się założeń dotyczących planów powstania CPK jest co najmniej nieodpowiedzialne społecznie. Jeśli w ogóle brać pod uwagę dalsze analizy zasadności inwestowania w CPK, to zdecydowanie powinny być one przeniesione w czasie - przekonuje Andrzej Kobielski.

- Nigdy nie było zapotrzebowania w Polsce na tego typu obiekt, a w obecnej sytuacji, kiedy kluczowa dla utrzymania stabilności i rozwoju gospodarki jest niezależność energetyczna, nikt już nie ma wątpliwości, w co powinny być inwestowane państwowe pieniądze. I bynajmniej nie jest to 15. lotnisko w niespełna 40-milionowym kraju, w sytuacji, kiedy nadal nie mamy elektrowni atomowej, a energetyka odnawialna jest w powijakach - uważa Michał Kaczmarzyk z Ryanair.

Brak widoków na rządową strategię dla branży. Z prywatnymi liniami nikt nie rozmawia

W kwestii polityki państwa dla lotnictwa cywilnego, niestety, nic się nie zmieniło. Długo wyczekiwanej aktualizacji tej rządowej strategii nadal nie ma.

- Dokument, który mógłby być bodźcem do rozwoju branży, a więc strategia dla sektora, nie powstał i wydaje się, że już nie powstanie. Z liniami lotniczymi, przynajmniej tymi prywatnymi, które stanowią 80 proc. rynku przewozów w Polsce, nikt nie rozmawia. Wszelkie nasze głosy czy komentarze są ignorowane - informuje szef struktur Ryanaira w Polsce.

Wiceprezes Enter Air wskazuje także na konieczność złagodzenia konsekwencji wynikających z regulacji Parlamentu Europejskiego 261/04 dla linii lotniczych. Są to wspólne dla europejskich przewoźników zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lotu.

Latanie bez emisji. Może wodór, ale to jeszcze potrwa, a presja wciąż rośnie

- Uważam, że kluczową kwestią jest to, że branża musi odkryć technologię dekarbonizującą działalność linii lotniczych. Rozwiązaniem będzie prawdopodobnie wodór. Aktualnie jesteśmy zaangażowani w pilotażowy program z firmą Airbus, mający na celu opracowanie nowej generacji samolotów napędzanych wodorem. To nie stanie się z dnia na dzień, mówimy o 10 czy 20 latach rozwoju technologicznego, ale myślę, że to będzie ostateczne rozwiązanie dla branży - mówi Jozsef Varadi.

Na linie lotnicze już teraz nałożone są opłaty emisyjne za emitowane CO2. Ten rok jest też ostatnim, gdy działające na terenie Unii Europejskiej przedsiębiorstwa lotnicze dobrowolnie uczestniczą w pilotażu nowego systemu CORSIA.

Mechanizm ten ma ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w lotnictwie międzynarodowym. Jest elementem szerszych środków, na które składają się udoskonalenia techniczne w samolotach, usprawnienia operacyjne i zrównoważone paliwa lotnicze (SAF).

- Dodając do tego Fit for 55, gdzie SAF mają w istotnej części zastąpić JET-A1, spowoduje to skokowy wzrost kosztów operowania. Tu warto nadmienić, że na razie żadna rafineria nie dysponuje technologią oraz dostępem do roślin, z których SAF miałby być rafinowany. Trzeba by wyciąć ogromne połacie lasów i puszcz, aby zapewnić powierzchnie pod uprawy komponentu roślinnego, niezbędnego do produkcji SAF - podkreśla Andrzej Kobielski, wiceprezes Enter Air.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl