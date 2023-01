Chińczycy przenoszą statki przez Zaporę Trzech Przełomów

Gigantyczna inwestycja hydrologiczna w Chinach, jaką jest Zapora Trzech Przełomów na rzece Jangcy, nie ograniczyła ruchu towarowego statków. Stało się tak za sprawą zamontowania specjalnego podnośnika.

Gigantyczna inwestycja hydrologiczna w Chinach zwana Zaporą Trzech Przełomów na rzece Jangcy w prowincji Hubei została rozpoczęta w 1993. Napełnianie zbiornika trwało niemal rok i zakończyło się w październiku 2010 roku, kiedy poziom wody wzniósł się na poziomi 175 metrów. Pozwala to na niezakłóconą prace elektrowni wodnej.

Zapora jest najdroższym pojedynczym obiektem infrastrukturalnym na świecie. Chociaż władze chińskie nie podały szczegółów, szacowany koszt tej inwestycji wyniósł ponad 37 miliardów dolarów.

Tama Trzech Przełomów jest największą działającą hydroelektrownią , której moc zainstalowana przekracza 22,5 GW. Posiada 32 generatory, każdy o mocy 700 MW każdy.

Jednym z wyzwań technicznych, które towarzyszyły budowie, było opracowanie rozwiązania pozwalającego na zachowanie żeglowności rzeki, która od lat była ważnym chińskim szlakiem śródlądowym. W tym celu wybudowano zestaw pięciu śluz, które umożliwiały swobodny ruch statków.

Jednak równocześnie podjęto prace projektowe nad unikatowym rozwiązaniem podnośnika statków. We wrześniu 2016 roku, po kilku miesiącach testów, pierwsza barka z ładunkiem wpłynęła do bocznego kanału zapory.

Zamontowane urządzenie pozwala podnieść statki o wyporności do 3 tysięcy ton wraz z objętością wody, odpowiadającą w przybliżeniu 4 basenom olimpijskim. Wymiary techniczne to prawie 400 stóp długości, 60 stóp szerokości i 370 stóp wysokości, co odpowiada 40 piętrowemu budynkowi mieszkalnemu.

W minionym roku ustanowiony został rekord, przez podnośnik przetransportowano 159,8 miliona ton towarów, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 roku o 6,12 procent.

