Chiński konkurent Boeinga i Airbusa szybko zdobywa rynek

W realiach wojny technologicznej trwa walka o chiński rynek samolotów pasażerskich wyceniany na 1,5 biliona dolarów. Amerykanie tracą pozycję na rzecz miejscowego producenta.

Wojna technologiczna i związane z tym ryzyko wstrzymania dostaw części zamiennych sprawiły, że chińskie zamówienia na maszyny Boeinga wyraźnie spadły.

Samolot COMAC C919 to chiński projekt - choć zawierający komponenty zachodnie - bezpośrednio konkurujący z modelami Boeingami 737 i Airbusa A320.

Pierwszy certyfikowany model komercyjny został wprowadzony do użytku w Chinach 9 grudnia 2022 r. Rozpocznie loty na regularnych trasach dopiero wiosną.

Boeingi stanowią jedynie 120 spośród blisko 900 samolotów wąskokadłubowych w Chinach. Kiedyś dominujące na chińskim niebie maszyny z USA musiały niedawno ustąpić miejsca Airbusowi. Wyrasta im też nowy lokalny konkurent. COMAC C919 zajął drugie miejsce pod względem ilości zamówień w swojej kategorii w Chinach. Wedle planów do 2025 r. stanowić będzie 10 proc. samolotów wąskokadłubowych we flocie przewoźników chińskich.

Boeing gwałtownie traci udziały w chińskim rynku samolotów pasażerskich

Boeing, do niedawna główny dostawca nowoczesnych samolotów pasażerskich na rynek Chińskiej Republiki Ludowej, gwałtownie traci tam udziały. Szczególnie jest to widoczne w segmencie samolotów wąskokadłubowych, takich jak Airbus serii A320 czy Boeing serii 737. Samoloty tego typu stanowić będą zdaniem producentów 75-80 proc. zapotrzebowania na nowe samoloty w Chinach.

Według nieoficjalnych danych w 2022 r. zamówiono 565 Airbusów A320, 305 COMAC C919 i jedynie 120 Boeingów 737. Aby uzmysłowić sobie jak bardzo osłabła pozycja amerykańskiej firmy należy wspomnieć, że do 2019 r większość samolotów na niebie Chin to były produkty koncernu z USA.

Oczywiście podstawową przyczyną takiego spadku jest skandal związany z modelem serii 737 – Boeingiem 737MAX, który na skutek zaniedbań ze strony firmy oraz amerykańskiej agencji lotniczej FAA trapiony był poważnymi błędami w systemie Manouvering Characteristic Augumentation System (MCAS), co doprowadziło do dwóch katastrof lotniczych – w Indonezji w 2018 r. i w Etiopii w 2019 r. To zaś spowodowało kilkuletnie zawieszenie lotów tego modelu samolotu.

Dopiero w 2020 r. samoloty wróciły do użytku w USA, a w Chinach dopuszczono je w 2022 r. Pierwszy lot wewnętrzny Boeinga 737 MAX na terenie ChRL został przeprowadzony jednak dopiero w styczniu 2023.

Jeżeli na obawy o jakość samolotów nałożymy wojnę technologiczną i związane z tym ryzyko wstrzymania dostaw części zamiennych, nie ma się co dziwić, że zamówienia na maszyny Boeinga wyraźnie spadły. Dla firmy musi być to szczególnie przykre w związku z przypadającą w 2022 r. 50. rocznicą obecności firmy w Chińskiej Republice Ludowej.

Chiński samolot ma już certyfikację. Na niebie pojawi się wiosną

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wysoką liczbę zamówień na samolot COMAC C919. Jest to rodzimy projekt chiński - choć zawierający komponenty zachodnie - bezpośrednio konkurujący z modelami Boeinga 737 i Airbusa A320. Pierwszy certyfikowany model komercyjny został wprowadzony do użytku w Chinach 9 grudnia 2022 r. Rozpocznie loty na regularnych trasach dopiero wiosną.

Samolot, jak przyznają nawet chińscy eksperci, jest mniej wydajny i zaawansowany niż obecne konstrukcje konkurencji. Dla firm zaangażowanych w projekt jest to jednak inwestycja długoterminowa. Również zachodni dostawcy komponentów liczą na współpracę, która pozwoli im przełamać istniejący duopol Airbusa i Boeinga.

COMAC został w 2021 r. wprowadzony przez USA na listę firm współpracujących z wojskiem, a więc potencjalnie podlegających sankcjom. Na wszelki wypadek Chiny pracują więc nad własnym silnikiem, aby w razie potrzeby móc zastąpić obecnie używany w C919 francusko-amerykańskie silnik CFM LEAP-1C.

Gra jest warta świeczki. Zdaniem analityków Boeinga same Chiny do 2041 r. będą potrzebowały blisko 8500 nowych samolotów wartości 1,5 biliona dolarów, z czego 75 proc. to będą modele wąskokadłubowe.

