Chińczycy w Hamburgu. Czy polskie porty powinny się bać?

Branża morska żyje sprawą wejścia kapitału chińskiego do portu w Hamburgu. Niemiecki port obsługuje obszar, na którym działają także porty polskie.

Zapowiadało się, że Chińczycy będą mieć 35 proc. udziałów w hamburskim porcie kontenerowym. Skończyło się kompromisem. Na rządowym szczeblu uzgodniono tzw. częściowy zakaz. Oznacza to, że udział COSCO w terminalu kontenerowym może wynieść tylko 24,9 proc. Ma to ograniczyć jej wpływy.

Pierwsze polskie komentarze mówią, że nie mamy się czego obawiać. Chińczycy są potężnym graczem na rynku kontenerowym i bez nich nie można robić na nim interesów. Poza tym mamy już chiński port kontenerowy w Gdyni.

Najbliższy rok może w morskim transporcie kontenerowym upływać nadal pod znakiem turbulencji wynikających z kondycji światowej gospodarki. Czeka nas zwiększenie podaży przestrzeni towarowej, ale to z kolei może oznaczać niższą marżowość dla armatorów i odwoływanie rejsów.

Przypomnijmy podstawowe fakty. Chiński koncern spedycyjny COSCO (China Ocean Shipping Company), którego wielkie kontenerowce zawijają m.in. do portu w Gdańsku, uzgodnił w ub. roku z władzami portu w Hamburgu - Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) - zakup 35 proc. akcji terminala kontenerowego Container Terminal Tollerort. Port w Hamburgu, którego większościowym udziałowcem jest miasto Hamburg, liczył, że w ten sposób poprawi jego konkurencyjność. Szczególnie jeśli chodzi o obsługę handlu z Chinami, ale nie tylko.

Zmniejszona wartość prezentu kanclerza Olafa Scholza. Chińczycy nie mają prawa veta

Jak zwraca uwagę Ośrodek Studiów Wschodnich, COSCO jest obecnie czwartym największym operatorem żeglugowym na świecie, zdolnym przyciągać pokaźne wolumeny towarów do swojej infrastruktury portowej. W Europie obejmuje ona duże terminale w Pireusie, Walencji, Bilbao, Zeebrugge, Antwerpii, Rotterdamie oraz Vado Ligure.

Według Niemieckiej Rady Stosunków Międzynarodowych (DGAP) chińskie podmioty mają już udziały w 18 portach UE. Potencjał COSCO jest dodatkowo wzmacniany przez przynależność tego koncernu do kierowanej przez władze w Pekinie grupy SASAC, która sprawuje kontrolę nad blisko setką chińskich spółek sektorów stalowego, wydobywczego, stoczniowego, komunikacyjnego, transportowego itd. To sieciowa struktura, która poprzez wzajemne wsparcie daje należącym do niej podmiotom istotną przewagę względem konkurentów i zwiększa ich szanse na ekspansję na rynku UE.

- COSCO należy do państwa chińskiego, będzie zatem realizować nie tylko własne cele ekonomiczne, lecz także interesy rządu w Pekinie. Zasadnicza wątpliwość dotyczy tego, jak zachowa się w razie konfliktów politycznych z UE i czy w skrajnym wypadku nie podejmie prób dezorganizacji działania europejskich terminali. Nie jest to scenariusz teoretyczny, czego dowodzi doświadczenie sprzedaży części udziałów Bayernoil (rafinerie Vohburg i Neustadt Donau) rosyjskiej Rosniefti, która próbowała blokować ważne dla interesów firmy decyzje - czytamy na stronie OSW.

W Niemczech wybuchła ostra dyskusja, w której starli się zwolennicy oddania części władzy nad największym niemieckim portem Chińczykom i przeciwnicy tego pomysłu. Za zgodą na sprzedaż 35 proc. akcji opowiadał się kanclerz Olaf Scholz i jego urząd. Przeciwni byli Zieloni – reprezentujący ich minister gospodarki Robert Habeck ostrzegł przed zagrożeniem nowego uzależnienia od obcego państwa. Niemcy na tym polu odebrali bolesną nauczkę od Rosji.

Swoje dorzuciła również Komisja Europejska, która domaga się wzajemności w relacjach z Chinami. Tymczasem żadna europejska firma nie może nawet pomarzyć o udziałach w jakimkolwiek porcie w Chinach.

Skończyło się kompromisem, który został ogłoszony 26 października. Na rządowym szczeblu uzgodniono tzw. częściowy zakaz. Oznacza to, że udział chińskiej grupy w terminalu kontenerowym może wynieść tylko 24,9 proc.

Jak argumentuje portal publicznego niemieckiego nadawcy Deutsche Welle, gdyby niemiecki rząd nie podjął żadnej decyzji, to podpisana między COSCO i HHLH umowa weszłaby w życie w pierwotnej, uzgodnionej przez obie firmy wersji. Na skutek działania władz rola COSCO ograniczy się do roli inwestora finansowego. Z udziałem 24,9 proc. Chińczycy nie mają prawa do weta w strategicznych dla firmy sprawach.

- Nie jesteśmy zwolennikami rozłączenia stosunków gospodarczych z Chinami, ale jest dla nas jasne, że to wiąże się z równymi szansami w relacjach ekonomicznych, z wzajemnością, z kwestią wzajemnej otwartości na inwestycje - zwrócił uwagę Olaf Scholz, goszcząc kilka dni temu w Chinach.

Nie zmienia to faktu, że niemieckie media uznały, iż zgoda na wejście COSCO do Hamburga to forma politycznego prezentu, z którym Scholz udał się do Pekinu. Wygląda jednak na to, że jego wartość została pomniejszona – dokładnie o 10,1 proc. w udziałach – co Niemcom i Europejczykom daje jako taką pewność, że chiński udziałowiec nie zrobi nic, co mogłoby im zaszkodzić.

Polskie reakcje na wejście Chińczyków do Portu Hamburg

Co o wejściu chińskiego, państwowego kapitału do portu w Hamburgu sądzi się w Polsce? Mówiono o tym podczas niedawnych targów TransLogistica Poland w Warszawie. To temat ważny, ponieważ terminal kontenerowy w Hamburgu obsługuje obszar gospodarczy, na którym działają także polskie porty kontenerowe w Gdańsku i Gdyni, a zapowiadany w Świnoujściu nowy terminal kontenerowy będzie go mieć prawie za miedzą.

Co więcej, przez lata w środowisku logistyków krążyło powiedzenie, że największy polski port kontenerowy to… Hamburg, z którego ładunki docierały do Polski transportem drogowym lub (rzadziej) kolejowym, i tam też z Polski były dowożone. W ostatnich latach polscy portowcy zrobili wiele, żeby to zmienić, ale nadal słowo „Hamburg” wywołuje żywą reakcję.

Pierwsze komentarze mówią, że nie mamy się czego obawiać. Chińczycy są potężnym graczem na rynku kontenerowym i bez nich nie można robić na nim interesów.

- To klient wybiera sobie port docelowy. Jeśli będzie chciał, żeby jego kontener dotarł do Gdańska, a w COSCO usłyszy, że owszem, chętnie dostarczą go do Europy, ale do Hamburga, to zmieni armatora. Pozostali na szczęście nie są Chińczykami. Nie widziałbym zagrożenia w związku z wejściem kapitału chińskiego do portu w Hamburgu. Przynajmniej na tę chwilę, bo co dalej w geopolityce, nie wiadomo - powiedział Michał Jamioła, Business Development Manager w firmie Langowski Trading. Specjalizuje się ona w transporcie ładunków skonteneryzowanych, zarówno pełnokontenerowych (FCL), jak i drobnicowych (LCL).

Przypomniał także, że w Trójmieście jest już chiński terminal kontenerowy i to wybudowany od zera. Chodzi o GCT w Gdyni (Gdynia Container Terminal), należący do konglomeratu CK Hutchison Holdings z Hongkongu.

- Gdyby nie Chińczycy, nie wiadomo, czy ten terminal by istniał - zauważył Jamioła.

GCT rozpoczął działalność w 2006 roku. W 2009 r. ukończono jedną z faz II etapu budowy, dzięki czemu podwoiła się dotychczasowa zdolność przeładunkowa terminalu. W 2013 r. GCT w ramach III etapu budowy otrzymał ponad 60 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na inwestycje, razem wynoszące 200 mln zł. W sumie terminal osiągnął zdolność przeładunkową wynoszącą ponad 630 tys. TEU rocznie. Docelowo ma ona sięgać 1 mln TEU rocznie.

Ważniejszym graczem w Trójmieście jest jednak DCT, który ostatnio zmienił nazwę na Baltic Hub. Jego współudziałowcem jest państwowy Polski Fundusz Rozwoju. To tu zawijają wielkie kontenerowce COSCO.

- Nie przypuszczam, że COSCO przestanie pływać do Portu Gdańsk. Polska leży na szlaku z Chin, biznes musi się z tym liczyć - skomentowała Dagmara Czapigo, szefowa działu sprzedaży firmy Terramar, zajmującej się obsługą ładunków w transporcie morskim.

- Jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku. Spójrzmy na kilka faktów: osiem największych portów kontenerowych świata to są porty chińskie, jednym z największych armatorów na świecie jest COSCO, a jeżeli dobrze poszperamy, to się okaże, że ma udziały jeszcze w innych firmach. Nie da się robić biznesu kontenerowego bez Chińczyków, powiedzmy sobie to szczerze - powiedział Maciej Krzesiński, dyrektor ds. handlowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Jego zdaniem, patrząc z tej perspektywy, wejście Chińczyków do Hamburga to nie jest żadne zagrożenie, ale nawet pewna szansa na rozwój. Oczywiście, trzeba jednak pamiętać o relacjach, jakie wiążą państwową firmę z chińskim rządem.

- Niezależnie od tego, czy będzie to COSCO, czy inna firma (CMA, MSC lub inny operator), taka inwestycja to zawsze budowanie opcji rozwoju intermodalu, który z powodu coraz większej standaryzacji ładunków będzie tylko rósł - powiedział Krzesiński, dodając, że trzeba obalić mit, iż firma chińska lub jakakolwiek inna wykupi polski port, bo prawo tego zabrania.

Rzeczywiście, stosowna ustawa uzależnia zgodę na zmianę praw do nieruchomości w granicach portów i przystani morskich od decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Od lat państwo polskie skrzętnie tego pilnuje, a wszystkie porty o znaczeniu dla gospodarki narodowej to spółki państwowe.

Prognoza dla morskiego transportu kontenerowego na rok 2023

O ile w dalszej perspektywie rozwój rynku kontenerowego prawdopodobnie będzie wyglądać tak, jak mówi Maciej Krzesiński, to najbliższy rok może upłynąć nadal pod znakiem turbulencji wynikających z kondycji światowej gospodarki, praw, ale też rozchwianych relacji popytu i podaży.

- Wiemy na pewno, że na morzu czeka nas zwiększenie podaży przestrzeni towarowej. Wielu armatorów, jak Evergreen, MSC czy CMA, zaczyna wodować nowe statki. To może spowodować dalszy spadek stawek, co potencjalnie zachęca do morskich przewozów kontenerowych. Mając jednak na względzie, że będzie to generować niższą marżowość, możemy się obawiać, tak jak to było w okresie pandemii, "blank sailingów" (odwoływania rejsów), co wpłynie na obniżenie wiarygodności frachtu - powiedział Miłosz Rulewicz, menedżer z Departamentu Air & Sea Quality DSV, duńskiej firmy logistycznej.

W okresie pandemii wiarygodność frachtu morskiego szacowano na 30 proc. Teraz wynosi ona 50 proc., ale przed pandemią było to 80 proc. Udział armatora w porcie powinien gwarantować, że blank sailing tam się nie zdarzy.

