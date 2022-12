Chińczycy opracowali silnik hipersoniczny na tradycyjne paliwo

Chiny testują silnik hipersoniczny, który może rozpędzić samolot do 9-krotnej prędkości dźwięku. Wykorzystuje on naftę lotniczą, która jest znacznie mniej wybuchowa niż wodór.

Chińscy naukowcy twierdzą, że z powodzeniem przetestowali hipersoniczny silnik detonacyjny, który może rozpędzić samolot do dziewięciokrotnej prędkości dźwięku. Co więcej, silnik wykorzystuje jako paliwo naftę lotniczą, która nie niesie ze sobą ani wielkich kosztów, ani ryzyka wybuchu tak jak rozwiązania wodorowe.

Czy jest silnik detonacyjny i dlaczego jest tak ważny?

Silnik detonacyjny wykorzystuje łańcuch fal uderzeniowych do napędzania samolotu poprzez wtryskiwanie paliwa do kanału w kształcie pierścienia, przed zapaleniem go, by powstała kontrolowana eksplozja. Fala uderzeniowa zapala następnie kolejną porcję paliwa wtryskiwanego do kanału, tworząc kaskadę detonacji, które same się podtrzymują, podczas gdy produkty spalania są wyrzucane.

Silniki te uwalniają więcej energii niż alternatywne rozwiązania hipersoniczne typu scramjet, w które inwestują Stany Zjednoczone, i są znacznie bardziej wydajne przy dużych prędkościach. W przypadku przewożenia ładunków lub znaczących podróży, może to oznaczać zaskakujące oszczędności.

W testach wykorzystano hipersoniczny największy na świecie tunel uderzeniowy JF-12, który odtwarza warunki lotu hipersonicznego. Przy średnicy do 3,5 metra, tunel może symulować warunki od 5 do 9-krotnej prędkości dźwięku, umożliwiając testowanie profili i silników samolotów hipersonicznych.

Silniki detonacyjne nie są nową koncepcją, ale wykorzystanie nafty lotniczej stanowiło wyzwanie dla naukowców, ponieważ spala się ona wolniej niż wodór. Użycie nafty wymagałoby ogromnej komory, dziesięć razy dłuższej niż obecne silniki wodorowe, a nie można powiększać jej tak bardzo, jeśli ma ona podróżować z prędkością bliską 9-krotnej prędkości dźwięku.

Proste rozwiązanie - małe wybrzuszenie przy wlocie powietrza

Aby to obejść, Liu Yunfeng i współpracownicy z Instytutu Mechaniki Chińskiej Akademii Nauk wymyślili proste rozwiązanie - małe zgrubienie ("wybrzuszenie") przy wlocie powietrza pozwala na łatwiejszą detonację nafty. Gdy powietrze wiruje wokół komory z ogromną prędkością, zderza się z wypukłością, tworząc małą falę uderzeniową, która pomaga zapalić paliwo. Przetestowali swoje dzieło używając paliwa RP-3.

Badania zostały opublikowane w Journal of Experiments in Fluid Mechanics.

