Chaos, straty, roszczenia. Rząd opracuje nową strategię dla lotnictwa

Zarządzanie w chaosie – tak swoją sytuację może opisać niemal każdy prezes spółki działającej w branży lotniczej oraz w jej bezpośrednim zapleczu. Administracyjny zakaz lotów przez 3 miesiące, potem nagłe rozporządzenia zabraniające lotów do wybranych krajów, a w konsekwencji wciąż prujące się siatki połączeń... Tak źle w komunikacji pasażerskiej jeszcze nie było. Rozmawiamy o tym z Olgą Ewą Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Wyciszanie lotnisk

Dotychczasowe 142 mln zł pomocy rządowej dla lotnisk (z czego tylko 90 mln zł przelano do regionów) pokryło około 30 procent poniesionych w tym okresie strat.Jak nieoficjalnie ustaliliśmy – w portach lotniczych trwa praca na kolejnym pismem. Tym razem będzie ono zaadresowane do ministra rozwoju, pracy i technologii, a znajdą się w nim propozycje konkretnych rozwiązań, które ułatwią branży lotniczej odbicie się od finansowego dna.Coraz większy wpływ na wyniki finansowe regionalnych lotnisk w Polsce mają tzw. Obszary Ograniczonego Użytkowania (OOU - obszar wyznaczony na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska, wokół obiektu generującego hałas). W pandemii problem tylko się pogłębił.Z tytułu odszkodowań dotyczących OOU lotnisko w Poznaniu wypłaciło już kilkadziesiąt milionów złotych. Pieniądze te, jak podkreślają władze portów, mogłyby zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury i nowych połączeń lotniczych, co przyczyniłoby się do kreowania nowych miejsc pracy.Utrzymanie obecnie stosowanych przepisów może, zdaniem zarządzających portami, doprowadzić do braku możliwości ich rozwoju, a w skrajnych przypadkach nawet do zamknięcia niektórych lotnisk w Polsce. Nieuregulowanie kwestii OOU może także spowolnić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.- Zbieramy te wszystkie postulaty, a potem je weryfikujemy przez szereg departamentów w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, treści te trafiają również do Ministerstwa Finansów - wyjaśnia wiceminister Olga Semeniuk.