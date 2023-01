Chcemy być potęgą światową, a brak nam wiedzy o własnym rynku

Administracja nie gromadzi wartościowych danych o rynku cargo lotniczego w Polsce. To o tyle dziwne, że ten segment transportu ma uzasadniać część inwestycji w Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Jedyne dane, które Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) zbiera w swoich raportach, to te otrzymywane co kwartał z portów lotniczych. Dotyczą ilości przewiezionych na pokładzie samolotów towarów i liczby operacji lotniczych.

W żaden sposób nie jest monitorowany transport RFS (ładunki rozwożone tirami między lotniskami w Europie zgłoszone jako cargo lotnicze). To lwia część tego rynku w Polsce - według szacunków nawet 80 proc.

Przedstawiciele branży, z którymi rozmawialiśmy, mogliby przekazywać pełniejsze informacje o swojej działalności. To pozwoliłoby planować rozwój infrastruktury publicznej i tworzyć strategie - zarówno te państwowe, jak i konkretnych firm.

Urząd Lotnictwa Cywilnego otrzymuje dane statystyczne od zarządzających lotniskami na podstawie przepisów Prawa lotniczego.

"Zarządzający lotniskiem obowiązany jest w szczególności udostępniać Prezesowi Urzędu, niezależnie od innych obowiązków, informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji danych dotyczących ruchu statków powietrznych, wielkości ruchu pasażerskiego i przewozu ładunków, zgodnie z systematyką określoną w rozporządzeniu nr 437/2003/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, towarów i poczty, odpowiednich przepisach krajowych i międzynarodowych" - czytamy w ustawie.

- Dane te zbierane są systematycznie i publikowane kwartalnie na stronach ULC. Porty lotnicze zbierają dane w okresach miesięcznych i zazwyczaj przekazują do ULC w ciągu miesiąca po zakończeniu danego kwartału. W zakresie cargo lotniczego dane obejmują ilość przewiezionych towarów, liczbę operacji lotniczych, kod typu statku powietrznego, informację o porcie odlotu i przylotu oraz o przewoźniku - informuje nas Karina Lisowska, dyrektor biura prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ostatnie publicznie udostępniane przez ULC dane obejmują drugi kwartał ubiegłego roku.

Warszawa i Katowice w czołówce. Później długo, długo nic

Więcej danych można uzyskać, zbierając informacje „z rynku” - tj. od najważniejszych lotnisk w tym segmencie. Wynika z nich, że w całym 2022 roku to warszawskie lotnisko obsłużyło najwięcej ładunku - 111 tys. ton (wynik nie jest dokładny, zaokrąglony przez PPL). Jest to wzrost w ciągu roku o blisko 14 proc.

Na drugim miejscu jest Katowice Airport z obsłużonymi 40,6 tys. ton - to wzrost o 26,6 proc. Na trzecim miejscu plasuje się Wrocław z 11,1 tys. ton (spadek o 0,87 proc.), a niewiele mniej - 10,1 tys. ton - obsłużył Gdańsk (wzrost o 11,1 proc.).

- Brak rzetelnych danych ma wpływ na wszystkich uczestników rynku. Trudno jest obecnie określić potencjał rynku, a zatem trudno jest zaplanować w sposób miarodajny rozwój infrastruktury w perspektywie krótko-, a tym bardziej długoterminowej. Trudno oszacować potencjał rynku pod kątem choćby CPK czy w ogóle wszystkich nowych inwestycji - ocenia sytuację Olga Palec-Furga, dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG, jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-wschodniej.

- Brakuje instytucji czy zespołu ludzi, którzy nie tylko gromadziliby dane historyczne, ale przede wszystkim robili analizę światowych trendów w branży lotniczej, w tym w segmencie cargo. Uczestnicy rynku nie mają obecnie dostępu do takiego skonsolidowanego zasobu najważniejszych danych i analiz, aby móc w sposób optymalny - z małym poziomem ryzyka - planować rozwój infrastruktury oraz dostosowywać możliwości operacyjne lotnisk czy też linii lotniczych - dodaje Artur Tomasik, prezes Katowice Airport, które jest największym regionalnym portem cargo w Polsce.

Tomasik tłumaczy także, że tak zebrane informacje byłyby doskonałym narzędziem dla Służby Celno-Skarbowej czy też firm zajmujących się kontrolą bezpieczeństwa.

Prywatnym organizacjom opłaca się zliczać ładunki. Obraz jednak dalej jest niepełny

Bardziej szczegółowe raporty dotyczące segmentu europejskiego cargo w lotnictwie przygotowuje głównie IATA CAS oraz World ACD. Za udostępnianie tych danych linie lotnicze muszą jednak sporo zapłacić.

- Funkcjonuje to na zasadzie dobrowolności. Linie lotnicze przekazują niezależnemu podmiotowi informacje na temat tego, co przewiozły: skąd, dokąd oraz wagę. To są podstawowe dane, które nie naruszają żadnej tajemnicy handlowej. Każdy z uczestników platformy ma możliwość zobaczenia swoich wyników na tle całego rynku - mówi Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią.

I tak jeśli chodzi o przewiezione cargo i udział w rynku, to w zestawieniu przewoźników w Polsce na pierwszym miejscu mamy PLL LOT, na drugim Qatar Airways, potem Air France-KLM. Lufthansa jest na czwartym miejscu.

Komercyjne zestawienia nie uwzględniają jednak kurierskiego rynku i takich potężnych marek w lotnictwie jak DHL, TNT czy FedEx.

- Te statystyki nie ujmują także przesyłek, które wyjeżdżają z Polski jako transport czysto drogowy, a następnie wylatują z innych portów europejskich - zaznacza Ryglewicz z Lufthansy Cargo.

Chodzi o tzw. RFS - czyli lotnicze ładunki rozwożone tirami między lotniskami i hubami w Europie - według trudnych do zweryfikowania szacunków to nawet 80 proc. całego cargo lotniczego w Polsce.

Z danych udostępnionych nam przez Lufthansę Cargo wynika, że RFS to 90-95 proc. całości ich wolumenu w Polsce.

W krajach Europy Zachodniej ta proporcja jest inna, ale lotnicze ładunki transportowane na kołach to nadal większość tego rynku.

Ładunki transportowane jako RFS są statystycznie do uchwycenia, bo rejestrowane są jak każdy transport na pokładzie samolotu i odbywają się na podstawie lotniczego listu przewozowego. Czemu więc nie wychwytuje ich obecnie działający system?

- Informacje dotyczące RFS nie są objęte wymaganiami rozporządzenia, w związku z czym zarządzający portami lotniczymi nie mają obowiązku ich przekazywania - wyjaśnia krótko dyrektor Lisowska z ULC.

"Nie mamy nic do ukrycia". Biznes otwarty na szerszą współpracę z państwem

Można by przypuszczać, że linie lotnicze oraz firmy logistyczne traktują te informacje jako poufne, chroniąc swój biznes. Szefa „polskiej” Lufthansy Cargo zapytaliśmy więc wprost - czy są gotowi do większej transparentności i przekazywania tych danych państwowej administracji?

- Jak najbardziej. Nie mamy nic do ukrycia. To, czego się od nas wymaga, zawsze raportujemy. Poprzez World ACD my już pokazujemy, co tak właściwie robimy - ja nie zobaczę wyników innych przewoźników, ale zobaczę za to wyniki spedytorów. I odwrotnie. Sektor jest transparentny. Urząd Lotnictwa Cywilnego mógłby się pofatygować, by zbierać dokładniejsze dane. Prawda jest taka, że te dane są w sposób łatwy do zebrania z rynku, ale chyba nikt w ULC się do tego nie garnie - ocenia Wojciech Ryglewicz.

Zarządzający lotniskami oceniają, że optymalnie byłoby, gdyby analitycy Urzędu Lotnictwa Cywilnego raz na dwa lata, czy nawet co roku, przygotowywali zwięzły raport dotyczący głównych trendów na rynku cargo.

- Taki dokument powinien uwzględniać sytuację geopolityczną i zmianę preferencji, to znaczy: co się będzie woziło, jakie są perspektywy, jak będzie rozwijał się polski rynek itd. Na przykład według naszych analiz, w 2023 roku nie należy spodziewać się w Pyrzowicach wzrostu wolumenu komercyjnego cargo, a to ze względu na trudną sytuację polityczno-ekonomiczną na świecie. Tak przygotowane dane, zebrane w jednym miejscu, dające szeroki obraz polskiego i światowego rynku frachtu lotniczego, pozwoliłyby zarządzającym lotniskami lepiej przygotowywać się do rozwoju infrastruktury - dodaje Tomasik z Katowice Airport.

Rynek lotniczy w całej Europie jest mocno regulowany. Nigdzie jednak nadzór lotniczy nie wymaga przesyłania bardziej szczegółowych danych. A zatem - na tym szerokim tle - nasz Urząd Lotnictwa Cywilnego się nie wyróżnia.

- ULC mógłby to wykorzystać komercyjnie, sprzedając pewnym uczestnikom rynku te dane. Zainteresowani mogliby być choćby przyszli inwestorzy infrastrukturalni, firmy transportowe czy inne około lotnicze. Moim zdaniem byłby to całkiem łakomy kąsek i dodatkowe źródło przychodu dla ULC - mówi Olga Palec-Furga z R-BAG.

Megainwestycja powinna mieć oparcie w regularnie aktualizowanych danych

Przede wszystkim jednak szeroko pozyskiwane dane z rynku i analizowane regularnie powinny być podstawą przy kreśleniu, a później realizacji inwestycyjnych planów Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Polska ma bardzo duży potencjał rozwoju ruchu cargo, który na świecie jest bardzo dobrym biznesem. Stanowi on poniżej 1 proc. wolumenu towarów w transporcie, ale ok. 30 proc. jego wartości. W Polsce mamy tu do nadrobienia wręcz przepaść, wynikającą z niedostatków infrastruktury - mówił przed niemal rokiem dla "Rynku Lotniczego" Marcin Horała, rządowy pełnomocnik ds. CPK i przekonywał, że po uruchomieniu CPK w Polsce obsługiwanych ma być już ok. miliona ton cargo rocznie.

To wartość, którą podało IATA w przygotowanych na zlecenie CPK opracowaniach.

- Twierdzenie, że nam dużo lotniczego cargo ucieka, jest zauważeniem faktu, ale postawienie dużego lotniska w środku pola nie uczyni z niego potęgi na skalę światową. Najpierw trzeba mieć pomysł, kto miałby ten CPK rozruszać, ponieważ sam PLL LOT nie ma wystarczającego potencjału - komentuje Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl