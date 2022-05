Ceny kontenerów już bez szaleństwa, ale różowo nie jest

Ceny frachtu kontenerowego na świecie spadają, ale są nadal wysokie. Średni indeks liczony od początku roku przez firmę Drewry wynosi 8712 USD za kontener 40-stopowy i jest o 5360 USD wyższy niż pięcioletnia średnia wynosząca 3352 USD.

W ostatnim tygodniowym notowaniu (z 19 maja) złożony wskaźnik World Container Index zmniejszył się nieznacznie o 0,1 proc. do 7648,18 USD za kontener 40-stopowy, ale jest i tak o 24,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wtedy to właśnie zaczął się rajd cenowy, którego apogeum przypadło na wrzesień 2021 r., gdy WCI zbliżał się do 10 400 USD. W kolejnych miesiącach indeks utrzymywał się w graniach 9000-9600 USD. Zaczął spadać 24 lutego 2022 r., gdy Rosja zaatakowała Ukrainę w następstwie tego oceaniczni potentaci zawiesili jej obsługę. Na to nałożyły się kłopoty Chin z koronawirusem i objęcie ścisłym lockdownem m.in. Szanghaju.

Jeśli chodzi o kluczowe trasy, to ceny kształtują się następująco:

Szanghaj - Rotterdam: 9783 USD (- 1 proc. rdr.)

Rotterdam - Szanghaj: 1425 USD (- 8 proc.)

Szanghaj - Los Angeles: 8700 USD (+55 proc.)

Los Angeles - Szanghaj: 1278 USD (+ 73 proc.)

Nowy Jork - Rotterdam: 1180 USD (+33 proc.)

Rotterdam - Nowy Jork: 7189 USD (+ 102 proc.)

Szanghaj - Nowy Jork: 10 926 USD (+48 proc.)

Analitycy branżowego portalu Xeneta.com zwracają uwagę na ciekawe zjawisko w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich miesięcy spedytorzy coraz częściej wybierali, mimo wyższej ceny, jako docelowe Wschodnie Wybrzeże, ponieważ porty po przeciwległej stronie USA nad Oceanem Spokojnym nękane były przez kongestie (zatłoczenie). Co więcej, na Zachodnim Wybrzeżu 12 maja rozpoczęły się rozmowy płacowe z portowcami. Na razie przebiegają one gładko, ale negocjacje nie dotarły jeszcze do najbardziej spornych punktów (automatyzacja pracy). Gdyby doszło do akcji protestacyjnej, od razu odbiłaby się ona na globalnych na łańcuchach dostaw.

Import przez Wschodnie Wybrzeże i w mniejszym stopniu Zatokę Meksykańską oznacza, że całkowity import do Stanów Zjednoczonych z Dalekiego Wschodu rośnie. Jednak tempo wzrostu znacznie zwolniło w ciągu ostatniego roku i jest mało prawdopodobne, aby znacznie wzrosło ze względu na lockdowny i inflację.

Inaczej zachowuje się Baltic Dry Index monitorujący ceny frachtu suchych ładunków masowych (surowce). Szczyt osiągnął on podobnie jak WCI na przełomie lata i jesieni ub. roku. Na początku października 2021 r. jego wartość wynosiła około 5500 USD, pod koniec stycznia 2022 r, spadła do półrocznego minimum poniżej 1300 USD i od tego czasu się pnie. W notowaniu z 20 maja Baltic Dry Index wynosi 3344 USD (+16,56 proc. rdr.)

