Chińczycy budują największe tankowce LNG na świecie. Jest tylko jeden problem

Należąca do korporacji CSSC chińska stocznia Hudong-Zhonghua otrzymała zezwolenia na budowę największych na świecie tankowców LNG. Mające powstać jednostki zdystansują dotychczasowych liderów tankowce serii Q-Max należące do Kataru.

Rynek widzi potrzebę powstania jeszcze większych metanowców.

Problemem wielkich jednostek jest ograniczona liczba terminali LNG mogących je przyjąć.

W żegludze bardzo dobrze sprawdzają się mniejsze o 50 proc. jednostki.

Towarzystwa klasyfikacyjne: Lloyd’s Register, Bureau Veritas i DNV wydały już zgody na budowę największych na świecie tankowców LNG. Zielone światło otrzymała należąca do korporacji CSSC chińska stocznia Hudong-Zhonghua. Jednak zanim prace ruszą, może minąć trochę czasu. Na razie stocznia nie ma bowiem klientów na te ogromne jednostki.

Chińczycy zapewniają jednak, że ze względu na nowoczesność konstrukcji chętni z pewnością się znajdą. Póki co nie jest znana cena jednostek.

Gaz wystarczy na dwa dni najmroźniejszej w Polsce pogody

Jakie wymiary mają planowane jednostki? Długość kadłuba to 344 metry. To o metr mniej niż katarskie Q-Maksy. Jednak szerokość jednostki to aż 53,6 m. I to właśnie ona powoduje, że jednostki z Hudong-Zhonghua będą mogły przewozić rekordowe ilości gazu. Aż 271 tys. m sześc. LNG. Dla porównania - statki z Kataru mogą przewozić do 266 tys. m sześc. LNG.

Po regazyfikacji ilość gazu z nowych jednostek zwiększy się aż do ponad 165 mln m sześc.. Taka ilość wystarczyłaby całemu naszemu krajowi w czasie największych mrozów, a więc i największego zapotrzebowania, na ponad dwa dni.

Dla porównania - nasz metanowiec Lech Kaczyński może zabrać do zbiorników około 174 tys. m sześc. LNG.

Planowana chińska jednostka będzie posiadała napęd dwupaliwowy, układ smarowania powietrzem i system ograniczający NO96 Super+ firmy GTT. Projekt posiada pięć zbiorników magazynowych.

Ze względu na rozmiary, aby statek był lepiej chroniony, jednostka ma mieć ulepszone zbiorniki ze specjalnym systemem monitorowania. Nadzorowany komputerowo system przechowywania ładunku będzie współpracował z systemami monitorowania rozprysków płynnego gazu (w czasie rzeczywistym), a kadłub jednostki będzie wyposażony w system monitorowanie naprężeń.

Statki coraz większe, bo to się opłaca operatorom jednostek

Choć jednostka jeszcze nie została zwodowana, to zdaniem analityków zajmujących się branżą przewozów LNG, wielkość tankowców jeszcze może rosnąć. Większe statki mają bowiem niższy koszt jednostkowy przewozu LNG. Jako barierę wielkości specjaliści wskazują 400 metrów długości statku. Dłuższe mogłyby bowiem zawijać tylko do nielicznych terminali. Jednak nawet i planowana chińska jednostka będzie mogła pływać tylko na kilku trasach.

Ze względu na wynoszące z pełnym ładunkiem zanurzenie ponad 12 metrów statku raczej też nie zobaczymy w naszym gazoporcie.

Obserwatorzy rynku wskazują, że segment budowy tankowców LNG podąża drogą, jaką wcześniej obrały segmenty tankowców ropy naftowej i kontenerowców, czyli wzrostu wielkości jednostek.

Jednak w porównaniu z tymi dwoma rodzajami statków budowa tankowców LNG jest dużo bardziej czasochłonna – o ponad 50 proc. w porównaniu do wielkich kontenerowców – i o wiele bardziej kosztowna. Problemy sprawia także sam ładunek.

Stąd też zapowiedzi Chińczyków budzą spore na rynku poruszenie. Jednostki z Hudong-Zhonghua są tylko minimalnie większe od już pływających rekordzistów, prawdziwym wyzwaniem może być budowa tankowca LNG do przewozu 300 tys. m sześc. skroplonego gazu.

Jednak na rynku wiele jest głosów sceptycznie odnoszących się do tego pomysłu. Jeszcze jednym problemem, jaki związany jest z największymi metanowcami, jest kwestia małej liczby gazoportów mogących je przyjąć. W praktyce oznacza to, że statki te nie nadawałyby się do transportu gazu w handlu spotowym (dostaw natychmiastowych).

Tam dobrze sprawdzają się mniejsze jednostki mogące obsłużyć większą liczbę terminali. O tym, że na razie największe tankowce LNG sprawdzają się tylko w niektórych dostawach, może świadczyć struktura floty Nakilat – to firma obsługująca katarskiego producenta LNG Qatargas, największy na świecie właściciel metanowców.

Flota Nakilat liczy 69 statków. Z tego 31 tzw. Q-flexów – czyli jednostek przewożących 210-217 tys. m sześc. LNG. 24 statki to tankowce wielkości Lecha Kaczyńskiego i mniejsze. Tylko 14 jednostek we flocie przewoźnika to największe tankowce klasy Q-Max mogące przewieźć 263-266 tys. m sześc. LNG.

Obecnie po morzach pływa ponad 600 metanowców. Najczęściej spotykanymi jednostkami są te o długości nieco poniżej 300 metrów i pojemności nieco ponad 170 tys. m sześc. LNG.

